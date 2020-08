Palestra sobre "ansiedade de desempenho" aborda perfeccionismo e vulnerabilidades em situações naturais da vida

O professor do curso de psicologia da Faculdade Pitágoras, Vitor Miranda de Araújo, discute o tema em bate-papo online gratuito nesta quinta (6)

Todo mundo já sentiu um frio na barriga antes de uma prova importante, tentou esconder as limitações em uma entrevista de emprego ou teve dificuldades para falar em público. Essas reações estão relacionadas à ansiedade e podem influenciar no desempenho durante situações que envolvam avaliações. As reações mais comuns para lidar com a chamada "ansiedade de desempenho" costumam ser direcionadas à tentativa de evitar a própria situação ou a demonstração de qualquer vulnerabilidade, muitas vezes buscando uma perfeição que é inalcançável.

Debater esse tipo de ansiedade - que nada mais é do que uma reação natural do organismo de todos quando se propõe e realizar determinadas ações - é o que propõe a apresentação online do psicólogo e professor do curso de psicologia da Faculdade Pitágoras, Vitor Miranda de Araújo, com o tema "Ansiedade de Desempenho - abandonando o perfeccionismo e abraçando a vulnerabilidade em situações de avaliação". O bate-papo virtual acontece nesta quinta (6), às 19h30.

O psicólogo salienta que é natural sentir ansiedade, mas que ao longo da vida as pessoas acreditam que o ideal é tentar fugir completamente desse sentimento. "Este é o primeiro ponto de destaque na apresentação: justamente que a ansiedade é algo natural e normal, embora a gente aprenda ao longo da vida que não podemos sentir coisas que são desconfortáveis e que precisamos fugir dessas situações".

O professor da Faculdade Pitágoras explica que existe um "ponto ótimo" entre o relaxamento total e a ansiedade total e estar nesse ponto é o ideal para os indivíduos. "Certo nível de ansiedade é esperado em alguns contextos. Muitas vezes, as pessoas estão mais focadas em não cometer erros, em não se sentir ansiosas e em não demonstrar essa ansiedade do que com a tarefa que precisa ser desempenhada em si. Se ficamos fugindo da ansiedade, deixamos de focar no que é importante e no que realmente precisa ser feito", relata

Durante a live, o psicólogo vai pontuar estratégias práticas do controle da ansiedade para momentos que ela acaba passando do natural. Araújo também vai abordar a questão do perfeccionismo em determinadas tarefas da vida. "Quando tentamos ser perfeitos, no sentimos inseguros. No final das contas, todos nós temos vulnerabilidades", finaliza.

Inscrições gratuitas no link: http://bityli.com/k9JCW

Asimp/Pitágoras