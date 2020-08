Mesa Directiva del PARLASUR se reúne con la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea para Bolivia

Ayer, 11 de agosto, la Mesa Directiva del PARLASUR se reunió con la Jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Diputada portuguesa Isabel Santos, del Parlamento Europeo, para la definición de estrategias de colaboración y de cooperación entre los organismos para la observación del proceso electoral en Bolivia.

El Presidente del Parlamento del MERCOSUR, Parlamentario argentino Oscar Laborde, participó del encuentro acompañado por los representantes de la Mesa Directiva del PARLASUR. La Delegación brasileña estuvo representada por el Presidente de la Delegación, Parlamentario Nelson Trad, el vicepresidente e integrante de la Mesa Directiva del PARLASUR, Parlamentario Celso Russomano y el Parlamentario brasileño Arlindo Chinaglia.

Participaron también del encuentro el Vicepresidente por Paraguay, Parlamentario Tomás Bittar, la Parlamentaria Benita Diaz, por la Delegación de Bolivia, además de la Parlamentaria argentina Julia Perié, el Parlamentario venezolano Oscar Ronderos y el Director Ejecutivo del Observatorio de la Democracia del PARLASURA Alexandre Andreatta.

Para la Jefa de la Misión de la Unión Europea Isabel Santos “es muy importante que toda la sociedad boliviana se acerque a un acuerdo y que el proceso sea sencillo, claro, transparente y dentro de la normalidad democrática. Esta es nuestra posición y preocupación”, señaló.

Sobre el proceso electoral en Bolivia, el Presidente Oscar Laborde informó que el PARLASUR está acompañando el calendario electoral del país a través de su Observatorio para la Democracia y por medio de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos. “Para nosotros que haya elecciones consensuadas es la única salida para Bolivia. Si podemos colaborar para que efectivamente se vote y que se respete lo que el pueblo ha votado, sería un gran aporte”, concluyó Laborde. El Presidente finalizó proponiendo que se establezca una estrecha colaboración y cooperación entre el Parlamento del MERCOSUR y la Unión Europea para la observación de las elecciones marcadas para el día 18 de octubre.

Desde el punto de vista de la Misión Europea, la eurodiputada Isabel Santos manifestó estar de acuerdo con la propuesta añadiendo que “parece bien que las misiones trabajen en colaboración, garantizando la independencia de las instituciones, y que podrá servir como un primer paso para el trabajo de dialogo y cooperación”.

En seguida, el Parlamentario brasileño Arlindo Chinaglia realizó un informe sobre el trabajo realizado por el Observatorio de la Democracia del PARLASUR y comentó la propuesta del Presidente Oscar Laborde expresando que “ese intento tiene que ser ejecutado como una primer experiencia de los Parlamentos del MERCOSUR y de la Unión Europea para trabajar sintonizados. Este primer trabajo en conjunto tendrá repercusiones futuras y pienso que deberíamos mantener contacto en el periodo entre las elecciones.”

Por su turno, el Parlamentario brasileño Celso Russomano señaló que “ese trabajo en conjunto es extremadamente importante para los países de Sudamérica. Y para Brasil las elecciones transparentes en Bolivia son muy importantes.”

Para el Parlamentario venezolano Oscar Ronderos, “la experiencia y el aporte que tienen la Unión Europea y el Parlamento Europeo en la observación de elecciones tendrá gran contribución para que se pueda producir un proceso libre, transparente y que ya tenga fecha cierta.”

La Parlamentaria boliviana Benita Díaz presentó un panorama sobre el actual contexto político y social en su país declarando que “es importante este espacio de interacción para compartir experiencias. Estamos en una especie de incertidumbre. El Tribunal Electoral simplemente define de manera unilateral la fecha del 18 de octubre para la realización de las elecciones. Eso hace que los sectores sociales de Bolivia se levanten y la población está en las calles en plena pandemia.”

Finalmente, el Parlamentario paraguayo Tomás Bittar felicitó a la iniciativa del presidente Oscar Laborde expresando que “es importante la unidad de trabajo con el Parlamento Europeo. Eso le da una relevancia muy importante para la democracia en América Latina.”

Como conclusión del encuentro, los Parlamentarios del Parlamento del MERCOSUR y Parlamentaria europea Isabel Santos acordaron en realizar nuevos encuentros a lo largo de las próximas semanas para detallar las acciones destinadas a la observación de las elecciones en Bolivia.

Mesa Diretora do PARLASUL se reuniu com a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia para a Bolívia

Ontem, dia 11 de agosto, A Mesa Diretora do PARLASUR realizou uma reunião com a Chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia, Deputada Isabel Santos, do Parlamento Europeu, para definir estratégias de colaboração e cooperação entre as organizações para a observação do processo eleitoral na Bolívia.

O Presidente do Parlamento do MERCOSUL, Parlamentar argentino Oscar Laborde, participou da reunião acompanhado pelos representantes da Mesa Diretora do PARLASUL. A Delegação do Brasil foi representada pelo Presidente da Delegação, Parlamentar Nelson Trad, o Vice-presidente e membro da Mesa Diretora, o Parlamentar Celso Russomano e o Parlamentar Brasileiro Arlindo Chinaglia.

Estiveram presentes também o Vice-Presidente do Paraguai, Parlamentar Tomás Bittar, a Parlamentar Benita Diaz, pela Delegação da Bolívia, além da Parlamentar Argentina Julia Perié, o Parlamentar venezuelano Oscar Ronderos e o Diretor Executivo do Observatório da Democracia PARLASUL Alexandre Andreatta .

Para a Chefe da Missão da União Europeia, Isabel Santos, “é muito importante que toda a sociedade boliviana chegue a um acordo e que o processo seja simples, claro, transparente e dentro da normalidade democrática. Essa é a nossa posição e preocupação”, disse ela.

Em relação ao processo eleitoral na Bolívia, o Presidente Oscar Laborde informou que o PARLASUL está monitorando o calendário eleitoral do país por meio de seu Observatório para a Democracia e da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. “Para nós, ter eleições consensuais é a única saída para a Bolívia. Se pudermos colaborar para que se vote de forma efetiva e que se respeite o que o povo votou, seria uma grande contribuição ”, concluiu Laborde. O Presidente propôs que se estabeleça uma estreita colaboração e cooperação entre o Parlamento do MERCOSUL e a União Européia para a observação das eleições marcadas para 18 de outubro.

Por parte da Missão Europeia, a eurodeputada Isabel Santos disse concordar com a proposta, acrescentando que “parece bom que as missões trabalhem em colaboração, garantindo a independência das instituições, e que possa servir de primeiro passo para o diálogo e trabalho de cooperação”.

Em seguida, o Parlamentar brasileiro Arlindo Chinaglia fez um relatório sobre o trabalho desenvolvido pelo Observatório da Democracia do PARLASUL e comentou a proposta do Presidente Oscar Laborde, afirmando que “esta tentativa deve ser realizada como uma primeira experiência dos Parlamentos do MERCOSUL e da União Europeia para trabalharem sintonizados. Este primeiro trabalho conjunto terá repercussões futuras e penso que devemos manter o contato no período entre as eleições.”

Por sua vez, o Parlamentar brasileiro Celso Russomano destacou que “esse trabalho conjunto é de extrema importância para os países sul-americanos. E para o Brasil, eleições transparentes na Bolívia são muito importantes.”

Para o Parlamentar venezuelano Oscar Ronderos, “a experiência e a contribuição que a União Européia e o Parlamento Europeu têm na observação das eleições serão de grande valia para que se realize um processo livre e transparente e que já tenha uma data certa”.

A Parlamentar boliviana Benita Díaz apresentou um panorama do contexto político e social atual em seu país, afirmando que “este espaço de interação é importante para a troca de experiências. Estamos em uma espécie de incerteza. O Tribunal Eleitoral simplesmente define unilateralmente a data de 18 de outubro para as eleições. Isso faz com que os setores sociais da Bolívia se levantem e a população fique nas ruas em meio à pandemia”.

Por fim, o Parlamentar paraguaio Tomás Bittar felicitou a iniciativa do Presidente Oscar Laborde, afirmando que “a unidade de trabalho com o Parlamento Europeu é importante. Isso confere uma relevância muito importante para a democracia na América Latina”.

Na conclusão da reunião, os Parlamentares do Parlamento do MERCOSUL e a Parlamentar Europeia Isabel Santos concordaram em realizar novas reuniões nas próximas semanas para detalhar as ações destinadas a observar as eleições na Bolívia.

Agência Parlasul