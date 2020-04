Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR mantiene reuniones virtuales

Ayer (03) se reunió la Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR de forma virtual para tratar la situación particular en los Estados Partes del MERCOSUR consecuencia de la Pandemia de la COVID-19 y el funcionamiento del Parlamento en el marco de las restricciones declaradas por los gobiernos de los países del MERCOSUR.

También los Parlamentarios y Vicepresidentes junto al Presidente argentino Oscar Laborde discutieron el funcionamiento de las Comisiones con la plataforma ZOOM y la probabilidad de realizar Sesiones (Ordinarias, Extraordinarias y Especiales con las herramientas disponibles). Por lo que la Mesa Directiva decidió instruir a las Comisiones Permanentes de Salud, Defensa, Trabajo y Derechos Humanos para que se reúnan de forma inmediata, a través de la plataforma virtual, para que realicen el seguimiento de las acciones tomadas por los Gobiernos y Poderes Legislativos de los países del MERCOSUR con respecto a la situación de la pandemia a nivel regional y sus consecuencias económicas y sociales.

El órgano directivo también ratificó sus recientes actos, donde se insta a convocar una Reunión extraordinaria de Ministros de Salud del MERCOSUR, de Ministros de Interior y Seguridad en conjunto con los Ministros de Defensa, a fin de propiciar estrategias regionales comunes, para que se diseñen y realicen operativos conjuntos para controlar y limitar la circulación de personas en las fronteras de los países del bloque.

Según el Presidente Oscar Laborde, este ¨es un momento inédito en el mundo, cuesta recordar una pandemia de estas características. Hay que retrotraerse mucho en el tiempo para ver las consecuencias económicas que están en el mundo. Algunos hablan de sanitariamente la Segunda Guerra Mundial, otros hablan económicamente la Crisis de 29¨. Y advirtió que ¨los gobiernos y los Estados deben tomar la responsabilidad de guiar al pueblo y la comunidad organizada para salir más rápidamente de la Pandemia y poder encarar el otro problema que tenemos en América Latina que es la lucha contra la pobreza¨, dijo Laborde.

Por otro lado, los Parlamentarios de la Mesa Directiva impulsan la elaboración de acciones comunes siguiendo los lineamientos de OMS/OPS, tomando en cuenta la necesidad de que se identifique la capacidad de desarrollo de medicamentos, vacunas y/o insumos de diagnóstico necesarios para el control de la COVID-19; también en el fortalecimiento de la red de laboratorios públicos para la detección, alerta temprana y de investigación para el desarrollo y la producción de vacunas, medicamentos e insumos que garanticen el acceso a la salud para la población del MERCOSUR.

Por último, la Mesa Directiva agradeció a los Parlamentos Nacionales de la región (Asamblea Nacional de Ecuador, Cámara de Senadores de Paraguay, Senado de Brasil y Cámara de Representantes del Uruguay) por la cooperación prestada a fin de que dicha reunión pudiera realizarse por la Plataforma Zoom y que permitirá las Comisiones Permanentes y el Plenario dar continuidad a sus actividades.

Participaron de esta reunión los Parlamentarios de las diferentes Delegaciones nacionales, entre ellos Oscar Laborde, Presidente del PARLASUR y Cecilia Britto, Jefa de Delegación Argentina, y Gastón Harispe; los Parlamentarios Nelsinho Trad, Jefe de la Delegación de Brasil; los Parlamentarios Tomas Bittar, Vicepresidente del PARLASUR y Manuel Morinigo, Jefe de Delegación paraguaya ante el PARLASUR; el Parlamentario Daniel Caggiani, Vicepresidente del PARLASUR; los Parlamentarios Luis Emilio Rondón, Vicepresidente del PARLASUR y Oscar Ronderos, Jefe de Delegación venezolana ante el PARLASUR; y la Parlamentaria Benita Díaz representante de la Delegación de Bolivia.

La próxima reunión de la Mesa Directiva ocurrirá entre el 17 y 21 de abril, en fecha a confirmar.

Diretoria do Parlamento do MERCOSUL realiza reuniões virtuais

Ontem (03), o Conselho de Administração do Parlamento do MERCOSUL reuniu-se de maneira virtual para discutir a situação particular dos Estados Partes no MERCOSUL como resultado da pandemia do COVID-19 e do funcionamento do Parlamento no âmbito das restrições declaradas pelos governos de Países do MERCOSUL.

Os parlamentares e vice-presidentes, juntamente com o presidente argentino Oscar Laborde, também discutiram o funcionamento das comissões com a plataforma ZOOM e a probabilidade de realizar sessões (ordinárias, extraordinárias e especiais com as ferramentas disponíveis). Assim, a Junta decidiu instruir as Comissões Permanentes de Saúde, Defesa, Trabalho e Direitos Humanos a se reunir imediatamente, por meio da plataforma virtual, para monitorar as ações tomadas pelos Governos e Poderes. Leis legislativas dos países do MERCOSUL sobre a situação da pandemia em nível regional e suas conseqüências econômicas e sociais.

O corpo diretivo também ratificou seus atos recentes, em que é convocado uma Reunião Extraordinária de Ministros da Saúde do MERCOSUL, de Ministros do Interior e Segurança, em conjunto com os Ministros da Defesa, a fim de promover estratégias regionais comuns, para que sejam elaboradas. e realizar operações conjuntas para controlar e limitar o movimento de pessoas nas fronteiras dos países do bloco.

Segundo o presidente Oscar Laborde, este é um momento sem precedentes no mundo; é difícil lembrar uma pandemia dessas características. Você tem que voltar muito tempo para ver as consequências econômicas que estão no mundo. Alguns falam da Segunda Guerra Mundial como sanitária, outros falam economicamente da Crise de 29ª. E alertou que "governos e estados devem assumir a responsabilidade de orientar as pessoas e a comunidade organizada a sair da pandemia mais rapidamente e poder enfrentar o outro problema que temos na América Latina, que é a luta contra a pobreza", afirmou Laborde. .

Por outro lado, os parlamentares do Conselho de Administração promovem o desenvolvimento de ações comuns, seguindo as diretrizes da OMS / OPAS, levando em consideração a necessidade de identificar a capacidade de desenvolvimento de medicamentos, vacinas e / ou suprimentos de diagnóstico necessários para a controle de COVID-19; também no fortalecimento da rede de laboratórios públicos de detecção, alerta precoce e pesquisa para o desenvolvimento e produção de vacinas, medicamentos e suprimentos que garantam o acesso à saúde da população do MERCOSUL.

Por fim, o Conselho de Administração agradeceu aos parlamentos nacionais da região (Assembléia Nacional do Equador, Senado do Paraguai, Senado do Brasil e Câmara dos Deputados do Uruguai) pela cooperação prestada para que a referida reunião pudesse ser realizada pela Plataforma Zoom, que permitirá que as Comissões Permanentes e o Plenário continuem suas atividades.

Parlamentares das diferentes delegações nacionais participaram deste encontro, entre os quais Oscar Laborde, Presidente do PARLASUR e Cecilia Britto, Chefe da Delegação Argentina, e Gastón Harispe; Parlamentares Nelsinho Trad, Chefe da Delegação Brasileira; Os parlamentares Tomas Bittar, vice-presidente do PARLASUR e Manuel Morinigo, chefe da delegação do Paraguai no PARLASUR; O parlamentar Daniel Caggiani, vice-presidente do PARLASUR; Os parlamentares Luis Emilio Rondón, vice-presidente do PARLASUR e Oscar Ronderos, chefe da delegação venezuelana no PARLASUR; e a parlamentar Benita Díaz, representante da Delegação Boliviana.

A próxima reunião do Conselho de Administração ocorrerá entre 17 e 21 de abril, em data a ser confirmada.

Agência PARLASUR