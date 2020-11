Os 'nãos' da vida

Constantemente, recebemos “nãos” da vida, das circunstâncias, das situações e até de nós mesmos. São “nãos” para os nossos projetos, sonhos e até para algumas de nossas necessidades.

Às vezes, estamos cheios de vontade de começar algo novo; outras vezes, oportunidades diferentes das quais estamos acostumados se apresentam diante de nós. Aí, é hora de decidir o que fazer.

Podemos parar no “não”: eu não sei, eu nunca fiz, não conheço, não me identifico, não vou gostar, posso não gostar, não é o meu jeito de fazer, não consigo assim, eu tenho medo, pode dar errado etc.; ou podemos tentar um “sim”: se não der certo de primeira, posso seguir tentando; se não der certo nunca, valeu a tentativa etc .

Reclamamos que nada muda em nossa vida, mas fazemos sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Nunca mudamos de atitude. Tornamos as coisas pesadas: tudo é muito difícil!

Quero, hoje, que tomemos uma decisão: corrermos atrás dos “sins” na nossa vida, afinal, os “nãos” nós já os temos!

Vamos lá! Não custa tentar!

Deus o abençoe!

Carla Picolotto/Canção Nova