Papa envia ajuda ao Brasil e outros países mais afetados pela pandemia

Esmolaria Apostólica doa mais 38 ventiladores pulmonares e materiais médico-sanitários a países mais afetados pela pandemia da covid-19

A caridade do Papa Francisco continua chegando a quem mais sofre com a pandemia da covid-19. A Esmolaria Apostólica, coordenada pelo Cardeal Konrad Krajewski, enviou ontem, 17, mais 38 ventiladores pulmonares e outros materiais medico-sanitários a alguns países que ainda precisam de recursos como esses para salvar vidas, entre eles o Brasil. O país voltou a ter média de mortes acima de 2 mil em 24 horas.

Ao Brasil e à Índia, que detêm quase 50 milhões de vítimas, foram destinados seis dispositivos salva-vidas para cada. Outros cinco foram destinados à Argentina e à Colômbia, que recebeu, já em abril, material médico do Vaticano. Quatro foram para o Chile e África do Sul; três para a Bolívia e Síria e dois serão destinados a Papua Nova Guiné. Os equipamentos serão distribuídos nas unidades de saúde locais pelas Nunciaturas Apostólicas.

Apesar dos esforços dos profissionais de saúde em todo mundo, não se pode dizer que a pandemia esteja sob controle. Enquanto a Europa pensa no passe verde para viajar sem restrições e como poder diminuir o uso de máscaras, a propagação de variantes é assustadora. Os contágios aumentam no Reino Unido – 11 mil casos positivos para a variante delta – na Rússia e em Portugal, onde foram bloqueadas as chegadas e partidas para Lisboa.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está, inclusive, lançando um novo alarme sobre o aumento de contágios devido às variantes do vírus.

Canção Nova/com Vatican News