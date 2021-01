Na reportagem especial, conheça o Congresso Nacional

As ações políticas são assuntos frequentes aqui no Canção Nova Notícias, com temas que chegam direto de Brasília e mexem com a vida do brasileiro. Pensando nisso, iniciamos hoje a série de três reportagens ”Congresso Nacional: A Casa do Povo”.

A repórter Camila Castro e o cinegrafista Sanny Alves prepararam três reportagens que apresentam a atividade de cada casa e como elas funcionam. Agora vamos conhecer como é o trabalho do Congresso Nacional.

