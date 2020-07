O mundo inteiro está tentando encontrar algum caminho para seguir

Quem me conduzirá ao caminho, que é Jesus?

Certa vez, havia um santo que estava em peregrinação rumo a um santuário. Ele tinha de passar por uma floresta muito densa e selvagem. Enquanto ele caminhava, perdeu-se dentro da floresta. Ele fez de tudo para sair! Experimentou cada passagem que encontrou, a fim de sair daquela floresta. Por fim, para seu espanto, ele se viu em meio a um grupo de andarilhos, de outros peregrinos que iam para o santuário. Ele pensou ter encontrado sua salvação, mas, ao chegar mais perto, eles lhe suplicavam para que os colocasse a salvo.

Eles imploravam para que o santo os conduzisse para fora daquela floresta, para colocá-los na direção da salvação. Ele respondeu: “Eu coloquei minha esperança em vocês. Agora que descobrimos que estamos todos perdidos, vamos nos reunir e, juntos, tentar nos salvar”. Entretanto, infelizmente, eles continuaram a perambular até que todos pereceram na floresta.

Muitas vezes, a nossa vida é como a desse andarilho que se perdeu na floresta

Hoje, temos tantas pessoas que estão perdidas em busca da verdade, de encontrar uma direção que as ajude a sair da floresta dos problemas familiares, a “floresta” do alcoolismo, da corrupção, do criar filhos, a “floresta” dos negócios e, muitas vezes, do dinheiro sujo.

O mundo inteiro está tentando encontrar alguma solução. Livros estão sendo escritos – de Filosofia, Sociologia, Economia –, e todos tentam levar o homem “para fora da floresta”. Pessoas se agarram em religiões orientais, várias soluções sociológicas e filosóficas, vários sistemas políticos. Esses são todos andarilhos no meio da floresta, e todos tentam ajudar uns aos outros, dando alguma esperança, algum raio de luz.

Descobrimos que ainda não conseguimos sair nem ver a verdadeira salvação do homem. Os anos passam, um após o outro, e ainda nos encontramos perambulando no meio da ‘floresta”, até que todos perecemos lá, porque a verdade é somente Jesus. “Eu sou o caminho, a verdade e a vida“.

Chegamos ao ponto de perguntar: A quem devo recorrer? Quem me conduzirá ao caminho? Quem me levará a Jesus?

A resposta é muito clara: o Espírito Santo. Volte-se para Ele. O Espírito é Aquele que nos levará até Jesus; e Jesus é Aquele que nos levará “para fora da floresta”.

Trecho do livro: “O Espírito Santo, vida da Igreja”, de Frei Elias Vella

(Canção Nova)