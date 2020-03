Padre em Missão: Reginaldo Manzotti visita comunidade Indígena Iucuru, na Amazônia

Sacerdote teve show cancelado por conta do COVID 19, mas não deixou de visitar comunidades ribeirinhas

Em meio a pandemia do COVID 19, Padre Reginaldo Manzotti, manteve sua missão evangelizadora nas comunidades da Floresta Amazônica no último final de semana. Mesmo com seu show cancelado em Manaus no sábado, o sacerdote visitou comunidades ribeirinhas e até a indígena Iucuru, composta pelas etnias: Tucano, Dessana e Piratapuia.

Em suas visitas, Padre Manzotti realizou momentos de oração e solidariedade, onde entregou na comunidade ribeirinha de Janauari mais 100 Bíblias para a comunidade católica local e também, uma TV, uma parabólica e um receptor digital, para que todos possam acompanhar a programação da TV Evangelizar. Ao final da visita, o sacerdote caminhou pela comunidade abençoando a escola, unidade básica de saúde e moradores locais. Não é a primeira vez que o Sacerdote visita a região de Manaus, mas sim as comunidades e a Floresta Amazônica.

Sob o forte calor, Padre Reginaldo Manzotti ainda pintou o rosto com tintas indigenas, preparadas com o sumo de plantas e sementes. A pintura realizada especialmente para o sacerdote simboliza a "onça". A solidariedade em levar as Bíblias e os equipamentos vão de encontro a obra "Evangelizar é Preciso" onde a missão é levar a palavra de Deus a todos os povos. Padre Reginaldo Manzotti se preocupando também com a pandemia, esta transmitindo as suas missas diárias, pelos canais de comunicação para todo o mundo, através das redes sociais oficiais (Facebook, YouTube) e também pela Rede Evangelizar ao vivo.

Padre Reginaldo Manzotti mostra através de vídeos a sua trajetoria pelo rio Negro, visitando os Igapós e encontrando com familias nas pequenas navegações que servem como meio de transporte de um local a outro. Toda a visita de missão solidária foi registrada e esta no canal oficial do Padre Reginaldo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9iZfuKXLA0c e https://www.youtube.com/watch?v=fFEqfcNfAQU