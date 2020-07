Mesa Directiva se reúne y debate sobre temas de la agenda regional

Ayer (27) se reunió la Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR de forma virtual para estudiar las próximas actividades a realizar y la situación política en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Esta reunión también revisó el trabajo realizado por las Comisiones Permanentes así también como diversos asuntos administrativos relativos al funcionamiento del Parlamento en el marco de las restricciones declaradas por los gobiernos de los países del MERCOSUR.

El Presidente Oscar Laborde informó sobre las actividades de las Comisiones Permanentes durante el último mes y la Mesa Directiva aprobó la realización de dos seminarios en el próximo mes de agosto. El primero es el Foro Virtual sobre el impacto del cambio climático en los sectores productivos, a iniciativa del Parlamentario brasileiro Heitor Schuch y de la Comisión de Infraestructura; y el segundo es el webinario sobre Corredores Bioceánicos Suramericanos, de iniciativa del Presidente Laborde y que contará con la participación de representantes gubernamentales, de organismos internacionales y de la sociedad civil.

La Presidencia del PARLASUR también informó que la institución se encuentra trabajando respecto a la prorroga del período de transición que finaliza este año. El período de transición actualmente vigente determina que los Estados Partes deben realizar elecciones directas al Parlamento del MERCOSUR hasta diciembre de 2020.

Por último, los miembros de la Mesa Directiva mostraron preocupación sobre la situación política y electoral en Bolívia. La Presidencia informó que está manteniendo contacto permanente con las autoridades electorales y los representantes de los partidos políticos en disputa y que el Observatorio de la Democracia seguirá acompañando el tema, con el objetivo de promover el diálogo entre las partes a fin de acordar prontamente una fecha para las elecciones en aquél país.

Estuvieron presentes el Presidente del PARLASUR, Parlamentario Oscar Laborde; la Parlamentaria Cecilia Britto, Jefe de Delegación de Argentina; los Parlamentarios Nelsinho Trad, Presidente de la Delegación de Brasil y Celso Russomanno, Vicepresidente por Brasil; el Parlamentario Tomás Bittar, Vicepresidente por Paraguay y Manuel Morinigo, Jefe de la Delegación de Paraguay; el Parlamentario Daniel Caggiani, Vicepresidente por Uruguay; la Parlamentaria Benita Díaz, Vicepresidente por Bolivia; el Parlamentario Luis Rondon, Vicepresidente por Venezuela y el Parlamentario Oscar Ronderos, Jefe de Delegación de Venezuela; así como el Parlamentario Arlindo Chinaglia (Brasil).

La próxima reunión de la Mesa Directiva está prevista para el 31 de agosto.

Mesa Diretora se reúne e debate sobre temas da agenda regional

Ontem (27), a Mesa Diretora do Parlamento do MERCOSUL se reuniu de forma virtual para estudar as próximas atividades a serem realizadas e a situação política no Estado Plurinacional da Bolívia.

Esta reunião também analisou o trabalho realizado pelas Comissões Permanentes, bem como diversos assuntos administrativos relacionados ao funcionamento do Parlamento no âmbito das restrições declaradas pelos governos dos países do MERCOSUL.

O Presidente Oscar Laborde informou sobre as atividades das Comissões Permanentes no último mês e a Mesa Diretora aprovou a realização de dois seminários no próximo mês de agosto. O primeiro é o Fórum Virtual sobre o impacto das mudanças climáticas nos setores produtivos, por iniciativa do Parlamentar brasileiro Heitor Schuch e da Comissão de Infraestrutura; e o segundo, o Webinar sobre Corredores bioceânicos da América do Sul, por iniciativa do Presidente Laborde e que contará com a participação de representantes dos governos, organizações internacionais e sociedade civil.

A Presidência do PARLASUL também informou que a instituição está trabalhando para estender o período de transição que termina este ano. O período de transição atualmente em vigor determina que os Estados Partes devem realizar eleições diretas para o Parlamento do MERCOSUL até dezembro de 2020.

Por fim, os membros da Mesa Diretora expressaram sua preocupação com a situação política e eleitoral na Bolívia. A Presidência informou que mantém contato permanente com as autoridades eleitorais e representantes dos partidos políticos em disputa e que o Observatório da Democracia continuará acompanhando o tema, com o objetivo de promover o diálogo entre as partes, a fim de acordar rapidamente uma data para as eleições naquele país.

Participaram da reunião o Presidente do PARLASUL, Parlamentar Oscar Laborde; a Parlamentar Cecilia Britto, Chefe da Delegação da Argentina; os Parlamentares Nelsinho Trad, Chefe da Delegação do Brasil e Celso Russomanno, Vice-Presidente pelo Brasil; o Parlamentar Tomás Bittar, Vice-presidente pelo Paraguai e Manuel Morinigo, Chefe da Delegação paraguaia; o Parlamentar Daniel Caggiani, Vice-presidente pelo Uruguai; a Parlamentar Benita Díaz, Vice-presidente pela Bolívia; o Parlamentar Luis Rondon, Vice-presidente pela Venezuela e o Parlamentar Oscar Ronderos, Chefe de Delegação da Venezuela; além do Parlamentar Arlindo Chinaglia (Brasil),

A próxima reunião da Mesa Diretora está marcada para o dia 31 de agosto.

Agência Parlasul