Novos produtos e serviços: fatores que podem impulsionar o alcance deles e boas estratégias em Londrina

A inovação é um dos elementos fundamentais em qualquer negócio, afinal, os consumidores anseiam por novidades e isso pode acabar trazendo maior visibilidade para uma marca. No entanto, existem estratégias para que o alcance dos novos itens que você pretende lançar no mercado seja maior.

Por isso, confira neste artigo mais informações sobre quais fatores podem impulsionar inovações e algumas empresas que têm se destacado com relação a isso em Londrina.

Facilitar o teste do produto ou serviço pelos consumidores

Os clientes costumam gostar de testar novos produtos e serviços, e exemplos de empresas que apostaram nessa ideia não faltam. A Globoplay, plataforma de streaming de vídeos da Rede Globo, disponibiliza capítulos gratuitos de Rock Story, novela cuja história gira em torno de um roqueiro que fez sucesso nos anos 1990 e que contou com a presença da atriz Dayanna Maia, filha do cantor Latino. Com iniciativas do tipo, as pessoas são incentivadas a se registrar na plataforma para consumir o conteúdo gratuitamente.

Outro setor que vem oferecendo algo parecido é a indústria de jogos online. No ramo dos cassinos online, por exemplo, diversas plataformas que oferecem modalidades do gênero, como as listadas no site Casinos.pt, fornecem rodadas grátis (free spins) aos usuários que desejam testar máquinas de caça-níquel. Isso permitem aos apostadores que usufruam delas gratuitamente para que verifiquem qual é seu slot favorito.

Uma das indústrias que sempre apostou neste tipo de estratégia foi a de carros, afinal, é comum que os consumidores se dirijam até uma revendedora de veículos para fazer o chamado test-drive. Dessa forma, eles podem testar a dirigibilidade do veículo antes de investir um alto valor nele e decidir com maior segurança sobre a aquisição.

Utilizar as redes sociais para divulgar os novos itens

Utilizar as redes sociais para divulgar os seus produtos e serviços atualmente é fundamental, afinal, essas ferramentas têm um incrível poder de alcance. No entanto, é preciso usar a estratégia adequada para atingir exatamente o público que você deseja.

O Instagram, por exemplo, rede social para a postagem de fotos, é ideal para quem deseja investir em imagens de qualidade para divulgar o seu produto. Montar um perfil que reflita a identidade visual do seu negócio é fundamental, e uma das estratégias a se utilizar pode ser o uso constante das cores da sua marca, especialmente durante o lançamento de novos produtos.

Atualmente, além de criar imagens de qualidade, também é essencial que os empreendedores criem vídeos para divulgar os seus novos produtos. Afinal, eles são algumas das ferramentas mais potentes para chamar a atenção dos consumidores. Além disso, pedir aos seus clientes que divulguem vídeos com o produto novo também pode ser uma boa forma de atrair atenção para ele.

Estratégias dos empreendedores londrinenses para o lançamento de novos produtos e serviços

Londrina é um local fantástico para os empreendedores, pois a inovação é visível através de diversos negócios presentes na cidade. A HS Technology é uma empresa londrinense que cria equipamentos na área da saúde. O Baroscan é o produto principal da empresa. Trata-se de um baropodômetro para fazer o estudo da pisada e da postura de forma mais precisa e eficiente. O lançamento do produto foi realizado durante a Hospitalar 2018, um grande evento voltado para a área médica, já que o público-alvo eram os profissionais da saúde. Dessa forma, durante a apresentação inicial deste item, a empresa pôde entrar em contato com os seus possíveis consumidores nacionais e estrangeiros, o que, sem dúvidas, acabou abrindo muitas portas.

Outra empresa londrinense que merece destaque no quesito divulgação de produtos é a Hydronorth, que comercializa tintas e resinas. No ano de 2018, a companhia lançou dois produtos inéditos na área: uma tinta branca que tem a capacidade de refletir a luz solar e, consequentemente, tornar os ambientes mais frescos, e um pigmento em pó que proporciona uma pigmentação muito maior do que os produtos que são encontrados no mercado. A empresa tem apostado fortemente em redes sociais como o Instagram e o Facebook para fazer a divulgação dos seus novos produtos.

Por fim, podemos mencionar também a empresa Personality Contabilidade, um escritório na área contábil que possui como uma de suas principais vantagens o fato de usar recursos tecnológicos para ter uma melhor comunicação com os clientes. Além de divulgar amplamente os seus serviços em redes sociais como o Instagram, a empresa também menciona produtos, como é o caso do software de ERP – Sistema de Gestão Empresarial, que ela comercializa. Dessa forma, através de um feed organizado e que deixa bem clara a identidade da empresa, ela busca atrair cada vez mais clientes.

O “boom” das redes sociais tem contribuído para que mais produtos e serviços sejam lançados por empresas de diversos setores. No entanto, outras estratégias também devem ser levadas em conta para que você consiga realmente obter o sucesso que deseja.