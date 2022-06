Paraná sedia Classificatória ao Freio de Ouro das regiões 5, 7 e 8

Animais credenciados nos estados de Santa Catarina, Paraná e demais regiões extra Sul do país disputam 16 vagas para a final em setembro

O município de Ponta Grossa, no Paraná, sedia a Classificatória ao Freio de Ouro das regiões 5, 7 e 8, entre os próximos dias 22 e 26 de junho, no Centro Agropecuário Municipal Ayrton Berger. Estarão participando mais de 60 animais credenciados nos Estados de Santa Catarina e Paraná, e demais regiões extra Sul do país. O evento promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) em parceria com o Núcleo da região vai classificar oito machos e oito fêmeas, que alcançarem a média mínima de 18 pontos, para a final que ocorre em setembro durante a Expointer 2022.

O vice-presidente de Núcleos e Expansão da ABCCC, Fellipe Boratto, afirma que a expectativa para a prova é muito boa. “Essa Classificatória junto com a Morfologia Passaporte, que ocorre na mesma data, acabam movimentando toda a economia da região, com pessoas vindo dos mais variados locais para estar junto confraternizando, classificando e passaporteando os seus animais para as grandes finais em Esteio”, destaca, ressaltando também a tradição do parque de Ponta Grossa em oferecer boa estrutura e recepção em seus eventos.

A Classificatória terá como jurados, nas fêmeas, Fernando Guilherme Horst, Luciano Corrêa Passos e Mário Móglia Suñe. Já os machos serão julgados por Leonardo Rodrigues Teixeira, Luis Rodolfo Machado e Mauro Raimundi Ferreira. A prova vai ter como técnico Rafael Fagundes Sant’Anna.

Sobre a expansão da raça Crioula a partir da região do Paraná, Boratto coloca que está com um grande crescimento, tanto no desenvolvimento das modalidades de Morfologia e Freio de Ouro quanto nas provas de usuários, como o Freio do Proprietário e demais modalidades desportivas da raça. “O retorno do ciclo em Ponta Grossa após alguns anos sem classificatória, é um incentivo para a região. É muito importante para usuários, criadores, proprietários e apaixonados pela raça estarem participando desse evento que traz fomento e evolução para o cavalo Crioulo”, enfatiza, observando que o Paraná já é consagrado pelos criadores e resultados alcançados.

Confira a programação

22 de Junho de 2022 (Quarta-feira)

17:00h – Admissão da Classificatória Regiões 5,7 e 8 – Categoria Fêmeas*

Sequência – Admissão da Classificatória Regiões 5,7 e 8 – Categoria Machos*

* Ordem do catálogo

23 de Junho de 2022 (Quinta-feira)

12h – Etapa morfológica – Categoria Fêmeas

Sequência – Etapa morfológica - Categoria Machos

24 de Junho de 2022 (Sexta-feira)

08h – Andaduras/Figura/VSP/Esbarradas – Categoria Fêmeas

13h30 – Andaduras/Figura/VSP/Esbarradas – Categoria Machos

25 de Junho de 2022 (Sábado)

08h – Mangueira I – Categorias Fêmeas/Machos

14h – Campo I – Categorias Fêmeas/Machos

26 de Junho de 2022 (Domingo)

08h – Início da transmissão ao vivo

08h10 – Início da Fase Final da Classificatória Regiões 5,7 e 8 – Categorias Fêmeas/Machos

Rejane Costa/AgroEffective/Asimp