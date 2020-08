Observatorio de la Democracia analiza situación electoral en Bolivia

El Observatorio de la Democracia del Parlamento del MERCOSUR (ODPM), presidido por el Presidente Oscar Laborde, realizó en martes (04) una reunión virtual donde se aprobó una nota pública sobre la situación electoral en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La Parlamentaria boliviana Benita Díaz informó que “para nosotros bolivianos se nos achica la democracia y vivimos en ese momento una serie de incertidumbres. Es un momento muy complejo de nuestra historia, donde día a día se agudiza la crisis política e institucional”. Siguió relatando que “en tres oportunidades se habían definido fechas para acudir a las urnas, en las que la Asamblea Legislativa había aprobado una ley que posterga las elecciones, pero en esa última, en que el Supremo Tribunal Electoral define el 18 de octubre, ha sido una definición unilateral, de manera que no se coordina con la Asamblea Legislativa, tampoco se presenta una nueva propuesta de ley para la modificación de la fecha”.

El Presidente Laborde subrayó la importancia del PARLASUR contribuir como mecanismo de diálogo, defendiendo "que trabajar para que “haya elecciones en el país en que sea consensuada una fecha sin exclusiones”. Luego hizo un breve relato sobre la reunión que mantuvo con el Presidente del Supremo Tribunal Electoral (TSE) de Bolivia, Salvador Romero, en la última semana, donde se debatió, entre otros asuntos, que “las elecciones deberán ocurrir en 18 de octubre, no siendo posible nueva postergación, debido normativas legales que establecen que el proceso electoral debe ser realizado en este año. Así, cualquier postergación a 18 de octubre se rompería decisiones legales de los Tribunales Superiores”.

Por su parte, el Parlamentario brasileño Arlindo Chinaglia manifestó su concordancia con la nota emitida por el ODPM, destacando que la misma “debe orientar cuales son los parámetros en los cuales el ODPM actúa; llevando en consideración la Declaración de los Principios de Observación Electoral Internacional, los protocolos internacionales de atención al Covid-19, las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia y a las autoridades de los órganos electorales del país, además de registrar que hubo y que todavía hay problemas en Bolivia, inclusive con manifestaciones en las calles, y por fin, fortalecer la necesidad de que se realicen las elecciones” en este año.

Participaron de la reunión los Parlamentarios de Argentina Fernanda Gil Lozano, Mario Metaza, Víctor Santa María y el Presidente Oscar Laborde; la Parlamentaria de Bolivia Benita Díaz; los Parlamentarios de Brasil Arlindo Chinaglia y Nelsinho Trad; los Parlamentarios de Paraguay José Torres, Neri Olmedo y Ricardo Canese; y los Parlamentarios de Venezuela Oscar Ronderos y Luis Rondón.

A seguir lea la nota aprobada:

NOTA DEL OBSERVATORIO DE LA DEMOCRACIA DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR SOBRE LA SITUACIÓN ELECTORAL EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

VISTO:

El Tratado de Asunción, del 26 de marzo de 1991 y el Protocolo de Ouro Preto, del 17 de diciembre de 1994 y el Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR y su Reglamento Interno.

El Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Chile.

El Observatorio de la Democracia, órgano creado con el propósito de contribuir con el fortalecimiento de los objetivos del Protocolo de Ushuaia sobre el Compromiso Democrático en el MERCOSUR, en el Estado Plurinacional de Bolivia y en la República de Chile, que tiene como una de sus misiones fundamentales acompañar los procesos electorales en los Estados Partes y Asociados.

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 1° del Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, define al Organismo como el órgano de representación de sus pueblos, independiente y autónomo, que integra la estructura institucional del Mercosur.

Que este Parlamento, a través de su Observatorio, participó en la elección del 20 de octubre de 2019 con una misión de acompañamiento, que pudo, dentro del marco del Programa de Acompañamiento Electoral Internacional, conocer y compartir informaciones acerca de la legislación y proceso electoral boliviano.

Qué dicho proceso electoral sufrió una interrupción institucional que aún hoy padece el Estado Plurinacional de Bolivia.

EL OBSERVATORIO DE LA DEMOCRACIA:

Artículo 1: Saluda los acuerdos alcanzados en el país respeto a la celebración de nuevas elecciones en este año (2020).

Artículo 2: Acompaña con aprehensión y preocupación la grave escalada de violencia en el marco de una crisis política y social en cuyo contexto se registra la Resolución TSE-RSP-ADM N° 187/2020 que fijó para el domingo 18 de octubre de 2020 la realización de la jornada de votación de las Elecciones Generales de 2020.

Artículo 3: Hace un llamado a las autoridades públicas a garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna de su ideología, pertenencia política o cargo.

Artículo 4: Destaca la importancia de que la actual crisis política y social sea resuelta con apego a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y por los canales democráticos para garantizar el pleno respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos.

Artículo 5: Propone a través del Parlamento del MERCOSUR, contribuir al restablecimiento del diálogo y la paz social en el país, teniendo en cuenta la Declaración de los Principios de la Observación Electoral Internacional, los protocolos internacionales de atención a Covid-19, las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia y las autoridades de los órganos electorales del país, para que el pueblo pueda tener garantías y elija libremente sus dirigentes políticos.

Observatório da Democracia analisa situação eleitoral na Bolívia

O Observatório da Democracia do Parlamento do MERCOSUL (ODPM), presidido pelo Presidente Oscar Laborde, realizou uma reunião virtual na terça-feira (04), onde foi aprovada uma nota pública sobre a situação eleitoral no Estado Plurinacional da Bolívia.

A Parlamentar boliviana Benita Díaz informou que “para nós, a democracia boliviana está diminuindo e nesse momento, estamos enfrentando uma série de incertezas. É um momento muito complexo da nossa história, onde a crise política e institucional se intensifica dia a dia”. Díaz seguiu relatando que "em três ocasiões foram definidas datas para acudir às urnas, nas quais a Assembléia Legislativa aprovou uma lei que posterga as eleições, mas na última, em que o Supremo Tribunal Eleitoral definiu o dia 18 de outubro,ocorreu uma definição unilateral, de modo que não se coordena com a Assembléia Legislativa, nem se apresentou uma nova proposta de lei modificatória”.

O Presidente Laborde enfatizou a importância do PARLASUL contribuir como mecanismo de diálogo, defendendo "que haja eleições no país, em que seja consensuada uma data sem exclusões". Em seguida, Laborde fez um breve relato sobre a reunião que realizou com o Presidente do Supremo Tribunal Eleitoral (TSE) da Bolívia, Salvador Romero, na última semana, onde foi debatido entre muitos pontos, que "as eleições deverão ocorrer em 18 de outubro, não sendo possível nova postergação, devido normativas legais, que estabelecem que o processo eleitoral deve ser realizado neste ano. Assim, qualquer adiamento de 18 de outubro infringiria decisões legais dos Tribunais Superiores”.

Por sua parte, o Parlamentar brasileiro Arlindo Chinaglia expressou seu acordo com a nota emitida pelo ODPM, enfatizando que a mesma “deve orientar quais são os parâmetros em que o ODPM atua, levando em conta a Declaração dos Princípios de Observação Eleitoral Internacional, os protocolos internacionais de atenção ao Covid-19, as leis do Estado Plurinacional da Bolívia e as autoridades dos órgãos eleitorais do país, além, de registrar que havia e ainda há problemas na Bolívia, inclusive com protestos de rua e, finalmente, fortalecer a necessidade de diálogo entre as partes para que sejam realizadas as eleições” neste ano

Participaram da reunião os Parlamentares argentinos Fernanda Gil Lozano, Mario Metaza, Victor Santa María e o Presidente Oscar Laborde; a Parlamentar boliviana Benita Díaz; os Parlamentares brasileiros Arlindo Chinaglia e Nelsinho Trad; os Parlamentares paraguaios José Torres, Neri Olmedo e Ricardo Canese; e os Parlamentares venezuelanos Oscar Ronderos e Luis Rondón.

Agência Parlasul