Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR se reúne con Canciller argentino

El lunes (09) en el marco de la reunión de Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR en la ciudad de Buenos Aires, el Presidente del Parlamento del MERCOSUR Tomás Bittar (Paraguay) junto a los Vicepresidentes y Jefes de Delegación del PARLASUR mantuvieron un encuentro con el Canciller de la República Argentina, Santiago Cafiero.

Durante este encuentro, fueron discutidos diferentes asuntos, entre ellos avanzar en una agenda que profundice la integración regional y agilice los trámites migratorios en las fronteras de la región.

El Presidente Bittar subrayó la necesidad de que el Parlamento del MERCOSUR tenga más competencias en el proceso decisorio y de esa forma contribuir al desarrollo del MERCOSUR.

Por su parte, el Vicepresidente por Brasil Celso Russomanno, señaló la importancia de que el Parlamento del MERCOSUR se convierta en un órgano decisorio, así como el aumento de los beneficios para la ciudadanía. Además, destacó la apertura de Paraguay y Uruguay para recibir inversiones de Brasil en el sector Industrial y la necesidad de que Argentina esté en esa misma línea.

Por otro lado, el Parlamentario Nelsinho Trad, Jefe de la Delegación brasileña, mencionó la importancia de avanzar y consolidar el Acuerdo MERCOSUR - Unión Europea.

El Vicepresidente por Argentina Oscar Laborde detalló que en el marco de la Presidencia Pro Tempore argentina de la CELAC, se planteó la realización de un encuentro de Parlamentos Latinoamericanos y Caribeños para articular acciones de integración regional.

También participaron de este encuentro los Parlamentarios Gustavo Penades (Vicepresidente por Uruguay); Cecilia Britto (Jefa de Delegación de Argentina); Parlamentario Oscar Laborde (Argentina); Parlamentario Nelsinho Trad (Jefe de Delegación de Brasil).

Diretoria do Parlamento do MERCOSUL se reúne com o chanceler argentino

Na segunda-feira (09) no marco da reunião da Diretoria do Parlamento do MERCOSUL na cidade de Buenos Aires, o Presidente do Parlamento do MERCOSUL Tomás Bittar (Paraguai) junto com os Vice-Presidentes e Chefes de Delegação do PARLASUL realizou uma reunião com o Chanceler da República Argentina, Santiago Cafiero.

Durante esta reunião foram discutidos diversos temas, inclusive o avanço de uma agenda que aprofunde a integração regional e agilize os procedimentos de migração nas fronteiras da região.

O Presidente Bittar ressaltou a necessidade de o Parlamento do MERCOSUL ter mais poderes no processo decisório e, assim, contribuir para o desenvolvimento do MERCOSUL.

Por sua vez, o vice-presidente para o Brasil, Celso Russomanno, destacou a importância de o Parlamento do MERCOSUL se tornar um órgão decisório, bem como o aumento dos benefícios para os cidadãos. Além disso, destacou a abertura do Paraguai e do Uruguai para receber investimentos do Brasil no setor industrial e a necessidade da Argentina estar na mesma linha.

Por outro lado, o Parlamentar Nelsinho Trad, Chefe da Delegação do Brasil, mencionou a importância de avançar e consolidar o Acordo MERCOSUL - União Européia.

O Vice-Presidente da Argentina, Oscar Laborde, explicou que, no âmbito da Presidência Argentina Pro Tempore da CELAC, foi proposta a realização de uma reunião dos Parlamentos da América Latina e do Caribe para articular ações de integração regional.

Também participaram desta reunião os parlamentares Gustavo Penades (Vice-Presidente do Uruguai); Cecilia Britto (Chefe da Delegação da Argentina); o parlamentar Oscar Laborde (Argentina); Parlamentar Nelsinho Trad (Chefe da Delegação do Brasil).