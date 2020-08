Parlamentarios proponen declarar el 19 de agosto como Día regional de la población de calle

Parlamentarios de las delegaciones de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay presentaron em El dia, 19, una Propuesta para declarar el 19 de agosto como Día regional de la población de calle.

Según la fundamentación de la Propuesta de Declaración, de autoría del Parlamentario uruguayo Daniel Caggiani, con el impacto social y económico que se vive en toda la región, las proyecciones de la CEPAL para 2020 indican el aumento de la pobreza, la extrema pobreza y la desigualdad en todos nuestros países.

En ese contexto, los Parlamentarios signatários subrayan que “recordar en una Jornada internacional la vulneración de derechos de quienes se ven empujados a estar situación de calle podrá contribuir a la visibilización colectiva de un fenómeno que nos lastima a todos en términos humanos y podrá aportar a una imprescindible reflexión colectiva del fenómeno con miras a su impacto en la conciencia ciudadana y las políticas públicas de cada uno de nuestros países”.

La Propuesta pretende aún que el Parlamento del MERCOSUR, junto a las Instituciones y organismos vinculados a la temática organice y articule esfuerzos, acciones y actividades tendientes a difundir la problemática de las personas en situación de calle, así como un abordaje integral que reconozca los derechos vulnerados de este segmento de la población.

Finalmente, se destacó que a nivel de Naciones Unidas, el 19 de agosto también se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que rinde tributo a los trabajadores y trabajadoras humanitarias que han resultado fallecidos o resultaron heridos en desempeño de su labor, así como al conjunto de trabajadores y trabajadoras humanitarias y los profesionales de la salud que continúan prestando asistencia y protección a millones de personas.

Además del Parlamentario Caggiani, adhirieron a la Propuesta de Declaración los Parlamentarios Cecilia Britto, Cristian Bello, Fernanda Gil Lozano, Julio Sotelo, Mario Metaza, Nelson Nicoletti y Victor Santa María (Argentina); la Parlamentaria Benita Díaz (Bolivia); el Parlamentario Ricardo Canese (Paraguay), y el Presidente del Parlamento del MERCOSUR Oscar Laborde.

Parlamentares propõem declarar 19 de agosto como o Dia regional da população de rua

Parlamentares das delegações da Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai apresentaram no dia 19 uma Proposta para declarar o dia 19 de agosto como Dia regional da população de rua.

Segundo a fundamentação da Proposta de Declaração, de autoria do Parlamentar uruguaio Daniel Caggiani, com os impactos sociais e econômicos vividos em toda a região, as projeções da CEPAL para 2020 indicam aumento da pobreza, pobreza extrema e desigualdade em todos os nossos países.

Neste contexto, os Parlamentares signatários destacam que “relembrar numa jornada internacional a violação dos direitos de quem é obrigado a estar na rua pode contribuir para a visibilidade coletiva de um fenômeno que nos fere a todos em termos humanos e pode contribuir para uma reflexão coletiva imprescindível sobre o fenômeno com vistas a seu impacto na consciência pública e nas políticas públicas de cada um de nossos países”.

A Proposta pretende ainda que o Parlamento do MERCOSUL, junto com Instituições e órgãos vinculados ao tema, organize e articule esforços, ações e atividades voltadas para a divulgação da problemática da população de rua, bem como uma abordagem integral que reconheça os direitos deste segmento da população.

Por fim, destacou-se que, no âmbito das Nações Unidas, no dia 19 de agosto também se comemora o Dia Mundial da Assistência Humanitária, que homenageia os trabalhadores humanitários que foram mortos ou feridos no desempenho de seu trabalho, bem como a todos os trabalhadores humanitários e profissionais de saúde que continuam a fornecer assistência e proteção a milhões de pessoas.

Além do Parlamentar Caggiani, aderiram à Proposta de Declaração os Parlamentares Cecilia Britto, Cristian Bello, Fernanda Gil Lozano, Julio Sotelo, Mario Metaza, Nelson Nicoletti e Victor Santa María (Argentina); a Parlamentar Benita Díaz (Bolívia); o Parlamentar Ricardo Canese (Paraguai) e o Presidente do Parlamento do MERCOSUL, Oscar Laborde.