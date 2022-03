Marinha Do Brasil esta com inscrições abertas para o concurso para o Colégio Naval

Colégio Naval: inscrições abertas para 129 vagas de nível fundamental

Até o dia 24 de abril, são aceitas as inscrições do concurso para o Colégio Naval (CN), a instituição de ensino médio da Marinha localizada em Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro. De 129 oportunidades, 12 são para o sexo feminino. Os (as) interessados (as) devem ter o ensino fundamental completo, idade entre 15 e menos de 18 anos no dia 30 de junho de 2023, entre outros requisitos.

As inscrições são aceitas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. Os candidatos devem acessar este endereço eletrônico, preencher o formulário, imprimir o boleto referente à taxa de inscrição de R$ 100,00 e pagá-lo até dia 4 de maio de 2022, no horário bancário dos diversos estados do país.

Ao ingressarem no CN, os alunos (as) recebem a formação em ensino médio, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e a Formação Militar-Naval. O curso é 100% gratuito e, além disso, os estudantes ainda recebem uma remuneração mensal de R$ 1.398,30, sendo R$ 1.185 de soldo militar, R$ 154,05 de adicional militar e R$ 59,25 de adicional de compensação por disponibilidade militar, conforme legislação em vigor. No CN, também é dada alimentação, os alunos recebem uniforme, possuem assistências médica, odontológica, psicológica, social e religiosa, entre outros benefícios.

Etapas do concurso:

O concurso será realizado por meio de provas objetivas, a serem realizadas em dois dias consecutivos, previstas para 2 e 3 de julho. Além disso, os aprovados nesta etapa serão convocados para os Eventos Complementares (EVC):

- Verificação de Dados Biográficos (VDB);

- Inspeção de Saúde (IS);

- Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i);

- Avaliação Psicológica (AP);

- Verificação de Documentos (VD);

- Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

Asimp/Marinha do Brasil