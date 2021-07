PARLASUR debate la Diplomacia Parlamentaria en Cumbre de Integración

En martes (29) el PARLASUR participó de la I Cumbre “Integración de la Integración” Retos de los Parlamentos de Integración en el Contexto Actual de América Latina y el Caribe, organizada por el Parlamento Andino (PARLANDINO). El evento contó con la participación de los Parlamentarios Gustavo Penadés (Uruguay) y Nelsinho Trad (Brasil) que representaron el Parlamento del MERCOSUR.

El objetivo de la Cumbre consistió en establecer un escenario de diálogo para la definición de líneas de acción entre los Parlamentos de integración en cooperación para superar los retos actuales de América Latina y el Caribe y destacar la diplomacia parlamentaria para la convergencia de la integración latinoamericana y del caribe.

Sobre la diplomacia parlamentaria, la Cumbre realizó una Sesión temática específica que contó con la participación de Parlamentarios de distintos lugares del mundo como la Parlamentaria de Turquía, Iffet Polat, y Parlamentarios representantes de los Parlamentos regionales de la Región como el PARLATINO, el PARLACEN y el PARLASUR.

El debate tuvo inicio con la participación de la Parlamentaria turca, Iffet Polat, quien saludó la realización del debate sobre el rol de la diplomacia parlamentaria para la convergencia no solamente en latinoamérica como también entre distintas regiones del mundo. “Creemos que la pertenencia de Turquía como miembro observador en el Parlamento Andino elevará nuestra relación histórica para la construcción de lazos de integración”, señaló.

En seguida, el Vicepresidente del Parlamento Andino, Parlamentario Mariano González (Perú), definió a la diplomacia parlamentaria como “una actividad intrínseca a la actividad de los Parlamentarios que tiene que ver con el apoyo a la política exterior de los poderes ejecutivos de nuestros países, la aprobación de tratados internacionales y la solución de problemas complejos. En ese sentido, el papel de los Parlamentarios es fundamental.”

Para la Presidenta del Parlamento Indígena y Afrodescendiente, Parlamentaria Florence Wilson (Nicaragua), “la visión de la integración entre nuestros pueblos tiene que ser intercultural. Somos 42 millones de indígenas y centenas de millones de afrodescendientes. Con la pandemia las desigualdades se visibilizan un poco más y juntos las debemos superar.”

El Parlamentario brasileño Nelson Trad, además de pertenecer al PARLASUR, es Presidente del Parlamento Amazónico y en representación de éste destacó la importancia de garantizar a la reserva amazónica como un patrimonio natural y cultural de los pueblos de Latinoamérica. ¨El diálogo en el Parlamento Amazónico se realiza para el alcance de un desarrollo equilibrado en prol del desarrollo social y económico que nuestra población merece. Para eso, debemos avanzar en espacios de intercambio. Acompañaremos una agenda definida por temas de interés en común¨, agregó.

Seguidamente, el Parlamentario Gustavo Penadés (Uruguay), Vicepresidente del PARLASUR por la Delegación Uruguaya, representando a la Presidencia del PARLASUR, destacó que “existe un rol fundamental de la diplomacia parlamentaria producto de una vocación a que los Parlamentos comiencen a interrelacionarse. Tanto los Parlamentos nacionales como los regionales. La urgencia de nuestros pueblos es la integración efectiva.”

Al final, el Parlamentario Penadés destacó que el PARLASUR participa de los foros internacionales con los Parlamentos regionales y de las reuniones de la EuroLat para definir estratégias de rango sanitario, económico y político en un concepto de integración que busque el desarrollo a partir de las complementariedades entre las diferentes regiones del mundo.

La pandemia de COVID-19 y la necesidad de cooperación entre los Parlamentos regionales y nacionales en Latinoamérica también fueron tratadas por los Presidentes del Parlamento Andino, del Parlamento Centroamericano y del Parlamento Latinoamericano.

Sobre el desarrollo de la integración entre los Parlamentos regionales para mitigar los impactos de la pandemia, el Vicepresidente del PARLACEN, Parlamentario Carlos Fion (Guatemala), expresó que “es el trabajo conjunto en la EuroLat lo que nos fue modelando como bloque y es la respuesta común a la pandemia lo que nos ha perfilado una luz propia. Principalmente por la liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-19”

Para el Presidente del PARLANDINO, Parlamentario Adolfo Leigue (Bolivia), la “labor legislativa y diplomacia se conectan y definen todo devenir de cualquier órgano legislativo que es la representación. La diplomacia parlamentaria es el hecho de trabajar la argumentación en términos normativos y representar una realidad social e intereses de la ciudadanía y las visiones de lo común.”

La Sesión de debate sobre la diplomacia parlamentaria fue cerrada con la Participación del Co-Secretario del Componente Latinoamericano de la Asamblea EuroLatinoamericana (EuroLat), Eduardo Chiliquinga (Ecuador) quien destacó que “para combatir la pandemia debemos redefinir los mecanismos de integración y cooperación para reducir las asimetrías y la pobreza en los países de nuestra región. La región enfrenta problemas estructurales . El proceso de vacunación es fundamental para retomar la reactivación de las economías de nuestra región. La diplomacia parlamentaria es un mecanismo idóneo para armonizar las legislaciones y resolver crisis como la que estamos enfrentando con la pandemia.”

Al final de los debates, fue presentada la Declaración de Bogotá sobre el Rol de la Diplomacia Parlamentaria en América Latina como resultado de los debates realizados en la Cumbre.

Para acceder al video de la actividad, puedes ingresar a TV El Cóndor

PARLASUL debate a Diplomacia Parlamentar em Cúpula de Integração

O PARLASUL participou na terça-feira (29) da I Cúpula “Integração da Integração” Desafios dos Parlamentos de Integração no Atual Contexto da América Latina e do Caribe, organizada pelo Parlamento Andino (PARLANDINO). O evento contou com a presença dos Parlamentares Gustavo Penadés (Uruguai) e Nelsinho Trad (Brasil) que representaram o Parlamento do MERCOSUL.

O objetivo da Cúpula foi estabelecer um cenário de diálogo para a definição de linhas de ação em cooperação entre os Parlamentos de integração para superar os atuais desafios da América Latina e do Caribe e destacar a diplomacia parlamentar para a convergência da integração latino-americana e do caribe.

Sobre a diplomacia parlamentar, a Cúpula realizou uma sessão temática específica que contou com a participação de Parlamentares de diferentes partes do mundo, como a Parlamentar da Turquia, Iffet Polat, e de Parlamentares representantes dos Parlamentos regionais da Região como o PARLATINO, PARLACEN e o PARLASUL.

O debate começou com a participação da Parlamentar turca, Iffet Polat, que parabenizou pela realização do debate sobre o papel da diplomacia parlamentar para a convergência não só na América Latina, mas também entre as diferentes regiões do mundo. "Acreditamos que a adesão da Turquia como país observador no Parlamento Andino aumentará nosso relacionamento histórico para a construção de laços de integração", disse ela.

Em seguida, o Vice-Presidente do Parlamento Andino, Parlamentar Mariano González (Peru), definiu a diplomacia parlamentar como “uma atividade intrínseca à atividade dos Parlamentares que se relaciona com o apoio à política externa dos poderes executivos de nossos países, a aprovação de tratados internacionais e solução de problemas complexos. Nesse sentido, o papel dos Parlamentares é fundamental ”.

Para a Presidente do Parlamento Indígena e Afrodescendente, Parlamentar Florence Wilson (Nicarágua), “a visão de integração entre nossos povos tem que ser intercultural. Somos 42 milhões de indígenas e centenas de milhões de afrodescendentes. Com a pandemia, as desigualdades se tornam um pouco mais visíveis e juntos devemos superá-las ”.

O Parlamentar brasileiro Nelson Trad, além de pertencer ao PARLASUL, é Presidente do Parlamento Amazônico e, em seu nome, ressaltou a importância de garantir a reserva amazônica como patrimônio natural e cultural dos povos da América Latina. ¨O diálogo no Parlamento Amazônico é realizado para alcançar um desenvolvimento equilibrado e alinhado com o desenvolvimento social e econômico que nossa população merece. Para isso, devemos avançar nos espaços de intercâmbio. Seguiremos uma agenda definida por temas de interesse comum”, acrescentou.

Em seguida, o Parlamentar Gustavo Penadés (Uruguai), Vice-Presidente do PARLASUL para a Delegação do Uruguai, em representação da Presidência do Parlamento regional, destacou que “existe um papel fundamental da diplomacia parlamentar como resultado de uma vocação de que os Parlamentos comecem a relacionar-se mutuamente. Tanto parlamentos nacionais como regionais. A urgência de nossos povos é a integração efetiva.”

Ao final, o Parlamentar de Penadés destacou que o PARLASUL participa de fóruns internacionais com Parlamentos regionais e de reuniões da EuroLat para definir estratégias de saúde, econômicas e políticas em um conceito de integração que busca o desenvolvimento a partir da complementaridade entre as diferentes regiões do mundo.

A pandemia COVID-19 e a necessidade de cooperação entre os parlamentos regionais e nacionais na América Latina também foram abordadas pelos presidentes do Parlamento Andino, do Parlamento Centro-americano e do Parlamento Latino-americano.

Sobre o desenvolvimento da integração entre os Parlamentos regionais para mitigar os impactos da pandemia, o Vice-Presidente do PARLACEN, Parlamentar Carlos Fion (Guatemala), expressou que “é o trabalho conjunto na EuroLat que nos moldou como bloco e é a resposta comum à pandemia que nos deu luz própria. Principalmente para liberação de patentes de vacinas contra COVID-19.”

Para o Presidente do PARLANDINO, Parlamentar Adolfo Leigue (Bolívia), “o trabalho legislativo e a diplomacia estão ligados e definem o papel de qualquer órgão legislativo que é a representação. A diplomacia parlamentar consiste em trabalhar a argumentação em termos normativos e representar uma realidade social e os interesses dos cidadãos e as visões do bem comum.”

A sessão de debate sobre diplomacia parlamentar foi encerrada com a participação do Co-Secretário do Componente Latino-Americano da Assembleia Euro-Latino-Americana (EuroLat), Eduardo Chiliquinga (Equador), que destacou que “para combater a pandemia é preciso redefinir a integração e mecanismos de cooperação para reduzir as assimetrias e a pobreza nos países de nossa região. A região enfrenta problemas estruturais. O processo de vacinação é fundamental para retomar a reativação das economias de nossa região. A diplomacia parlamentar é um mecanismo ideal para harmonizar a legislação e resolver crises como a que enfrentamos com a pandemia. "

Ao final dos debates, foi apresentada a Declaração de Bogotá sobre o Papel da Diplomacia Parlamentar na América Latina como resultado dos debates realizados na Cúpula.

Para acessar o vídeo da atividade, você pode entrar na TV El Cóndor