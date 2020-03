Moradora de Arapongas ganha Jeep Compass Sport em sorteio do Catuaí Shopping Londrina

Trocar de carro era um dos planos que a professora Mirian Cristina Papa Nunes tinha para 2020

Quando um novo ano se inicia, o desejo é que ele comece bem, com a concretização de objetivos e metas traçadas. Para a professora Mirian Cristina Papa Nunes, de 51 anos, está sendo assim. Ela foi a ganhadora do Jeep Compass Sport, sorteado na campanha de Natal do Catuaí Shopping Londrina.

Trocar de carro era um dos planos que Mirian fez para 2020 e, com a confiança de que por meio de um sorteio seu objetivo poderia se concretizar, ela depositou cinco cupons na urna. Moradora de Arapongas, Mirian estava a passeio em Londrina com os filhos, e fez compras para toda a família nas lojas Forever 21, Natural One, Queen Shoes e Killer.

Quando recebeu a ligação com a notícia de que havia sido sorteada, levou um susto. “Foi um susto gostoso. A gente fica meio sem entender no começo, se perguntando se é verdade mesmo que aquilo está acontecendo”, relata a sortuda que já ganhou também uma moto em um bingo.

Além do sorteio do Jeep Compass Sport, entre os dias 6 e 23 de dezembro, 54 pessoas foram contempladas com cafeteiras Nespresso. Foram 3 cafeteiras sorteadas diariamente. Um cupom poderia ser adquirido a cada R$ 300,00 em compras e durante todo o período da campanha, realizada entre 2 e 24 de dezembro, mais de 57 mil cupons foram acumulados.

A campanha foi autorizada pela Secap nº 06.006070/2019.