Observatorio de la Democracia del PARLASUR presenta Informe Preliminar sobre las Elecciones en Colombia

El Observatorio de la Democracia del PARLASUR presentado ayer (02) el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral en las Elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia 2022.

Los observadores iniciaron sus actividades en la ciudad de Bogotá el día miércoles 25 de mayo, donde se reunieron con organizaciones políticas, candidatos y candidatas a presidencia y vicepresidencia, organismos del Estado involucrados en la realización del proceso electoral, además de organizaciones de la sociedad civil y realizaron una serie de actividades de observación del proceso electoral colombiano hasta el domingo (29).

La Misión tuvo como Jefe, el Vicepresidente por Argentina en el PARLASUR, Oscar Laborde (Argentina) y estuvo integrada por la Parlamentaria María Luisa Storani (Argentina), los Parlamentarios Mario Colman, Daniel Peña y Nicolás Viera (Uruguay), Humberto Costa (Brasil), Jaime Rivas (Bolivia), del Director Parlamentario Diego Cuiñas Isola (Uruguay) y del Director Ejecutivo del Observatorio de la Democracia Alexandre Andreatta (Brasil).

La Misión siguió una serie de capacitaciones impulsadas por el CNE y la Registraduría, entre el 26 y 27 de mayo, que tuvieron como objetivo presentar el contexto político, las normas del proceso, la logística electoral, además de las novedades tecnológicas presentes en este proceso electoral.

El jueves (26) los observadores se reunieron con la candidata a vicepresidenta de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (LIGA), Marelen Castillo y con el Presidente del Parlamento Andino, Parlamentario Fidel Espinoza Sandoval, con motivo de la cooperación entre ambos organismos de integración regional. En seguida, los Parlamentarios se reunieron con Jeanfreddy Gutiérrez Torres y Ana María Saavedra, representantes de ColombiaCheck, una organización que reúne más de 100 periodistas asociados para promover el periodismo de investigación.

El viernes (27) por la mañana, los observadores participaron de una actividad abierta a las misiones de observación electoral presentes en el país, a cargo de la coalición Pacto Histórico. Durante la tarde, los observadores también fueron recibidos, en la sede de la Misión de Observación Electoral (MOE), plataforma de organizaciones de la sociedad civil reconocida internacionalmente, que promueve observaciones electorales en el país.

El sábado (28) la Misión del PARLASUR asistió a la reunión de la Red Mundial de Justicia Electoral en Bogotá y participó de una reunión con organismos internacionales y expertos electorales, invitados por el CNE, sobre la logística para el día de las elecciones.

Durante la jornada electoral realizada el domingo (29), los Parlamentarios del ODPM participaron del acto inaugural de las Elecciones en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá e iniciaron su agenda en la ciudad de Bogotá observando el proceso electoral en los colegios de la región de Candelaria y Fontibón. Después del cierre de las urnas, la Misión de Observación Electoral del PARLASUR acompañó el escrutinio desde el CORFERIAS en la capital colombiana.

Cerca de 39.002.239 ciudadanos estuvieron habilitados para participar del proceso electoral. Entre ellos, participaron 21.418.631, alcanzando la cifra de 54,91%, caracterizando una alta asistencia, en comparación con el promedio de los últimos procesos electorales del mismo segmento.

Informe Preliminar del ODPM

El ODPM presentó un Informe Preliminar, en el cual expuso consideraciones sobre sus observaciones, así como recomendaciones con el objetivo de ayudar a los órganos electorales colombianos con medidas para mejorar los próximos procesos electorales.

El Informe Preliminar del Observatorio destacó las actividades previas al proceso electoral así como las actividades de capacitación llevadas a cabo durante la realización de la Misión dónde fueron presentadas la programación y la organización logística del proceso electoral.

En el Informe Preliminar del ODPM, los integrantes de la Misión expresaron el reconocimiento del papel de los órganos electorales del país en la conducción del proceso electoral y la actitud cívica de los ciudadanos colombianos, quienes tempranamente constituyeron las mesas de votación y acudieron los distintos recintos electorales. La Misión también observó una alta participación de votantes en el curso de la misión de observación.

La Misión del ODPM también presentó consideraciones y sugerencias para que las personas destinadas a labores de identificación biométrica realicen sus tareas en los locales donde se encuentren registrados y que los espacios de votación estén siempre posicionados de modo a impedir que otros observen el acto de votación.

El Informe recomienda la mejor administración de los espacios físicos, a modo de no dificultar el ejercicio del voto de las personas con discapacidad, proponiendo mesas propias en lugares adecuados, así como en ambientes bien iluminados, natural o artificialmente, de forma que no dificulte la emisión del voto de los electores.

En la parte conclusiva del documento, la Misión del PARLASUR se dirigió a la ciudadanía colombiana, a quien reconoce que ejerció su derecho de votar en libertad, sin ningún inconveniente o incidente significativo.

Al final de la presentación del Informe, el Presidente del Observatorio de la Democracia del PARLASUR, Parlamentario Oscar Laborde, informó que la Misión del ODPM ha culminado de forma exitosa y que todas las informaciones, observaciones o reportes recibidos por la Misión, serán mencionados en el Informe final del Observatorio.

Accese aquí el Informe Preliminar del ODPM

Descargas

Informe Preliminar del ODPM

Observatório da Democracia do PARLASUL apresenta Relatório Preliminar sobre Eleições na Colômbia

O Observatório da Democracia do PARLASUL apresentou ontem (02) o Relatório Preliminar da Missão de Observação Eleitoral nas Eleições para Presidente e Vice-Presidente da República da Colômbia 2022.

Os observadores iniciaram suas atividades na cidade de Bogotá na quarta-feira, 25 de maio, onde se reuniram com organizações políticas, candidatos à Presidência e Vice-presidência, órgãos do Estado envolvidos no processo eleitoral e organizações da sociedade civil e realizaram uma série de atividades de acompanhamento do processo eleitoral colombiano até o domingo (29).

A Missão foi liderada pelo Vice-Presidente da Argentina no PARLASUL, Oscar Laborde (Argentina) e foi integrada pela Parlamentar María Luisa Storani (Argentina), pelos Parlamentares Mario Colman, Daniel Peña e Nicolás Viera (Uruguai), Humberto Costa (Brasil), Jaime Rivas (Bolívia), o Diretor Parlamentar Diego Cuiñas Isola (Uruguai) e o Diretor Executivo do Observatório da Democracia Alexandre Andreatta (Brasil).

A Missão acompanhou uma série de formações promovidas pelo CNE e pela Registradoria Eleitoral, entre os dias 26 e 27 de maio, que buscaram apresentar o contexto político, as regras do processo, a logística eleitoral, além das inovações tecnológicas presentes neste processo eleitoral.

Na quinta-feira (26), os observadores se reuniram com a candidata a Vice-presidente da Liga de Líderes Anticorrupção (LIGA), Marelen Castillo, e com o Presidente do Parlamento Andino, Deputado Fidel Espinoza Sandoval, para o fortalecimento da cooperação entre as duas organizações de integração regional. Em seguida, os Parlamentares se reuniram com Jeanfreddy Gutiérrez Torres e Ana María Saavedra, representantes da ColombiaCheck, organização que reúne mais de 100 jornalistas associados para promover o jornalismo investigativo.

Na manhã da sexta-feira (27), os observadores participaram de uma atividade aberta às missões de observação eleitoral presentes no país, lideradas pela coalizão do Pacto Histórico. Durante a tarde, os observadores também foram recebidos na sede da Missão de Observação Eleitoral (MOE), plataforma de organizações da sociedade civil reconhecida internacionalmente que promove a observação eleitoral no país.

No sábado (28), a Missão do PARLASUL participou da reunião da Rede Global de Justiça Eleitoral em Bogotá e participou de um encontro com organismos internacionais e especialistas eleitorais, convidados pela CNE, sobre a logística para o dia das eleições.

Durante a jornada eleitoral realizada no domingo (29), os Parlamentares do ODPM participaram do ato inaugural das Eleições na Praça de Bolívar na cidade de Bogotá e iniciaram sua agenda na cidade de Bogotá observando o processo eleitoral nas escolas da região da Candelária e Fontibón. Após o encerramento das urnas, a Missão de Observação Eleitoral do PARLASUL acompanhou a contagem em CORFERIAS na capital colombiana.

Cerca de 39.002.239 cidadãos foram autorizados a participar do processo eleitoral. Dentre eles, participaram 21.418.631, atingindo a cifra de 54,91%, caracterizando alta assiduidade, em relação à média dos últimos processos eleitorais do mesmo segmento.

Informe Preliminar del ODPM

O ODPM apresentou um Relatório Preliminar, no qual expõe as considerações sobre suas observações, bem como recomendações com o objetivo de auxiliar os órgãos eleitorais colombianos com medidas para melhorar os próximos processos eleitorais.

O Relatório Preliminar do Observatório destacou as atividades anteriores ao processo eleitoral, bem como as atividades de capacitação realizadas durante a Missão, onde foi apresentada a programação e organização logística do processo eleitoral.

No Relatório Preliminar do ODPM, os membros da Missão expressaram o reconhecimento do papel dos órgãos eleitorais do país na condução do processo eleitoral e a atitude cívica dos cidadãos colombianos, que desde cedo compareceram nos diferentes distritos eleitorais. A Missão também notou uma alta participação eleitoral ao longo da missão de observação.

A Missão do ODPM também apresentou considerações e sugestões para que as pessoas designadas para a realização de tarefas de identificação biométrica desempenhem as suas funções nos seus respectivos locais de votação e que os espaços de votação estejam sempre posicionados de forma a evitar que outros observem o ato de votação.

O Relatório recomenda a melhor administração dos espaços físicos, de modo a não dificultar o exercício do voto das pessoas com deficiência, propondo mesas próprias em locais adequados, bem como em ambientes bem iluminados, natural ou artificialmente, de forma que não impeça a votação dos eleitores.

Na parte conclusiva do documento, a Missão do PARLASUL dirigiu-se aos cidadãos colombianos e reconheceu que exerceram o direito de votar livremente, sem qualquer inconveniente ou incidente significativo.

Ao final da apresentação do Relatório, o Presidente do Observatório da Democracia do PARLASUL, Parlamentar Oscar Laborde, informou que a Missão do ODPM foi concluída com êxito e que todas as informações, observações ou relatórios recebidos pela Missão serão mencionados no relatório final do Observatório.

Descargas

Relatório Preliminar do ODPM