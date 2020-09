Parlamentos regionales divulgan declaraciones conjuntas por postergación de la elección a la Presidencia del BID

Los Presidentes de los Parlamentos regionales y la Mesa Directiva Ampliada del Componente Latinoamericano de EUROLAT (Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana) firmaron una Declaración Conjunta con el objetivo de postergar las elecciones a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y para apoyar a la candidatura de un representante latinoamericano para la dirección del Organismo Internacional.

Publicada el día 28 de agosto, la Declaración Conjunta es firmada por el Senador Jorge Pizarro, Presidente del PARLATINO y Copresidente de EUROLAT, el Parlamentario Oscar Laborde, Presidente del PARLASUR, la Diputada Nadia León, Presidenta del PARLACEN, el Parlamentario Eustaquio Cadena, Presidente del PARLANDINO.

En la Declaración, los Presidentes de los Parlamentos regionales resaltaron “el clamor de Estados y Parlamentos de América Latina, en donde están representadas todas la fuerzas políticas de América Latina, que demandan la postergación de la elección del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- hasta la celebración de la Asamblea de Gobernadores de esa institución en marzo de 2021.”

Sumándose a la iniciativa de los Parlamentos Regionales latinoamericanos, el representante del componente europeo de EUROLAT, Eurodiputado español Javi Lopez y el Presidente del Parlamento Latinoamericano, Jorge Esteban Pizarro, publicaron un comunicado conjunto llamando “al consenso y al respeto de la norma consuetudinaria por la cual se ha establecido que la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sea ocupada por un o una representante de América Latina, que significa la reafirmación de la igualdad y del equilibrio institucional entre los países del continente americano.”

La Declaración y el Comunicado emitidos por los Parlamentos Regionales de América y de Europa ocurren frente a la postulación, por primera vez en 61 años de historia del Banco Interamericano de Desarrollo, de un candidato por parte de la actual Administración del gobierno de los Estados Unidos para la presidencia del órgano.

Sobre la EUROLAT

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional, establecida en Junio de 1999 en el marco de las Cumbres UE-América Latina y el Caribe. EuroLat se creó en 2006. Se reúne en sesión plenaria una vez al año y es compuesta por 150 miembros, 75 del Parlamento Europeo y 75 del componente latinoamericano, incluidos PARLATINO (Parlamento Latinoamericano), PARLANDINO (Parlamento Andino), PARLACEN (Parlamento Centroamericano) y PARLASUR (Parlamento del MERCOSUR). Los Congresos mexicano y chileno también están representados en la EuroLat.

Parlamentos regionais divulgam declarações conjuntas para adiamento da eleição para a Presidência do BID

Os Presidentes dos Parlamentos regionais e a Mesa Diretora ampliada do Componente Latino-Americano da EUROLAT (Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana) assinaram uma Declaração Conjunta com o objetivo de adiar as eleições para a Presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e apoiar a candidatura de um representante da América Latina para a direção da Organização Internacional.

Publicada em 28 de agosto, a Declaração Conjunta é assinada pelo Senador Jorge Pizarro, Presidente do PARLATINO e Co-Presidente da EUROLAT; Parlamentar Oscar Laborde, Presidente do PARLASUL; Deputada Nadia León, Presidente do PARLACEN; e Parlamentar Eustaquio Cadena, Presidente do PARLANDINO.

Na Declaração, os Presidentes dos Parlamentos regionais destacaram “o clamor dos Estados e Parlamentos da América Latina, onde estão representadas todas as forças políticas da América Latina, exigindo o adiamento da eleição do Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID - até a reunião do Conselho de Governadores dessa instituição em março de 2021."

Juntamente com a iniciativa dos Parlamentos Regionais da América Latina, o representante do componente europeu da EUROLAT, o Eurodeputado espanhol Javi Lopez e o Presidente do Parlamento Latino-americano, Jorge Esteban Pizarro, publicaram um comunicado conjunto nessa terça-feira (1/9) apelando ao “consenso e respeito pela norma consuetudinária pela qual se estabeleceu que a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) seja exercida por um representante da América Latina, o que significa a reafirmação da igualdade e do equilíbrio institucional entre os países do continente americano ”.

A Declaração e o Comunicado dos Parlamentos Regionais da América e da Europa ocorrem diante da indicação, pela primeira vez em 61 anos de história do Banco Interamericano de Desenvolvimento, de um candidato pela atual administração do governo dos Estados Unidos para a presidência do órgão.

Sobre EUROLAT

A Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana (EuroLat) é a instituição parlamentar da Associação Estratégica Birregional, criada em junho de 1999 no âmbito das Cúpulas UE-América Latina e Caribe. A EuroLat foi criada em 2006. Realiza sessão plenária uma vez por ano e é composta por 150 membros, sendo 75 do Parlamento Europeu e 75 do componente latino-americano, incluindo PARLATINO (Parlamento Latino-americano), PARLANDINO (Parlamento Andino), PARLACEN (Parlamento Centro-americano) e PARLASUL (Parlamento do MERCOSUL). Os Congressos mexicano e chileno também estão representados na EuroLat.