Papa reforça a importância dos meios de comunicação

Há 100 anos, uma revista começou a dar seus primeiros passos na região onde o sagrado reúne as três grandes religiões monoteístas. É a Revista Terra Santa que comemorou seu centenário em Roma, durante audiência privada com o Papa Francisco. O Santo Padre reforçou a importância dos meios de comunicação no anúncio do Quinto Evangelho no Oriente Médio.

Reportagem de Lurdinha Nunes/Imagens de Lízia Costa, Leonardo Vieira, Christian Media Center e Vatican Media