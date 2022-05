Observatorio de la Democracia del PARLASUR acompañará proceso electoral Colombia 2022

El próximo domingo 29 de mayo, se realizarán las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia 2022, donde participará una misión del Observatorio de la Democracia del Parlamento del MERCOSUR con el objetivo de acompañar y dar seguimiento al proceso electoral para coadyuvar en la transparencia de dicho proceso.

Este domingo seis candidatos compiten por suceder al actual Presidente, Iván Duque, en el periodo 2022-2026. Además un total de 39.002.239 colombianos (20.111.908 mujeres y 18.890.331 hombres) están habilitados para votar en los 12.263 puestos instalados en todo el país por la Registraduría Nacional, de los cuales 5.174 estarán en el área urbana y 7.089 en la rural.

El Observatorio de la Democracia del Parlamento del MERCOSUR (ODPM), como Organismo de observación estará integrada por los Parlamentarios: Oscar Laborde y María Luisa Storani (Argentina); Humberto Costa (Brasil); Pedro Dulciades Duré (Paraguay); Mario Colman, Daniel Peña y Nicolás Viera (Uruguay); y Jaime Rivas Monje (Bolivia).

Los observadores iniciarán sus actividades en la ciudad de Bogotá el día miércoles 25 de mayo, donde se reunirán con organizaciones políticas, candidatos y candidatas a presidencia y vicepresidencia, organismos del Estado involucrados en la realización del proceso electoral, además de organizaciones de la sociedad civil.

Cabe señalar, que al final del proceso, el ODPM presentará un Informe Preliminar, en el cual expondrá consideraciones sobre sus observaciones, así como recomendaciones con el objetivo de ayudar a los órganos electorales colombianos con medidas para mejorar los próximos procesos electorales.

Por otro lado, el ODPM tuvo la oportunidad de acompañar las elecciones legislativas y presidenciales de primera y segunda vuelta realizadas en Colombia en 2018, además de la consulta anticorrupción celebrada ese mismo año. En ambos procesos, los observadores pudieron constatar que el sistema de conteo de votos en el país suele ser muy rápido, por lo que los primeros resultados se esperan el mismo día de que se cierren las urnas.

Siga la cobertura especial del PARLASUR en este fin de semana sobre las elecciones de Colombia, con videos, fotos y textos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

Observatório da Democracia do PARLASUL acompanhará o processo eleitoral na Colômbia

No próximo domingo, 29 de maio, serão realizadas as eleições para Presidente e Vice-Presidente da República da Colômbia, na qual uma missão do Observatório da Democracia do Parlamento do MERCOSUL participará com o objetivo de acompanhar e monitorar o processo eleitoral com vistas a transparência do pleito.

Nessas eleições, seis candidatos concorrem para suceder o atual Presidente, Iván Duque, no período de 2022-2026. Além disso, um total de 39.002.239 colombianos (20.111.908 mulheres e 18.890.331 homens) estão autorizados a votar nos 12.263 postos instalados em todo o país pela Registraduría Nacional, dos quais 5.174 serão na área urbana e 7.089 na rural.

O Observatório da Democracia do Parlamento do MERCOSUL (ODPM), como Organismo de Observação, será integrado pelos Parlamentares: Oscar Laborde e María Luisa Storani (Argentina); Humberto Costa (Brasil); Pedro Dulciades Duré (Paraguai); Mario Colman, Daniel Peña e Nicolás Viera (Uruguai); e Jaime Rivas Monje (Bolívia).

Os observadores iniciarão suas atividades na cidade de Bogotá na quarta-feira, 25 de maio, onde se reunirão com organizações políticas, candidatos à presidência e vice-presidência, órgãos estatais envolvidos no processo eleitoral, bem como organizações da sociedade civil.

Cabe destacar que, ao final do processo, o ODPM apresentará um Relatório Preliminar, no qual detalhará suas observações, bem como recomendações com o objetivo de auxiliar os órgãos eleitorais colombianos com medidas para otimizar os próximos processos eleitorais.

Por outro lado, o ODPM teve a oportunidade de acompanhar o primeiro e o segundo turno das eleições legislativas e presidenciais realizadas na Colômbia em 2018, além da consulta anticorrupção realizada no mesmo ano. Em ambos os processos, os observadores puderam verificar que o sistema de contagem de votos no país costuma ser muito rápido, pelo que os primeiros resultados são esperados no mesmo dia do encerramento das urnas.

Acompanhe a cobertura especial do PARLASUL neste fim de semana sobre as eleições colombianas, com vídeos, fotos e textos nas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram.

