Marinha abre 79 vagas para Médicos. Iniciais de 11 mil reais

Estão abertas as inscrições para o concurso do Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Médicos (CSM-MD) até o dia 20 de maio. Homens e mulheres brasileiros natos com menos de 36 anos, que tenham a graduação completa e que estejam em dia com as obrigações civis e militares podem se candidatar. As inscrições são feitas pelo site do Ingresso na Marinha (www.ingressonamarinha.mar.mil.br) ou pelo Posto de Inscrição das 08h30 às 16h00. O valor da taxa de inscrição é de R$ 126,00 e pode ser pago até o dia 27 de maio.

O candidato que pertence à família inscrita no CadÚnico, do Governo Federal, com renda familiar inferior ou igual a meio salário-mínimo pode pedir a isenção da taxa. Essas informações detalhadas constam no edital.

Veja as vagas

Ao total são 79 vagas abertas, sendo divididas entre o âmbito nacional e o regional.

Âmbito Nacional

Habilitação Vagas Alergologia 1 Cancerologia 1 Cardiologia 5 Clínica Médica 3 Endocrinologia/ Metabologia 1 Gastroenterologia 1 Geriatria 1 Hematologia 1 Infectologia 1 Medicina Intensiva 2 Nefrologia 1 Neurologia 2 Anatomia Patológica 1 Pneumologia 1 Cirurgia Geral 4 Cirurgia Plástica 1 Cirurgia Torácica 1 Cirurgia Vascular 1 Oftalmologia 2 Otorrinolaringologia 1 Neurocirurgia 1 Urologia 1 Anestesiologia 1 Ginecologia e Obstetrícia 4 Pediatria 4 Psiquiatria 4 Radiologia 3 Radioterapia 1 Medicina Nuclear 1 Ortopedia e Traumatologia 2 Total 54



Âmbito Regional – 2° Distrito Naval, com sede na cidade de Salvador/BA

Habilitação Vagas Clínica Médica 1 Geriatria 1 Psiquiatria 1 Total 3

Âmbito Regional - 3º Distrito Naval, com sede na cidade de Natal/RN

Habilitação Vagas Cardiologia 2 Gastroenterologia 1 Oftalmologia 2 Ginecologia e Obstetrícia 2 Psiquiatria 2 Total 9

Âmbito Regional - 4º Distrito Naval, com sede na cidade de Belém/PA

Habilitação Vagas Cardiologia 1 Clínica Médica 1 Infectologia 1 Cirurgia Vascular 1 Psiquiatria 1 Total 5

Âmbito Regional - 5º Distrito Naval, com sede na cidade de Rio Grande/RS

Habilitação Vagas Clínica Médica 1 Psiquiatria 1 Total 2

Âmbito Regional - 6º Distrito Naval, com sede na cidade de Ladário/MS

Habilitação Vagas Cardiologia 1 Cirurgia Geral 1 Total 2

Âmbito Regional - 7º Distrito Naval, com sede na cidade de Brasília/DF

Habilitação Vagas Dermatologia 1 Endocrinologia/ Metabologia 1 Oftalmologia 1 Ginecologia e Obstetrícia 1 Total 4

Concurso

O concurso será realizado por meio de prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais, com 50 questões, e redação. Após serem aprovados na prova objetiva, ainda passam pelas Etapas Complementares, em que realizarão Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física (nadar o percurso de 25 metros em 50 segundo para os homens e um minuto para as mulheres e correr o percurso de 2.400 metros em 16 minutos para o sexo masculino e 17 para o sexo feminino), Avaliação Psicológica, Verificação de Documentos, Prova de Títulos e Procedimento de Heteeoidentificação Complementar à Autodeclaração.

Após isso, os aprovados irão fazer o Curso de Formação de Oficiais (CFO), no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), localizado na cidade do Rio de Janeiro, no período de 31 semanas. Após a formação, receberá rendimentos brutos iniciais de R$ 11 mil já no posto de Primeiro-Tenente.