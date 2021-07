PARLASUR aprueba procedimiento para la pérdida de mandato de los Parlamentarios

El miércoles, 30, se reunió, en forma virtual, el plenario del Parlamento del MERCOSUR para su LXXV Sesión Ordinaria. En la jornada los Parlamentarios y Parlamentarias de todos los Estados Partes debatieron diversos temas de interés del Bloque.

El Presidente del Parlamento, Celso Russomanno (Brasil), dio inicio a la Sesión Plenaria felicitando a todos los Parlamentarios del MERCOSUR por el Día Internacional del Parlamentarismo. En esta Sesión Plenaria tomaron compromiso los Parlamentarios de Bolivia Rubén Cervantes Sánchez, Mateo Torres Canaviri, Olga Cavalotty Fotún, Cirilo Félix Conde Álvarez y Clotilde Padilla Solis.

En el Orden del día, el primero punto a tratar fue el Proyecto de Procedimiento para la pérdida de mandato de Fabián Rodríguez Simón (Argentina) y Celso Troche (Paraguay). Según explicó el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, Parlamentario Conrado Rodríguez (Uruguay), “el día 22 de junio, la Comisión aprobó el procedimiento del tratamiento de las denuncias recibidas contra los Parlamentarios Fabián Rodríguez y Celso Troche. Por todas las consideraciones, la Comisión se dirige a la Sesión Plenaria para la aprobación del procedimiento. Solicitamos a la Plenaria su aprobación”. Por mayoría, el Plenario aprobó la Propuesta presentada.

Por su parte, la Parlamentaria Lilia Puig (Argentina) puntualizó al respecto del Proyecto aprobado, destacando que “el Parlamento está con una deuda que es la creación de un Código de Ética que es dónde figuran las causales. Debe estar establecido no solamente el procedimiento pero también las distintas naturalezas de delitos”.

Seguidamente, el Parlamentario Walter Nostrala (Argentina) indicó que “el reglamento nuestro es claro, es la Mesa Directiva que tiene que elevarlo al Pleno [la pérdida de mandato]. Primero tenemos que tener un código de ética; luego un código de procedimientos y finalmente con ello se deberán estudiar los casos correspondientes”. No obstante, para el Parlamentario Ricardo Oviedo (Argentina), “no es la primera vez que este Parlamento va a tratar la separación o la expulsión por falta de decoro. Sin embargo, en las ocasiones anteriores, en los otros casos, nadie se preocupó en aprobar antes un Código de Ética.”

Al hacer uso de la palabra, el Parlamentario Celso Troche (Paraguay) aclaró al respecto de su situación legal. “De ninguna manera le pedí la vacuna a nadie. La vacuna se iba a tirar. Como tengo 67 años, me llamó el responsable del Ministerio de Salud para tomarla. En Paraguay no hay ninguna denuncia en mi contra,” dijo Troche.

A su momento, el Parlamentario Fabián Rodríguez Simón (Argentina) dijo “que todos juramos respetar las normas del MERCOSUR, entre ellas se encuentra la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Uno de los principios es que no sea retroactivo, ni se formen tribunales Ad Hoc, ni Ad Homine. No medimos con la misma vara”.

Por otra parte, el Parlamentario Herman Olivero (Argentina) indicó que ha visto “un cuidado extremo en las formas y en dar garantías de debido proceso. La verdad que no lo entiendo al Parlamentario Rodríguez Simón. Si le parece Presidente, le digo que se quede tranquilo, que en la forma que se procedió es la forma en que se darán las mayores garantías¨.

Cerrado el punto anterior, el Presidente Russomanno pasó a la votación por parte del pleno una serie de Proyectos de Recomendación sobre varios temas de relevancia para la región, entre ellos se destacan:

La aprobación de una Recomendación que exhorta al Consejo del Mercado Común (CMC) a modificar el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres - Nueva Palmira). También se aprobó, un Proyecto de Recomendación a través del cual se recomienda uniformizar las reglamentaciones en temas de seguridad en el transporte internacional de cargas entre los Estados Partes.

Por otro lado, se aprobó la nota de beneplácito por el comienzo de las negociaciones para la firma del acuerdo comercial entre el MERCOSUR y la República de Corea del Sur. Se aprobó también una Recomendación a través de la cual se recomienda al PARLASUR a adoptar software libre para todos sus sistemas informáticos.

El Parlamentario Oscar Laborde (Argentina), Vicepresidente del PARLASUR, procedió con los informes anuales (2019 y 2020) del Observatorio de la Democracia del PARLASUR y remarcó que se estuvo presente en todas las elecciones de la región: “en el 2020 se incrementó la actividad dada la necesidad de acompañar la situación en Bolivia. También estuvimos presentes en Perú y en Ecuador. La idea es continuar trabajando y vamos a producir un informe sobre Nicaragua”.

Por último, entre los Proyectos debatidos, se aprobó la Declaración de interés sobre el libro denominado “Parlasur, la voz de los pueblos”, la autora del mismo e informante del proyecto, Parlamentaria Julia Perié (Argentina), contó que “en este libro cuento mi experiencia en este Parlamento, y las similitudes que encontré entre este Parlamento y el Parlamento Europeo. El poder que tiene el Parlamento Europeo nos debe servir de ejemplo”.

La Sesión se transmitió por el Facebook del Parlamento del MERCOSUR y también por su canal de Youtube.

PARLASUL aprova procedimento para perda de mandato de Parlamentares

Na quarta-feira 30, o Plenário do Parlamento do MERCOSUL se reuniu, virtualmente, para sua LXXV Sessão Ordinária. Durante o dia, Parlamentares de todos os Estados Partes debateram diversos temas de interesse do bloco.

O Presidente do Parlamento, Celso Russomanno (Brasil), abriu a Sessão Plenária parabenizando todos os Parlamentares do MERCOSUL pelo Dia Internacional do Parlamentarismo. Nesta Sessão Plenária, os Parlamentares bolivianos Rubén Cervantes Sánchez, Mateo Torres Canaviri, Olga Cavalotty Fotún, Cirilo Félix Conde Álvarez e Clotilde Padilla Solis tomaram posse.

Na Ordem do Dia, o primeiro tema a ser tratado foi o Projeto de Procedimento para a Perda do Mandato dos Parlamentares Fabián Rodríguez Simón (Argentina) e Celso Troche (Paraguai). Conforme explicou o Presidente da Comissão de Orçamento e Assuntos Internos, Parlamentar Conrado Rodríguez (Uruguai), “em 22 de junho, a Comissão aprovou o procedimento para o tratamento das denúncias recebidas contra os Parlamentares Fabián Rodríguez e Celso Troche. Por todas as considerações, a Comissão se dirige à Sessão Plenária para aprovação do procedimento. Pedimos a aprovação do Plenário ”. Por maioria, o Plenário aprovou a Proposta apresentada.

Por sua vez, a Parlamentar Lilia Puig (Argentina) remarcou a respeito do Projeto aprovado, destacando que “o Parlamento tem uma dívida, que é a criação de um Código de Ética, que é onde constam os fundamentos. Não só o procedimento deve ser estabelecido, mas também as diferentes naturezas dos crimes”.

A seguir, o Parlamentar Walter Nostrala (Argentina) indicou que “o nosso Regulamento é claro, é a Mesa Diretora que deve submetê-lo ao Plenário [perda do mandato]. Primeiro, temos que ter um Código de Ética; em seguida, um Código de Procedimentos e, finalmente, com ele os casos correspondentes devem ser estudados ”. Não obstante, para o Parlamentar Ricardo Oviedo (Argentina), “não é a primeira vez que este Parlamento vai tratar de separação ou expulsão por falta de decoro. Porém, nas ocasiões anteriores, nos demais casos, ninguém se preocupou em aprovar um Código de Ética antes”.

Ao intervir no Pleno, o Parlamentar Celso Troche (Paraguai) explicou sua situação jurídica. “De maneira nenhuma pedi a vacina a ninguém. A vacina ia ser jogada fora. Como tenho 67 anos, o responsável pelo Ministério da Saúde me chamou para recebê-la. No Paraguai não há denúncias contra mim”, disse Troche.

Na ocasião, o Parlamentar Fabián Rodríguez Simón (Argentina) afirmou “que todos juramos respeitar as normas do MERCOSUL, entre elas está a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Um dos princípios é o de não retroatividade, nem da formação de tribunais Ad Hoc, ou Ad Homine. Não medimos com o mesmo critério ”.

Por outro lado, o Parlamentar Herman Olivero (Argentina) indicou que tem visto “extremo cuidado nas formas e em dar garantias ao devido processo. A verdade é que não entendo o Parlamentar Rodríguez Simón. Se pensa assim, Senhor Presidente, peço-lhe que fique tranquilo, que da forma como procedemos é a forma que lhe serão dadas as maiores garantias”.

Encerrado o ponto anterior, o Presidente Russomanno encaminhou para votação em Plenário uma série de Projetos de Recomendação sobre diversos temas de relevância para a região, entre os quais se destacam:

A aprovação da Recomendação que insta o Conselho do Mercado Comum (CMC) a modificar o Acordo de Transporte Fluvial da Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres - Nueva Palmira). Também foi aprovado um Projeto de Recomendação por meio do qual se recomenda padronizar as normas sobre questões de segurança no transporte internacional de cargas entre os Estados Partes.

Por outro lado, foi aprovada a nota de beneplácito pelo início das negociações para a assinatura do acordo comercial entre o MERCOSUL e a República da Coréia do Sul. Foi também aprovada uma Recomendação através da qual a PARLASUL recomenda a adoção de software livre para todos os seus sistemas informáticos.

O Parlamentar Oscar Laborde (Argentina), Vice-Presidente do PARLASUL, comunicou ao Pleno sobre os Relatórios anuais (2019 e 2020) do Observatório da Democracia do PARLASUL e destacou que este esteve presente em todas as eleições na região: “em 2020 a atividade aumentou, atendendo à necessidade de monitorar a situação na Bolívia. Também estivemos presentes no Peru e no Equador. A ideia é continuar trabalhando e vamos fazer um relatório sobre a Nicarágua ”.

Por fim, entre os projetos debatidos, foi aprovada a Declaração de interesse sobre o livro “PARLASUL, a voz dos povos”. Sua autora e informante do projeto, a Parlamentar Julia Perié (Argentina), disse que “neste livro eu compartilho a minha experiência neste Parlamento e as semelhanças que encontrei entre este Parlamento e o Parlamento Europeu. O poder do Parlamento Europeu deve nos servir de exemplo ”.

A Sessão foi transmitida no Facebook do Parlamento do MERCOSUL e também em seu canal no YouTube.

