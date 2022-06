No Dia do Yoga, ONG convida o público para meditação coletiva online

Hoje, dia 21, Brahma Kumaris propõe dez minutos de paz

O Dia Internacional do Yoga foi oficializado em 21 de junho de 2014, pela ONU. Na ocasião, pela primeira vez na história, houve unanimidade entreos 175 países-membros da organização,que concordaram com a instituição da data.

O yoga é uma prática milenar, que tem como objetivo ampliar a consciência, a espiritualidade e promover um estilo de vida favorável à saúde física, mental e espiritual. A experiência ajuda aqueles que procuram melhorar como seres humanos, que querem se sentir bem consigo mesmos e encontrar significados em suas vidas. Segundo Dalai Lama, sem paz e calma interiores, conhecer a paz duradoura é uma missão muito difícil.

Em tempos como os que temos vivido nos últimos anos, em que as pessoas estão cada vez mais ávidas pela elevação do próprio bem-estar, buscando equilíbrio mentale práticas saudáveis, o yoga aparece como um caminho acessível, gratuito e construtivo.

A meditação Raja Yoga, modalidade praticada em todo o mundo pela Brahma Kumaris, leva seus adeptos a entenderem quem são, suas origens e perspectivas, seus papéis no mundo, as raízes de angústias, além de apresentar caminhos para a felicidade e paz duradouras. A prática se dá em contato com a energia suprema, que está além do nosso mundo tangível.

É uma experiência acessível a pessoas de todas as origens, sem a presença de rituais ou mantras, que pode ser acessada em qualquer hora e lugar. Com a prática, a meditação capacita os adeptos, ampliando suas consciências cotidianas, gerando harmonia interna e nos relacionamentos e os convidando a conviver com pensamentos mais positivos e elevados.

É por isso que, para celebrar o Dia Internacional do Yoga, em 21 de junho, a Brahma Kumaris convida os leitores a pararem por dez minutos, às 12h30, em profundo silêncio, enviando vibrações de paz para todo o mundo. Neste horário, haverá uma meditação online ao vivo,no YouTube, transmitida pelo canal Brahma Kumaris Brasil. A ação será conduzida por Ken O’Donnell, coordenador da Brahma Kumaris na América Latina, e haverá pontos de meditação conectados com diferentes locais parceiros, como hospitais, academias, empresas, um presídio e até com a aldeia indígena Katurãma.

Para maiores informações sobre a Brahma Kumaris e a meditação Raja Yoga, visite www.brahmakumaris.org.br.Lá, há informações sobre nossas escolas, cursos de meditação e qualidade de vida, além de palestras e retiros espirituais.Tudo gratuito!

Plataforma: YouTube – canal da Brahma Kumaris Brasil - www.youtube.com/brahmakumarisbrasil