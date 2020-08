PARLASUR debate la soberanía de las Islas Malvinas con la presencia de Edgardo Esteban

La Subcomisión Permanente del Tema Islas Malvinas del Parlamento del MERCOSUR se reunió El jueves (27) con la participación del Director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, el Ex combatiente Sr. Edgardo Esteban.

El Presidente del PARLASUR Oscar Laborde inauguró la reunión destacando que “nos preocupan algunas cuestiones que pasan en la región que tiene que ver, en general, con el achicamiento de la democracia, el aumento del autoritarismo y la atención que está prestando los Estados Unidos para con la región y sabemos que la cuestión de las Malvinas y del Reino Unido tiene que ver con eso”.

Seguidamente, el Parlamentario argentino Mario Metaza recordó que “el 5 de agosto el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas dictó una resolución por consenso donde vuelve a instar al Reino Unido de Gran Bretaña y la República Argentina a lograr el acuerdo por esa controversia que ya tiene 187 años, una de las más largas del mundo respecto a la soberanía”.

El Presidente de la Subcomisión, el Parlamentario venezolano Williams Davila manifestó que la soberanía de las Islas Malvinas es una causa regional, subrayando que "esos son uno de los enclaves colonialistas que todavía persisten en América Latina y que nosotros nunca vamos a tener felicidad plena en una democracia que funcione si todavía sigamos teniendo ese tipo de enclaves”.

En su turno, el Director Edgardo Esteban expresó que “cuando hablamos de Malvinas no son solamente las emociones y los afectos relacionados a la causa, también es la cuestión Malvinas y ahí vamos a lo político, a lo que significa esta lucha del pueblo argentino”. Siguió relatando que como ex combatiente siempre dijo que “vamos volver a Malvinas de la mano de América Latina porque tenemos que entender que las Malvinas es parte de la América Latina y que una lucha colectiva es mucho más fácil con el apoyo regional e internacional”.

“Tenemos que trabajar en esa concientización, de poder transmitir el mensaje, pensando en las generaciones nuevas y buscando un punto de encuentro, por eso el museo es y debe ser un punto de encuentro para los legisladores del PARLASUR, para la Cancillería, para el ambiente sustentable, el género, la educación, la cultura y ahí empezar a generar ese latir de corazón para seguir construyendo ese profundo amor y el camino de la esperanza en función de las Malvinas”, concluyó el Edgardo Esteban.

Participaron de la reunión los Parlamentarios Daniel Ramundo, Mario Metaza, Fernanda Gil Lozano, Osvaldo Mercuri y Jorge Vanossi (Argentina), el Parlamentario Williams Davila (Venezuela), además del Presidente Oscar Laborde.

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur

Emplazado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur invita a conocer la geografía, la flora y la fauna de las Islas Malvinas así como su historia político-cultural, en el marco de un reclamo de soberanía que lleva casi 200 años.

Creado por el decreto 809/2014 tiene por objeto hacer una reivindicación de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur, el Sector Antártico y el Mar Circundante conforme los lineamientos de la disposición transitoria número uno de la Constitución Nacional.

A tales efectos se inauguró el día 10 de junio de 2014, fecha la cual se conmemora el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas, Islas y Sector Antártico conforme ley Nº 20.561 de 1973.

Con información de https://museomalvinas.cultura.gob.ar/.

PARLASUL debate a soberania das Ilhas Malvinas com a presença de Edgardo Esteban

A Subcomissão Permanente de Assuntos das Ilhas Malvinas do Parlamento do MERCOSUL reuniu-se na quinta-feira (27) com a participação do Diretor do Museu das Malvinas e Ilhas do Atlântico Sul, o ex-combatente Edgardo Esteban.

O Presidente do PARLASUL, Oscar Laborde, inaugurou o encontro destacando que “estamos preocupados com algumas questões que estão acontecendo na região que têm a ver, em geral, com o encolhimento da democracia, o aumento do autoritarismo e a atenção que os Estados Unidos estão prestando para com a região e sabemos que a questão das Malvinas e do Reino Unido tem a ver com isso”.

Em seguida, o Parlamentar argentino Mario Metaza lembrou que “em 5 de agosto, o Comitê Especial das Nações Unidas para a Descolonização emitiu uma resolução por consenso onde mais uma vez instou o Reino Unido da Grã-Bretanha e a República Argentina a chegarem a um acordo para essa controvérsia que já dura 187 anos, uma das mais duradouras do mundo em relação a soberania”.

O Presidente da Subcomissão, o Parlamentar venezuelano Williams D'avila, afirmou que a soberania das Ilhas Malvinas é uma causa regional, destacando que “estes são um dos enclaves colonialistas que ainda persistem na América Latina e que nunca teremos plena felicidade em uma democracia que funciona se ainda tivermos esse tipo de enclaves”.

Por sua vez, o Diretor Edgardo Esteban expressou que "quando falamos das Malvinas não é somente sobre as emoções e os afetos relacionados com a causa, é também a questão das Malvinas e aí vamos ao político, ao que significa esta luta do povo argentino". Seguiu relatando que, como ex-combatente, sempre diz que “vamos voltar às Malvinas de mãos dadas com a América Latina porque temos que entender que as Malvinas fazem parte da América Latina e que a luta coletiva é muito mais fácil com o apoio regional e internacional”.

“Temos que trabalhar essa conscientização, para poder transmitir a mensagem, pensando nas novas gerações e buscando um ponto de encontro, por isso o museu é e deve ser um ponto de encontro dos legisladores do PARLASUL, da Chancelaria, do ambiente sustentável, gênero, educação, cultura e a partir daí começar a gerar aquele “bater de coração” para continuar construindo esse amor profundo e o caminho de esperança em função das Malvinas”, concluiu Edgardo Esteban.

Participaram da reunião os Parlamentares Daniel Ramundo, Mario Metaza, Fernanda Gil Lozano, Osvaldo Mercuri e Jorge Vanossi (Argentina), o Parlamentar Williams Davila (Venezuela), além do Presidente Oscar Laborde.

Museu das Malvinas e Ilhas do Atlântico Sul

Situado no Espaço Memória e Direitos Humanos (antiga ESMA), o Museu das Malvinas e Ilhas do Atlântico Sul convida a conhecer a geografia, a flora e a fauna das Ilhas Malvinas, bem como a sua história político-cultural, no âmbito de uma reivindicação de soberania que leva quase 200 anos.

Criado pelo decreto 809/2014, tem por objetivo reivindicar a soberania nacional sobre as Ilhas Malvinas, as Ilhas do Atlântico Sul, o Setor Antártico e o Mar Circundante de acordo com as diretrizes da disposição transitória número um da Constituição Nacional.

Para tanto, foi inaugurado em 10 de junho de 2014, data em que se comemora o Dia da Afirmação dos Direitos Argentinos sobre as Malvinas, Ilhas e Setor Antártico, de acordo com a lei nº 20.561 de 1973.

Com informações de https://museomalvinas.cultura.gob.ar/.

Agência Parlasul