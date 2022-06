PARLASUR aprueba envío de Misión de observación internacional a las elecciones de Brasil

El dia de ayer, 6, el Parlamento del MERCOSUR realizó su LXXXI Sesión Ordinaria, presidida por el Parlamentario paraguayo Tomás Bittar. Entre los temas destacados en el Plenario, se aprobó la propuesta de Acuerdo de Procedimientos para que la Misión de Observación electoral del Observatorio de la Democracia del PARLASUR pueda participar como Observador internacional en las próximas elecciones presidenciales de la República Federativa de Brasil.

El Plenario del PARLASUR analizó y aprobó la Propuesta de Disposición para implementar el Acuerdo de Procedimientos buscando viabilizar la Misión de Observación electoral del Observatorio de la Democracia del PARLASUR en las próximas elecciones de Brasil, a realizarse en el mes de octubre del presente año. Sobre el asunto, el Parlamentario brasileño Celso Russomanno explicó que "el Observatorio de la Democracia del PARLASUR busca garantizar protección a los pueblos de la región a través de la observación de elecciones democráticas en la región. El Observatorio ya realizó 36 misiones que aseguran su especialidad en ese tipo de misión".

Por su parte, la Parlamentaria Eliziane Gama (Brasil) reforzó la posición del Parlamentario Russomanno señalando que “este acuerdo con el TSE de Brasil fortalecerá la transparencia de la democracia brasileña.”

Por otro lado, la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR presentó su Informe de Actividades del año 2020. El Presidente de la Comisión, Parlamentario Gastón Harispe (Argentina) informó que “aprobamos un plan de acción para la realización de una serie de audiencias públicas virtuales con muy buenos resultados”. Después de la presentación, el Informe fue aprobado por el Plenario.

Durante la Sesión, también se puso a consideración el proyecto de Disposición favorable a la exclusión del Parlamentario Rodríguez Simón. El Parlamentario Jorge Cejas (Argentina), informante del proyecto por la mayoría, solicitó que "el Informe de pérdida de mandato de Fabián Rodríguez Simón vuelva a la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos para el dictamen dada las nuevas pruebas acaecidas que enriquecerán el debate sobre el caso.”

Por su turno, el Parlamentario Humberto Benedetto (Argentina) señaló “se nos dijo que había maniobras dilatorias para proteger al Parlamentario y ahora resulta que se quiere evitar se debatan los informes de mayoría y minoría que fueron realizados en la Comisión”. En seguida, el plenario del PARLASUR aprobó la solicitud del Parlamentario Cejas y el Proyecto volverá a la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento.

Al finalizar la Sesión Plenaria, el Presidente Tomás Bittar agradeció a los Parlamentarios presentes y destacó que el PARLASUR realizó una Sesión Plenaria productiva que aprobó proyectos para la integración regional.”

Además de la realización de la Sesión Plenaria del PARLASUR, se reunieron las Comisiones Permanentes de Ciudadanía y Derechos Humanos; Comisión de Trabajo y Políticas de Empleo; Comisión de Asuntos Económicos; Comisión de Infraestructura y la Comisión de Asuntos Jurídicos; además de las Subcomisiones de Mujeres y Diversidades y la Subcomisión de Verdad y Justicia; y el Frente Parlamentario contra el Hambre.

PARLASUL aprova envio de missão internacional de observação às eleições do Brasil

Ontem, 6 de junho, o Parlamento do MERCOSUL realizou sua LXXXI Sessão Ordinária, presidida pelo Parlamentar paraguaio Tomás Bittar. Entre os temas destacados no Plenário, foi aprovada a proposta de Acordo de Procedimentos para que a Missão de Observação Eleitoral do Observatório da Democracia do PARLASUL possa participar como observador internacional nas próximas eleições presidenciais da República Federativa do Brasil.

O Plenário do PARLASUL analisou e aprovou a Proposta de Disposição para implementar o Acordo de Procedimentos visando viabilizar a Missão de Observação Eleitoral do Observatório da Democracia do PARLASUL nas próximas eleições no Brasil, a serem realizadas em outubro deste ano. Sobre o assunto, o Parlamentar brasileiro Celso Russomanno explicou que "o Observatório da Democracia do PARLASUL busca garantir proteção aos povos por meio da observação de eleições democráticas na região. O Observatório já realizou 36 missões que garantem sua especialidade nesse tipo de missão.

Por sua vez, a Parlamentar Eliziane Gama (Brasil) reforçou a posição do parlamentar Russomanno, destacando que “este acordo com o TSE brasileiro fortalecerá a transparência da democracia brasileira”.

Por outro lado, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Parlamento do MERCOSUL apresentou seu Relatório de Atividades para o ano de 2020. O Presidente da Comissão, o parlamentar Gastón Harispe (Argentina), informou que “aprovamos um plano de ação para realizar uma série de ações de audiências públicas virtuais com resultados muito bons”. Após a apresentação, o Relatório foi aprovado pelo Plenário.

Durante a sessão também foi posto à consideração o Projeto de Disposição favorável à exclusão do Parlamentar Rodríguez Simón. O Parlamentar Jorge Cejas (Argentina), relator do Projeto pela maioria, solicitou que "o Relatório sobre a perda do mandato de Fabián Rodríguez Simón retorne à Comissão de Orçamento e Assuntos Internos para o parecer diante das novas provas apresentadas que enriquecerão o debate sobre o caso."

Por sua vez, o Parlamentar Humberto Benedetto (Argentina) destacou que "nos disseram que havia manobras protelatórias para proteger o Parlamentar e agora acontece que eles querem evitar debater os relatórios majoritários e minoritários que foram feitos na Comissão". Imediatamente, o Plenário do PARLASUL aprovou o pedido do Parlamentar Cejas e a Proposta retornará à Comissão de Orçamento e Assuntos Internos do Parlamento.

Ao final da Sessão Plenária, o Presidente Tomás Bittar “agradeceu aos Parlamentares presentes e destacou que o PARLASUL realizou uma Plenária produtiva que aprovou projetos de integração regional”.

Além da Sessão Plenária do PARLASUL, reuniram-se as Comissões Permanentes de Cidadania e Direitos Humanos; Comissão de Políticas de Trabalho e Emprego; Comissão de Assuntos Econômicos; Comissão de Infraestrutura e Comissão de Assuntos Jurídicos; além das Subcomissões de Mulheres e Diversidades e da Subcomissão de Verdade e Justiça; e a Frente Parlamentar contra a Fome.

Asimp/Parlasul