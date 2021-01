Papa Francisco reza por vítimas da pandemia em Manaus

Após a catequese de hoje, Papa rezou pelas pessoas que sofrem com a pandemia em Manaus

Ao saudar os peregrinos de língua portuguesa na catequese desta quarta-feira, 20, o Papa Francisco rezou pelas vítimas da pandemia, de modo especial em Manaus. O sistema de saúde local entrou em colapso com recordes de internações nas UTIs dos hospitais e falta de insumos nas unidades de saúde, como oxigênio.

“Nestes dias, a minha oração é por quantos sofrem com a pandemia, de modo especial em Manaus, no norte do Brasil. Que o Pai das Misericórdias lhes sustente neste momento difícil. Abençoo-os de coração!”, disse.

Na última sexta-feira, 15, o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner, fez um apelo em prol das pessoas que estavam sofrendo com o agravamento da pandemia no Amazonas e em Roraima.

“Nós, bispos da Amazônia e de Roraima, fazemos um apelo: pelo amor de Deus, enviem-nos oxigênio, providenciem oxigênio, as pessoas não podem continuar a morrer por falta de oxigênio, por falta de leitos nas UTIs”.

Na ocasião, também reiterou o pedido de que as pessoas tomassem os devidos cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus.

A situação levantou diversas iniciativas solidárias. A Igreja no Brasil manifestou solidariedade ao povo do Amazonas por meio de pedidos de ajuda e de ações de socorro, em atos e preces.

Em abril de 2020, o Papa Francisco já havia manifestado preocupação com a situação da pandemia em Manaus. Na ocasião, telefonou para Dom Leonardo manifestando a sua solidariedade, proximidade e preocupação com os povos indígenas, os ribeirinhos e os pobres.

A vacinação contra a covid-19 começou no estado do Amazonas ontem, 19.