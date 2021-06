Padre Reginaldo Manzotti repete sucesso da tradicional festa brasileira

“Arraiá do Seu Vigário 2” acontece nesta sexta-feira, dia 11 de junho

O mês de junho é aguardado com muita expectativa pelos amantes das festas juninas. Mas, para a tristeza dos brasileiros, as celebrações presenciais foram canceladas mais uma vez, por conta da nova onda da Covid-19. Por isso, a dica é aproveitar as lives musicais para montar um verdadeiro arraial em casa. E quem está preparando uma festença daquelas é o Padre Reginaldo Manzotti. Anote na agenda: o “Arraiá do Seu Vigário 2” acontece nesta sexta-feira, dia 11 junho, a partir das 19 horas, no seu canal do Youtube (youtube.com/padremanzotti).

Como no ano passado, o sacerdote promete animar a noite de sexta com muita música, brincadeiras e já recebeu um desafio para a Live: O desafio da dança do carpinteiro. Será que o Padre Manzotti vai entrar na brincadeira que viralizou nas redes?

Além de celebrar os Santos Juninos - São João, São Pedro e Santo Antônio, o sacerdote está preparando uma noite repleta de interação com o público de casa. Além da participação através das fotos, vídeos e cordéis compartilhados pela #ArraiaManzotti2, a live terá a participação ao vivo de pessoas de todos os cantos do país, para compartilhar histórias sobre os Santos e sobre as festas típicas de cada região.

As comidas típicas serão um dos grandes destaques. O sacerdote vai preparar uma receita escolhida pelos seus seguidores do Instagram, ao vivo. E para encerrar a festança, um momento repleto de oração e Adoração ao Santíssimo Sacramento.

No ano passado, a live junina do Padre Reginaldo Manzotti bateu 1 milhão de visualizações no YouTube, além de arrecadar mais de 120 toneladas de alimentos para famílias e instituições carentes.

Além do Youtube, a live também será transmitida pela TV Evangelizar, Rádios Evangelizar e emissoras de rádio parceiras.

Padre Reginaldo Manzotti

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti ao completar 25 anos de sacerdócio, decidiu se reinventar e inovar mais uma vez em prol da evangelização.

Antenado com as mídias digitais, o sacerdote tem 7.3 milhões de seguidores no Facebook, 3.6 milhões de seguidores no Instagram, 2.4 milhões de pessoas inscritas em seu canal do YouTube, 692 mil seguidores no Twitter e 221 mil em seu canal Vevo. Seu portal, www.padrereginaldomanzotti.org.br, recebe mais de 1 milhão de acessos mês.

Sacerdote que evangeliza pelos meios de comunicação, o padre apresenta programas de rádio e televisão que são retransmitidos e exibidos em mais de 1680 emissoras do país, além de outros países como: Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Angola, Paraguai, Bolívia e Uruguai.