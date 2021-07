Orange, Sierra Wireless, LACROIX e STMicroelectronics unem forças e lançam o IoT Continuum para ampliar e acelerar a transformação digital dos mercados industriais

Parceria reúne, pela primeira vez, principais participantes do ecossistema de IoT sob o mesmo teto para simplificar a implantação de casos de uso de IoT.

IoT Continuum visa acelerar a ampla adoção e implantação de IoT na Europa, além de abrir novas oportunidades de crescimento com economias significativas de CAPEX para clientes em mercados verticais, como edifícios inteligentes, automotivo, saúde, cidades inteligentes e manufatura inteligente.

A Orange, Sierra Wireless, LACROIX e STMicroelectronics anunciaram a criação da IoT Continuum - uma parceria que tem o objetivo de simplificar e acelerar a implantação em massa de IoT na Europa e em outras localidades.

Ao reunir, pela primeira vez, a experiência de toda a indústria de IoT (conectividade, hardware, software, design e fabricação) sob o mesmo guarda-chuva, os parceiros da IoT Continuum passam a apoiar negócios internacionais para acelerar a implantação e industrialização de IoT massiva em LTE (incluindo Cat M e Cat 1) e 5G.

Um processo de quatro etapas ("iniciar, testar, implantar e escalar") foi colocado em prática pelos parceiros para apoiar os projetos de IoT das empresas em redes celulares, desde a idealização até a industrialização, sem ter que lidar com diversos players deste mercado. A IoT Continuum é uma combinação de participantes líderes da indústria para melhorar o gerenciamento de riscos de projetos para as empresas. Os clientes poderão aderir ao processo em qualquer fase, de acordo com as suas necessidades.

Como parte desses processos, os parceiros irão:

Fornecer um conjunto de componentes e soluções validados na rede Orange para qualquer empresa e suas verticalidades de escolha, assim como as ferramentas industriais necessárias para implantar serviços de IoT em larga escala em redes celulares;

Reduzir a complexidade, o tempo de desenvolvimento e o custo para que as empresas realizem casos de uso de IoT, fornecendo blocos pré-integrados, o que inclui hardware e software (STMicroelectronics, Sierra Wireless), conectividade e serviços de IoT (Orange), design e fabricação (LACROIX);

Fornecer orientação e experiência para facilitar o processo geral e ajudar os clientes a maximizar seus benefícios para escalar implementações de IoT economicamente.

A IoT Continuum visa aumentar a confiança das empresas, abordando a atual incerteza e complexidade, reduzindo os custos de implantação de IoT e reforçando o crescente ecossistema do mercado na Europa e demais localidades. Além disso, os parceiros vão promover as tecnologias eSIM e 5G para impulsionar o Massive IoT e estão empenhados em ajudar os clientes a desenvolver uma abordagem digitalizada na IoT Continuum.

Isso também permite que novos modelos de negócios acelerem a transformação digital de indústrias internacionais e liberem o potencial da tecnologia IoT em áreas de crescimento crítico, inclusive em edifícios inteligentes, setor automotivo, saúde, cidades inteligentes e manufatura inteligente.

Os parceiros da IoT Continuum afirmam: “juntamos forças e criamos a IoT Continuum para agilizar o gerenciamento de projetos de IoT celular na Europa e outros lugares. Ao combinar nossa experiência e conhecimento da indústria de IoT, criamos uma oferta conjunta e única para atender à demanda do mercado e levar os clientes a implementações bem-sucedidas de IoT na escala de redes celulares, promovendo a transformação digital dos negócios internacionais, independentemente de sua verticalidade”.

Philippe Lucas, EVP de dispositivos, parcerias e inovação da Orange

Philippe Guillemette, Diretor de tecnologia da Sierra Wireless

Vincent Bedouin, CEO da LACROIX

Mustapha Bouraoui, VP de marketing estratégico para Europa, Oriente Médio e África da STMicroelectronics

Para mais informações sobre o projeto, acesse: iotjourney.orange.com/en/iotcontinuum

Eduardo Dóro/Asimp