Parlasur realiza el cuarto ciclo de debates del Seminario de Integración Eléctrica en el MERCOSUR; Situación actual y perspectivas

Ayer (09), se realizó la cuarta fecha del “Seminario de Integración Eléctrica en el MERCOSUR; Situación actual y perspectivas”. La actividad, organizada por el Parlamento del MERCOSUR, consiste en una serie de videoconferencias realizadas virtualmente a través de la plataforma Zoom con transmisión en vivo por el canal de Youtube del PARLASUR.

La apertura del ciclo de debates “Experiencia de exportación e importación de energía eléctrica y conveniencia para las empresas y los países” estuvo a cargo del Presidente de la Comisión de Infraestructura, Transportes, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca del PARLASUR, Parlamentario Enzo Cardozo (Paraguay), quien dijo que el objetivo del Seminario de Integración Eléctrica en el MERCOSUR es contribuir a consensos con la participación de los principales actores de integración política, económica y ciudadana en relación a la conveniencia de una mayor integración eléctrica regional.

Seguidamente, tuvo inicio el panel de los expositores invitados. Al hacer uso de la palabra, el Ingeniero Félix Sosa, Presidente de la ANDE, Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Paraguay, presentó el panorama del intercambio y comercialización de energía eléctrica de Paraguay y sus interconexiones con los países del MERCOSUR.

Según el Presidente Félix Sosa, es muy correcta la iniciativa de presentar la información de la experiencia de intercambio e importación de energía eléctrica de los países de la región. Considero sumamente importante para la región a los efectos de aprovechar lo máximo posible a las potencialidades eléctricas de la región en beneficio de todos los países.

En seguida, el Ingeniero Miguel Baez, Gerente de la ANDE, realizó una presentación técnica informando que “es interés de la ANDE, siguiendo al política del gobierno, disponer del total que le corresponde en las USINAS binacionales. Para eso estamos haciendo obras para mejorar la confiabilidad y la seguridad de la transmisión energética y mejorar los servicios de alta tensión.”

Dándole seguimiento al panel sobre las potencialidades para la importación y exportación de energia eléctrica en el MERCOSUR, Julio Luis Sanguinetti, Vicepresidente de UTE, Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas del Uruguay. Para Sanguinetti, “la canasta eólica y fotovoltaica en Uruguay representa casi el 60% de la demanda interna. Una de las razones por las cuales el Uruguay tuvo que hacer ese cambio de matriz energética es porque, a lo largo de la historia, los países no hemos logrado ponernos de acuerdo en generar planificaciones de desarrollos estructurales conjuntos.”

Posteriormente, el Ingeniero Raúl Vargas Aguilera, Especialista en Generación Energética de DELAPAZ de Bolivia, dió seguimiento al panel presentando el panorama de la interconexión eléctrica en su país destacando que “en Bolivia, tenemos una demanda total de 1565 megawatts y una oferta total que está en 3193 megawatts. Entonces tenemos un 49% que representaría esa potencia de punta y tendríamos ese otro margen de 51% disponible para poder destinarlo a la exportación.”

En seguida el Parlamentario paraguayo, Ricardo Canese, comentó sobre las iniciativas de integración y de interconexión energética entre los países del MERCOSUR. Según el Parlamentario Canese, “la subestación de Furnas y la sincronía de los sistemas eléctricos de las generadoras de Itaipú y Yaciretá son un proyecto de gran envergadura para la integración de Paraguay con los demás países del MERCOSUR. El Parlamentario aprovechó la oportunidad para preguntarle al Presidente de ANDE cuando los referidos proyectos estarían listos.

El Presidente de ANDE señaló que “hay interconexiones importantes como la central Hidreléctrica de Itaipú con Brasil y la Central Hidreléctrica de Yacyreta con Argentina. Realizaremos obras de infraestructura para mejorar la interconexión y explotar toda la potencialidad energética de Paraguay. Debemos usar las binacionales para generar desarrollo al país.”

La necesidad de establecer un marco jurídico regional e instancias institucionales para la concertación de acciones hacia la integración energética fueron temas tratados durante el cuarto ciclo de debates del Seminario. Sobre el asunto, el Parlamentario argentino Jorge Vanossi señaló la importancia de que existan instancias de solución de controversias en el ámbito jurídico que podrían servir de ejemplo para el tema de la integración eléctrica en el MERCOSUR. Según el Parlamentario argentino “tenemos un tribunal internacional de arbitraje del Río Uruguay compuesto por abogados uruguayos y argentinos. Lleva 40 años de funcionamiento y ha tenido un gran exito para resolver cualquier tipo de problema.”

El cierre del cuarto taller del Seminario de Integración Eléctrica en el MERCOSUR; Situación actual y perspectivas estuvo a cargo del Presidente de la Comisión de Infraestructura, Parlamentario Enzo Cardozo quien agradeció en nombre del PARLASUR a los participantes e informó que la Comisión preparará un informe con base a las presentaciones realizadas en los ciclos de debates y presentará una propuesta recomendación para generar una política energética regional con un marco jurídico y normativo común.

Estuvieron presentes los Parlamentarios paraguayos Enzo Cardozo (Presidente de la Comisión de Infraestructura del PARLASUR), Blanca Lila Mignarro y Ricardo Canese; Los Parlamentarios argentinos Alejandro Karlen y Jorge Vanossi; y el Parlamentario Brasileño Heitor Shuch.

ParlasuL realiza o quarto ciclo de debates do Seminário de Integração Eléctrica no MERCOSUL; Situação atual e perspectivas

Nesta segunda-feira (09), foi realizado o quarto ciclo de debates do “Seminário de Integração Elétrica no MERCOSUL; Situação atual e perspectivas”. A atividade, organizada pelo Parlamento do MERCOSUL, consiste em uma série de videoconferências realizadas virtualmente através da plataforma Zoom com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do PARLASUL.

A abertura do ciclo de debates “Experiência de exportação e importação de energia elétrica e conveniência para empresas e países” foi realizada pelo Presidente da Comissão de Infraestrutura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuária e Pesca do PARLASUL, Parlamentar Enzo Cardozo (Paraguai), que afirmou que o objetivo do Seminário de Integração Elétrica do MERCOSUL é contribuir para o consenso com a participação dos principais atores políticos, econômicos e de integração cidadã em relação à conveniência de uma maior integração elétrica regional.

Em seguida, teve início o painel de expositores convidados. Em sua exposição, o Engenheiro Félix Sosa, Presidente da ANDE, Agência Nacional de Energia Elétrica do Paraguai, apresentou o panorama do intercâmbio e comercialização de energia elétrica no Paraguai e suas interconexões com os países do MERCOSUL.

Segundo o Presidente Félix Sosa, a iniciativa de apresentar as informações sobre a experiência de intercâmbio e importação de energia elétrica nos países da região é muito acertada. “Considero extremamente importante para a região aproveitar ao máximo o potencial elétrico da região em benefício de todos os países.”

Em seguida, o Engenheiro Miguel Baez, Gerente da ANDE, fez uma apresentação técnica informando que “é do interesse da ANDE, seguindo a política do governo, obter a totalidade energética que lhe corresponde nas usinas binacionais. Para isso, estamos trabalhando para melhorar a confiabilidade e segurança da transmissão de energia e melhorar os serviços de alta tensão.”

Dando continuidade ao painel sobre o potencial de importação e exportação de energia elétrica no MERCOSUL, Julio Luis Sanguinetti, Vice-Presidente da UTE, Administração Nacional de Usinas e Transmissão Elétrica do Uruguai, enfatizou que “a origem eólica e fotovoltaica no Uruguai representa quase 60% da demanda interna de energia elétrica. Um dos motivos que levou o Uruguai a fazer essa mudança na matriz energética é que, ao longo da história, os países não conseguiram chegar a um acordo sobre a geração de planos conjuntos de desenvolvimento estrutural”.

Posteriormente, o Engenheiro Raúl Vargas Aguilera, Especialista em Geração de Energia da DELAPAZ da Bolívia, apresentou o panorama da interconexão elétrica em seu país, destacando que “na Bolívia, temos uma demanda total de 1565 megawatts e uma oferta total que é em 3193 megawatts. Portanto, temos 49% que representariam essa potência de pico e teríamos aquela outra margem de 51% disponível para poder usá-la para exportação."

Em seguida, o parlamentar paraguaio Ricardo Canese comentou sobre as iniciativas de integração e interconexão energética entre os países do MERCOSUL. Segundo o Parlamentar Canese, “a subestação de Furnas e a sincronização dos sistemas elétricos dos geradores Itaipu e Yaciretá são um projeto de grande porte para a integração do Paraguai com os demais países do MERCOSUL.” O Parlamentar aproveitou a oportunidade para perguntar ao Presidente da ANDE quando os citados projetos estariam prontos.

O Presidente da ANDE destacou que “há interconexões importantes como a Usina Hidrelétrica de Itaipu com o Brasil e a Usina Hidrelétrica Yacyretá com a Argentina. Realizaremos obras de infraestrutura para melhorar a interconexão e explorar todo o potencial energético do Paraguai. Devemos usar empresas binacionais para gerar desenvolvimento para o país”.

A necessidade de estabelecer um marco jurídico regional e instâncias institucionais para a concertação de ações para a integração energética foram temas discutidos durante o quarto ciclo de debates do Seminário. Sobre o assunto, o Parlamentar argentino Jorge Vanossi destacou a importância das instâncias existentes de solução de controvérsias na área jurídica que possam servir de exemplo para a questão da integração elétrica no MERCOSUL. Segundo o parlamentar argentino “temos um tribunal arbitral internacional do Rio Uruguai, formado por advogados uruguaios e argentinos. Está em operação há 40 anos e tem muito sucesso na solução de qualquer tipo de problema. "

O encerramento do quarto ciclo do Seminário de Integração Elétrica do MERCOSUL; Situação atual e perspectivas foi realizado pelo Presidente da Comissão de Infraestrutura, Parlamentar Enzo Cardozo, que agradeceu os participantes em nome do PARLASUL e informou que a Comissão elaborará um relatório com base nas apresentações feitas nos ciclos de debates e apresentará uma proposta de recomendação para gerar uma política energética regional com um marco jurídico e regulamentar comum.

Estiveram presentes os Parlamentares paraguaios Enzo Cardozo (Presidente da Comissão de Infraestrutura do PARLASUR), Blanca Lila Mignarro e Ricardo Canese; Os Parlamentares argentinos Alejandro Karlen e Jorge Vanossi; E o Parlamentar brasileiro Heitor Shuch.

Asimp/Parlasul