Marinha Brasileira prevê concursos para 2º semestre

Estratégia Concursos lista a previsão de outros novos concursos públicos em diversas áreas, com mais de 54 mil vagas para 2021

Devido à pandemia que o país ainda enfrenta, muitas provas tiveram de ser adiadas em 2020. No entanto, para o segundo semestre deste ano, estão previstos concursos em diversas áreas, com mais de 54 mil vagas em todo país. Entre elas, para a Marinha Brasileira. Confira os concursos que a Estratégia Concursos listou e que estão previstos para a área:

Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM)

Segundo o professor Ismael Santos, coordenador do Estratégia Militares, são 263 vagas, sendo 144 vagas no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga), no Rio de Janeiro, e 119 vagas no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), em Belém. "As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de junho pelo site da Marinha. O valor da taxa de inscrição é de R﹩65,00. Há algumas exigências, como idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos completos ainda este ano, ensino médio, altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, não ter filhos ou dependentes e não ser casado ou haver constituído união estável", explica. As provas estão previstas para os dias 14 e 15 de agosto.

Escola de Aprendizes-Marinheiros (EAM)

Para este concurso, serão 750 vagas apenas para homens, e as inscrições poderão ser realizadas até o dia 13 de junho, pelo site da instituição. O valor da taxa é de R﹩40,00. "Além de ser destinado para homens, há outras exigências: ter 18 anos ou menos de 22 completos neste ano, ter concluído o ensino médio ou estar em fase de conclusão do último ano, altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m, não ser casado ou não ter constituído união estável, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola de Aprendizes-Marinheiros", diz Santos. A previsão para a realização da prova, conforme edital, é para a 2ª quinzena do mês de julho.

54 mil vagas no segundo semestre de 2021

Com a retomada dos concursos públicos em todo país, a Estratégia Concursos notou um aumento de 20% no número de alunos durante a pandemia. "Oferecemos mais de 15 mil cursos online, que auxiliam alunos de todo país que seguem estudando de casa ou que passaram a fazer isso por conta da pandemia. As provas suspensas vão retomar com força neste segundo semestre de 2021, então poder contribuir com o sucesso e a realização do sonho dos nossos alunos nos enche de orgulho", afirma Heber Carvalho, CEO da Estratégia Educacional, holding de tecnologia educacional da Estratégia Concursos, Estratégia OAB, Estratégia Carreiras Jurídicas, Estratégia Vestibulares, Estratégia Militares e Estratégia Med. Segundo Carvalho, dos 100 primeiros colocados no último concurso da Polícia Rodoviária Federal, realizado em maio deste ano, 77 são alunos da Estratégia Concursos.

A lista completa e atualizada pode ser conferida pelo (https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/concursos-2021/)