Modelo de cidade gaúcha destaque na redução da burocracia para empresas será apresentado a gestores paranaenses

Prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, é um dos convidados confirmados para o 8.º Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes, o principal encontro do gênero voltado para apresentar ferramentas e soluções em especial para as pequenas e médias cidades

Uma das cidades do Sul do país que mais atuou na diminuição da burocracia para abertura de empresas, baseada na Lei da Liberdade Econômica, é Campo Bom, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As ações para fomentar o empreendedorismo no município gaúcho também são destaque no 8.º Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes, que será realizado nos dias 07 e 08 de abril, em Maringá.

O prefeito Luciano Orsi é um dos convidados confirmados para o principal encontro do gênero voltado para apresentar ferramentas e soluções em especial para as pequenas e médias cidades, que neste ano é organizado pela Rede Cidade Digital (RCD) com apoio da Prefeitura de Maringá. “O objetivo é facilitar o acesso a soluções e informações que possam contribuir com o planejamento das cidades e implantação de políticas públicas que tenham a tecnologia como eixo fundamental para promover melhorias tanto nos serviços públicos, mas principalmente na qualidade de vida das pessoas”, resume do diretor da RCD, José Marinho.

Campo Bom, destaque no Ranking Nacional de Dispensa de Alvarás e Licenças, baseado na Lei de Liberdade Econômica, é o 4º município do país e uma das primeiras da região Sul que mais isentou licenças para atividades econômicas de baixo risco.

Dados divulgados pela Prefeitura de Campo Bom também reforçam a importância de ações do gênero. Desde 2017, quase quatro mil empresas foram criadas no município, com um crescimento contínuo de 26% ao ano.

O prefeito Luciano Orsi também ressalta o recebimento do selo diamante da Sala do Empreendedor em Campo Bom, a mais alta certificação do Sebrae para serviços oferecidos aos empreendedores. “São um conjunto de ações e a desburocratização é realmente necessária. Em cima da Lei de Liberdade Econômica Campo Bom foi o município que trouxe maiores possiblidades aos empresários de abrirem suas atividades com menos burocracia, inclusive sem a necessidade de emissão de alvará inicial, podendo fazer essa documentação na medida que já estavam empreendendo”, destacou o prefeito.

Encontro Estadual

Depois de quase dois anos, a Rede Cidade Digital retoma o evento presencial que visa trazer soluções e informações que possam auxiliar a transformação digital, principalmente, de pequenos e médios municípios. “São modelos e informações que, não tenho dúvidas, inspiram o trabalho das demais Prefeituras que estão buscando maior eficiência de gestão, principalmente as menores que encontram nos eventos da RCD tecnologias acessíveis e de acordo com a realidade vivida na gestão municipal”, observa o diretor da RCD, José Marinho.

Além de Campo Bom, os avanços tecnológicos das principais cidades do Paraná, como Londrina, Ponta Grossa e Maringá, e de outros Estados, como Belo Horizonte (MG) e de São José dos Campos (SP), a primeira cidade brasileira inteligente com certificação ISO, serão apresentados no evento por prefeitos e gestores.

As Prefeituras paranaenses também poderão conhecer detalhes das ferramentas tecnológicas adotadas em Rio do Sul, considerada a cidade mais transparente de Santa Catarina, e as ações de cidade inteligente de Campo Grande (MS), eleita a capital mais segura do país, conforme ranking divulgado recentemente.

As inscrições para o 8º. Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes são gratuitas para servidores públicos e devem ser feitas pelo https://sympla.com.br/rcd. O evento tem o patrocínio ouro da 1Doc, Elotech, Sigma Telecom e DCA; patrocínio prata da IPM Sistemas, Aprova Digital, CTMGEO, Betha Sistemas, Vox City Tecnologia e Head Net; e apoio institucional da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), da Associação Brasileira de Empresas de Soluções de Telecomunicações e Informática (Abeprest) e das Associações de Municípios Comcam, Amcespar, Amunop, Amusep, Amepar, Amop, Amuvi e AMCG. Os Hotéis Metrópole, Deville e Bourbon estão oferecendo tarifas diferenciadas ao público inscrito.