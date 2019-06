Papa Francisco convoca "um minuto pela paz" neste sábado

O convite do Papa Francisco foi feito ao final da Catequese de hoje para recordar a “Invocação pela Paz” nos Jardins Vaticanos cinco anos atrás

Da redação, com VaticanNews

No final da Audiência Geral de ontem, 5, em suas saudações, o Pontífice recordou que neste sábado, 8, fazem cinco anos do encontro, no Vaticano, dos presidentes de Israel e da Palestina com o Papa e o Patriarca Bartolomeu.

“Às 13h, somos convidados a dedicar ‘um minuto pela paz’ de oração para quem crê, de reflexão para quem não crê. Todos juntos por um mundo mais fraterno”, disse Francisco, agradecendo à Ação Católica internacional que promove esta iniciativa.

Veja no vídeo o convite do Papa Francisco na Invocação pela Paz

A coragem da paz

No dia 8 de junho de 2014, nos Jardins Vaticanos, o Pontífice dirigiu as seguintes palavras a Shimon Peres e a Mahmoud Abbas:

“Para fazer a paz é preciso coragem, muita mais do que para fazer a guerra. É preciso coragem para dizer sim ao encontro e não à briga; sim ao diálogo e não à violência; sim às negociações e não às hostilidades; sim ao respeito dos pactos e não às provocações; sim à sinceridade e não à duplicidade. Para tudo isto, é preciso coragem, grande força de ânimo.”

(Canção Nova)