Londrina: Atos tem 500 vagas abertas no Brasil

Vagas são no modelo híbrido e de home office e aceitam profissionais de todo o país

A Atos, líder global em transformação digital, tem cerca de 500 vagas abertas para as áreas de Tecnologia, Novos Negócios, Marketing, Vendas, Recursos Humanos e Financeiro. Com sede em São Paulo (SP) e com um Centro de Inovação e Operação em Londrina (PR), a companhia procura, principalmente, por profissionais de tecnologia, como Desenvolvedores, Especialistas em Cloud, Segurança, Automação, além de Tech Recruiters para a área de Recursos Humanos.

A empresa, que foi certificada Great Place to Work (GPTW) por dois anos consecutivos, oferece programas de desenvolvimento profissional, além de contar com benefícios como: plano de saúde e odontológico, previdência privada, seguro de vida, vale-refeição, entre outros. Os colaboradores também podem contar com patrocínio para certificações e cursos de idiomas, além da possibilidade de participação em diferentes projetos com as principais tecnologias do mercado e, em projetos globais que oferecem além de um ambiente multicultural.

Na Atos, existe a possibilidade do profissional seguir carreira internacional dentro da empresa, que tem operações no mundo todo, com sede global na França. Além disso, parte das vagas são em modelo de trabalho remoto, permitindo o recrutamento de profissionais do Brasil todo.

“O crescimento e desenvolvimento dos colaboradores que já estão na empresa aliado às novas contratações são um passo importante para manter nosso ritmo de crescimento no Brasil”, afirma Alexandre Benatti, Diretor de Recursos Humanos da Atos na América do Sul. O processo seletivo inclui a análise do currículo, entrevistas e, em alguns casos, testes relacionados à área. Todo o processo é realizado 100% online.

Todas as vagas e mais informações estão disponíveis no site.