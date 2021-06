Pandemia afeta doação de lacres de alumínio para campanha beneficente

“Eu Ajudo na Lata”, da Unimed Londrina, utiliza anéis de lata de alumínio para comprar cadeiras de rodas e destiná-las a instituições beneficentes

As doações para a campanha “Eu Ajudo na Lata” reduziram drasticamente e um dos motivos é a pandemia da Covid-19. Há nove anos a Unimed Londrina realiza a iniciativa de arrecadação de lacres de latas de alumínio, que são comercializados e têm a renda revertida na compra de cadeiras de rodas para instituições beneficentes. A campanha dá um destino mais nobre aos lacres e ajuda pessoas com dificuldades de locomoção.

Segundo a gerente de Sustentabilidade da Unimed Londrina, Fabianne Piojetti, no ano passado a campanha arrecadou lacres suficientes para comprar 12 cadeiras de rodas. Já nesta edição, que se aproxima da reta final, a quantidade de doações do material é suficiente para adquirir apenas seis equipamentos. A cada cinco cadeiras de rodas adquiridas pela campanha, a Unimed Londrina doa mais uma.

Neste ano, sete instituições aguardam os equipamentos, que serão entregues em setembro. São elas: APAE de Alvorada do Sul; Associação Flávia Cristina, de Londrina; Cáritas Arquidiocesana de Londrina; Instituto Pernas Preciosas, de Londrina; Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais de Londrina (ILECE); e o Lar São Vicente de Paula, de Arapongas.

“Estas entidades vão participar da enquete que será realizada em agosto no site da Unimed Londrina. A distribuição das cadeiras é feita de acordo com a quantidade de votos que cada uma recebe na votação”, explica Fabianne.

A gerente acrescenta que uma cadeira será destinada para a Secretária Municipal de Educação de Londrina, parceira da iniciativa.

As doações de lacres de alumínio podem ser entregues em qualquer ponto de atendimento da Unimed Londrina (com exceção do Pronto Atendimento) até o dia 30 de agosto.

