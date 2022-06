O conflito entre Rússia e Ucrânia já dura mais de cem dias. Entre os atuais diálogos estão as negociações do trigo e as consequências da guerra que tem impactado o mundo todo. No Vaticano, o Papa Francisco segue preocupado e atento às dificuldades, e se mostra próximo do povo ucraniano enviando, periodicamente, seus representantes ao país.

Reportagem de Thulio Fonseca

Imagens de Leonardo Vieira, Reuters e Vatican News