Mesa Directiva aprueba Orden del Día de la próxima Plenaria del PARLASUR

Este día miércoles (16) la Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR se reunió en forma virtual, presidida por el Parlamentario Celso Russomanno (Brasil).

En primer lugar la Mesa Directiva aprobó el Orden del Día de LXXV Sesión Plenaria Ordinaria, dentro de los cuales se encuentran varios Proyectos de Norma con informes favorables por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Entre ellos se destaca el Proyecto que modificaría el procedimiento a través del cual el PARLASUR solicita opiniones consultivas al Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR (TPR).

Por otro lado, los miembros de la Mesa Directiva recibieron los Informes por parte del Observatorio de la Democracia respecto a sus últimas Misiones de Observación Electoral a Perú y México. El Vicepresidente Gustavo Penadés (Uruguay) también solicitó un Informe al Observatorio respecto de la actual situación que se vive en Nicaragua.

La Mesa Directiva también trató sobre las integraciones de las Comisiones Permanentes y los asuntos administrativos del Organismo.

Participaron de la reunión de Mesa Directiva el Presidente Celso Russomanno (Brasil) y los Vicepresidentes Oscar Laborde (Argentina), Tomás Bittar (Paraguay) y Gustavo Penadés (Uruguay). También estuvo presente la Jefa de la Delegación de la República Argentina, Parlamentaria Cecilia Britto.

Mesa Diretora aprova Ordem do Dia do próximo Plenário do PARLASUL

Nesta quarta-feira (16), a Mesa Diretora do Parlamento do MERCOSUL se reuniu virtualmente, presidida pelo Parlamentar Celso Russomanno (Brasil).

Em primeiro lugar, a Mesa Diretora aprovou a Ordem do Dia da LXXV Sessão Plenária Ordinária, na qual se encontram vários Projetos de Norma com relatórios favoráveis da Comissão de Assuntos Jurídicos. Entre eles, está o Projeto que modificaria o procedimento pelo qual o PARLASUL solicita Opiniões Consultivas ao Tribunal Permanente de Revisão do MERCOSUL (TPR).

Por outro lado, os membros da Mesa receberam os Relatórios do Observatório da Democracia sobre suas últimas Missões de Observação Eleitoral, no Peru e no México. O Vice-Presidente Gustavo Penadés (Uruguai) também solicitou um Relatório ao Observatório sobre a situação atual na Nicarágua.

A Mesa Diretora também tratou a respeito da conformação das Comissões Permanentes e de diversos assuntos administrativos do Organismo.

Participaram da reunião da Mesa Diretora o Presidente Celso Russomanno (Brasil) e os Vice-Presidentes Oscar Laborde (Argentina), Tomás Bittar (Paraguai) e Gustavo Penadés (Uruguai). Também esteve presente a Chefe da Delegação da República Argentina, Parlamentar Cecilia Britto.

Agência Parlasul