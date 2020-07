Parlamentarios proponen debate sobre la integración eléctrica en el MERCOSUR

Parlamentarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay proponen un proceso de debate sobre la integración eléctrica en el MERCOSUR para beneficio de todos los pueblos de la región.

La Propuesta pretende que la Comisión de Infraestructura, Recursos Energéticos, transporte, Agricultura, Pecuaria y Pesca del Parlamento del MERCOSUR inicie un debate enteramente participativo, con potestad para convocar a los Ministros de Energía, representantes de los órganos de regulación del sistema eléctrico de los Estados Partes, empresas eléctricas, representantes de pequeños y grandes usuarios, gremios empresariales, organizaciones sociales y políticas, entes multilaterales especializados en energía, como la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y la Comisión de Integración Energética Regional (CIER), así como invitar a la participación de docentes e investigadores de las universidades de la región de manera a elevar el processo y sus conclusiones.

Está previsto también la discusión de la conveniencia de que el conjunto de Estados de la región asuma un rol protagónico en el proceso de integración eléctrica, en cuanto a la propiedad y el manejo de las centrales hidroeléctricas, principalmente las binacionales, y en cuanto a las redes de transmisión y de interconexión regional, analizando la posibilidad de una Corporación Pública Hidroeléctrica.

“Una integración eléctrica en el Cono Sur de América, en la cual el Estado (en su conjunto y en cada país) tenga un rol preponderante en la prestación del servicio público de electricidad, como fuente de derechos humanos y de desarrollo sustentable, principalmente en cuanto al despacho de carga, el mercado eléctrico de generación, las centrales hidroeléctricas y las redes de transmisión e interconexión”, subrayan los autores de la Propuesta.

Según la fundamentación, no existen dudas cuanto a las ventajas de una integración eléctrica, destacándose que la interconexión eléctrica internacional garantiza la seguridad y continuidad del suministro; aporta mayor estabilidad y garantía de estabilidad para la frecuencia eléctrica; aumenta la eficiencia de los sistemas interconectados (reduciéndose el consumo de combustibles fósiles); incrementa la competitividad de los sistemas nacionales y proporciona un mejor aprovechamiento de energías renovables.

Añade aún la conveniencia de una corporación hidroeléctrica pública del MERCOSUR que despache la energía excedente de las centrales hidroeléctricas binacionales existentes (Itaipú, Yacyretá, Salto Grande) y a construirse (Aña Cua, Corpus e Itatí - Itá Corá, Garabí y Roncador) sobre la base de una efectiva interconexión eléctrica, con redes de transmisión enteramente públicas, o en las que puedan regir reglas idénticas para todos los países bajo un rol preponderante del Estado.

Firmaron la Propuesta los Parlamentarios de Argentina Julia Perié, Fernanda Gil Lozano, Cecilia Britto, Nelson Nicoletti, Julio Sotelo, Cristian Bello, Nancy D’auria, Víctor Santa María, Mario Metaza, Alejandro Karlen, Ricardo Oviedo y Damián Brizuela; el Parlamentario de Brasil Humberto Costa, los Parlamentarios de Paraguay Manuel Morinigo, Juan Bogado, Blanca Lila Mignarro, Nelson Argaña, Ricardo Canese, Edith Benitez, Neri Olmedo y Luis Carlos Neumann, el Parlamentario de Uruguay Daniel Caggiani, además del Presidente Oscar Laborde.

Agência Parlasul