Mesa Directiva aprueba la realización de Sesión Plenaria para el próximo 30 de noviembre

Ayer (23) se reunió la Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR de forma virtual para organizar las próximas Sesiones Plenarias a realizarse y el Informe del Observatorio de la Democracia sobre las elecciones municipales de Brasil.

Esta reunión también revisó el trabajo realizado por las Comisiones Permanentes así también como diversos asuntos administrativos relativos al funcionamiento del Parlamento en el marco de las restricciones declaradas por los gobiernos de los países del MERCOSUR.

El Presidente Oscar Laborde informó sobre las actividades de las Comisiones Permanentes durante el último mes y la Mesa Directiva aprobó el orden del día de la próxima Sesión Plenaria a realizarse el lunes 30 de noviembre de forma virtual.

La Presidencia del PARLASUR también informó que el Grupo Mercado Común ya aprobó la prórroga del período de transición que finaliza este año, quedando pendiente apenas la aprobación por parte del Consejo del Mercado Común. El período de transición actualmente vigente determina que los Estados Partes deben realizar elecciones directas al Parlamento del MERCOSUR hasta diciembre de 2020.

Por último, los miembros de la Mesa Directiva aprobaron la realización del último Webinario sobre Corredores Bioceanicos, propuesta realizada por la Presidencia, y que finalizaria la serie de actividades sobre la temática que ha tenido mucha repercusión en la región.

Estuvieron presentes el Presidente del PARLASUR, Parlamentario Oscar Laborde; la Parlamentaria Cecilia Britto, Jefe de Delegación de Argentina; los Parlamentarios Nelsinho Trad, Presidente de la Delegación de Brasil y Celso Russomanno, Vicepresidente por Brasil; el Parlamentario Manuel Morinigo, Jefe de la Delegación de Paraguay; el Parlamentario Daniel Caggiani, Vicepresidente por Uruguay; y el Parlamentario Oscar Ronderos, Jefe de Delegación de Venezuela.

Mesa Diretora aprova a realização de Sessão Plenária no próximo dia 30 de Novembro

Esta segunda-feira (23) a Mesa Diretora do Parlamento do MERCOSUL se reuniu virtualmente para organizar as próximas sessões plenárias a serem realizadas e o Informe do Observatório da Democracia sobre as eleições municipais do Brasil.

Nesta reunião foram também analisados os trabalhos realizados pelas Comissões Permanentes, assim como vários assuntos administrativos relacionados com o funcionamento do Parlamento no âmbito das restrições declaradas pelos governos dos países do MERCOSUL.

O Presidente Oscar Laborde informou sobre as atividades das Comissões Permanentes durante o mês passado e a Mesa Diretora aprovou a ordem do dia para a próxima Sessão Plenária que acontecerá na segunda-feira, 30 de Novembro de forma virtual.

A Presidência do PARLASUL também informou que o Grupo Mercado Comum já aprovou a prorrogação do período de transição que termina este ano, ficando pendente apenas a aprovação do Conselho Mercado Comum. O período de transição atualmente em vigor determina que os Estados Partes devem realizar eleições diretas para o Parlamento do MERCOSUL até Dezembro de 2020.

Finalmente, os membros da Mesa Diretora aprovaram a realização do último Webinar sobre Corredores Bioceânicos, uma proposta feita pela Presidência, que concluiria a série de atividades sobre o tema que tem tido grandes repercussões na região.

Estiveram presentes o Presidente do PARLASUL, Parlamentar Oscar Laborde; a Parlamentar Cecilia Britto, Chefa da Delegação da Argentina; os Parlamentares Nelsinho Trad, Presidente da Delegação do Brasil e Celso Russomanno, Vice-presidente por Brasil; o Parlamentar Manuel Morinigo, Chefe da Delegação do Paraguai; o Parlamentar Daniel Caggiani, Vice-presidente pelo Uruguai; e o Parlamentar Oscar Ronderos, Chefe da Delegação da Venezuela.

Agência Parlasul