PARLASUR realiza el segundo Taller del Seminario de Integración Eléctrica en el MERCOSUR; Situación actual y perspectivas

En la jornada de year, lunes (05), se realizó la segunda actividad del “Seminario de Integración Eléctrica en el MERCOSUR; Situación actual y perspectivas”. La misma, organizada por el Parlamento del MERCOSUR, consiste en una serie de videoconferencias realizadas virtualmente a través de la plataforma Zoom con transmisión en vivo por el canal de Youtube del PARLASUR.

La apertura del taller “Organismos de Integración Eléctrica” estuvo a cargo del Presidente de la Comisión de Infraestructura, Transportes, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca del PARLASUR, Parlamentario Enzo Cardozo (Paraguay), quien dijo que “el MERCOSUR deberá fomentar el aprovechamiento de energías renovables como la hidroeléctrica, eólica y solar, a fin de ahorrar la quema de combustibles fósiles y obtener un sistema eléctrico integrado en la región que opere al menor costo posible y con la mayor seguridad posible.”

Seguidamente, tuvo inicio el Panel de representantes de la Comisión de Integración Eléctrica Regional (CIER) y de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).

Al hacer uso de la palabra, el Director Ejecutivo de la CIER, Ingeniero Tulio Alves, dijo que “Tenemos en nuestra región un listado con 17 vínculos de intercambios eléctricos existentes actualmente sin contar las usinas hidroeléctricas binacionales. Tenemos muchos vínculos de interconexión y tenemos que utilizarlos más.”

Sobre los desafíos para la integración energética regional, el Director señaló que “existen barreras políticas, económicas, comerciales, regulatorias, ambientales y operativas para una mayor integración energética. El PARLASUR cumple un importante rol para facilitar el intercambio de energía entre los países del MERCOSUR.”

El Ingeniero resaltó el crecimiento del uso de la energía eólica en Brasil conectando las regiones nordeste y sudeste de Brasil. “Con el avance de las energías renovables en nuestros países, la interconexión es cada vez más importante, saludable y necesaria.” Para finalizar la presentación, el Ingeniero Tulio Alves presentó las potencialidades de las iniciativas de integración energética regional. “Entre proyectos nacionales e internacionales sería posible generar 34 mil megawatts de energía eléctrica en nuestra región”, concluyó.

En seguida, el Parlamentario paraguayo Ricardo Canese comentó la exposición del Director de la CIER resaltando la necesidad del avance en materia de matriz energética en el MERCOSUR. “Los países de la región dependen de los hidrocarburos. Tenemos que avanzar hacia una matriz más renovable” comentó el Parlamentario.

Posteriormente, el Secretario Ejecutivo de OLADE (Organización Latinoamericana de Energía), Ingeniero Alfonso Blanco Bonilla, presentó el panorama de la interconexión y el manejo de las potencialidades de integración en la matriz energética de los países de la región. “La región de América Latina y Caribe tiene una muy baja participación del carbón mineral con respecto al resto del mundo”, dijo Bonilla.

Para el Secretario de la OLADE, es necesario superar la observación de los puntos críticos para una mayor integración energética y reconocer las potencialidades regionales. “Tenemos que destacar que América Latina y el Caribe es la región en nivel global con mayor participación de energías renovables dentro de la matriz de energía primaria. Más del 27% de la energía que se consume en América Latina y el caribe proviene de energías renovables.”

Para el Secretario Bonilla, los vínculos energéticos regionales tienen una base que se puede potencializar a través del desarrollo de proyectos conjuntos, de acciones de cooperación técnica para el intercambio de informaciones entre los países y por la creación de confianza para el fortalecimiento institucional. “Los tomadores de decisiones y los operadores de las políticas energéticas de niveles técnicos y de ejecución de los mercados deberán incorporar los temas de integración energética regional.”

A continuación hizo uso de la palabra el Parlamentario Ricardo Canese y comentó la necesidad de incorporar el tema de la complementariedad de la matriz eléctrica de Bolivia. Sobre la integración energética del MERCOSUR, expresó que “es fundamental un estudio inicial y podemos, desde el PARLASUR, actuar para construir el avance de la interconexión eléctrica en nuestra región.

Por su lado, el Parlamentario argentino Alejandro Karlen saludó la iniciativa del ciclo de debates sobre integración e interconexión eléctrica en el MERCOSUR señalando “la importancia y la necesidad del crecimiento que deben tener las energías renovables en nuestros sistemas energéticos.”

El cierre de este segundo taller estuvo a cargo del Presidente de la Comisión de Infraestructura, Parlamentario Enzo Cardozo quien agradeció en nombre del PARLASUR a los participantes.

Estuvieron presentes los Parlamentarios de Argentina, Jorge Vanossi y Alejandro Karlen, por Paraguay, Enzo Cardozo, Neri Olmedo y Ricardo Canese y por Brasil estuvo el Parlamentario Heitor Schuch.

PARLASUL realiza o segundo debate do Seminário de Integração Elétrica no MERCOSUL; Situação atual e perspectivas

Ontem, segunda-feira (05), foi realizada o segundo debate do “Seminário de Integração Elétrica no MERCOSUL; Situação atual e perspectivas”. Organizada pelo Parlamento do MERCOSUL, a atividade consiste em uma série de videoconferências realizadas virtualmente através da plataforma Zoom com transmissão ao vivo pelo canal PARLASUL no Youtube.

A abertura do debate “Organizações de Integração Elétrica” foi realizada pelo Presidente da Comissão de Infraestrutura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuária e Pesca do PARLASUL, Parlamentar Enzo Cardozo (Paraguai), que afirmou que “o MERCOSUL deve promover a utilização de energias renováveis, como hidrelétrica, eólica e solar, de forma a reduzir a queima de combustíveis fósseis e obter um sistema eléctrico integrado na região que opere com o menor custo e com a maior segurança possível. ”

Em seguida, deu-se início ao Painel de representantes da Comissão Regional de Integração Elétrica (CIER) e da Organização Latino-Americana de Energia (OLADE).

Ao falar, o Diretor Executivo do CIER, Engenheiro Túlio Alves, disse que “temos na nossa região uma lista de 17 ligações de intercâmbio de energia elétrica que existem atualmente sem contar as hidrelétricas binacionais. Temos muitas ligações e interconexões e temos que usá-las mais”.

Com relação aos desafios para a integração energética regional, o Diretor destacou que “existem barreiras políticas, econômicas, comerciais, regulatórias, ambientais e operacionais para uma maior integração energética. O PARLASUL desempenha um papel importante na facilitação do intercâmbio de energia entre os países do MERCOSUL. ”

O engenheiro destacou o crescimento do uso da energia eólica no Brasil conectando as regiões Nordeste e Sudeste do país. “Com o avanço das energias renováveis em nossos países, a interconexão é cada vez mais importante, saudável e necessária”. Para finalizar a apresentação, o Engenheiro Túlio Alves destacou o potencial das iniciativas regionais de integração energética. “Entre projetos nacionais e internacionais seria possível gerar 34 mil megawatts de energia elétrica em nossa região”, concluiu.

Na sequência, o Parlamentar paraguaio Ricardo Canese comentou a apresentação do Diretor do CIER, ressaltando a necessidade de avanços em termos de matriz energética do MERCOSUL. “Os países da região dependem dos hidrocarbonetos. Temos que caminhar para uma matriz mais renovável”, comentou o Parlamentar.

A seguir, o Secretário Executivo da OLADE (Organização Latino-Americana de Energia), Engenheiro Alfonso Blanco Bonilla, apresentou o panorama da interconexão e da gestão das potencialidades de integração da matriz energética dos países da região. “A região da América Latina e Caribe tem uma presença muito baixa de carvão mineral em comparação com o resto do mundo”, disse Bonilla.

Para o Secretário da OLADE, é preciso superar o foco nos pontos críticos para uma maior integração energética e reconhecer as potencialidades regionais. “Temos que destacar que a América Latina e o Caribe são a região em nível global com a maior participação das energias renováveis na matriz energética primária. Mais de 27% da energia consumida na América Latina e no Caribe vem de energias renováveis”.

Para o Secretário Bonilla, os laços energéticos regionais têm uma base que pode ser fortalecida por meio do desenvolvimento de projetos conjuntos, ações de cooperação técnica para o intercâmbio de informações entre os países e da criação de confiança para o fortalecimento institucional. “Os tomadores de decisão e operadores de políticas energéticas nos níveis técnico e de execução de mercado devem incorporar as questões de integração energética regional”.

Em seguida, o Parlamentar Ricardo Canese fez uso da palavra e comentou sobre a necessidade de incorporar a questão da complementaridade da matriz elétrica boliviana. Sobre a integração energética do MERCOSUL, afirmou que “é fundamental um estudo inicial e podemos, a partir do PARLASUL, atuar para construir o avanço da interconexão elétrica em nossa região.

Por sua vez, o Parlamentar argentino Alejandro Karlen saudou a iniciativa do ciclo de debates sobre integração e interconexão elétrica no MERCOSUL, destacando “a importância e a necessidade de crescimento que as energias renováveis devem ter em nossos sistemas energéticos”.

O encerramento da segunda oficina foi conduzido pelo Presidente da Comissão de Infraestrutura, Parlamentar Enzo Cardozo, que agradeceu aos participantes em nome do PARLASUL.

Estiveram presentes os Parlamentares da Argentina, Jorge Vanossi e Alejandro Karlen, pelo Paraguai, Enzo Cardozo, Neri Olmedo e Ricardo Canese e pelo Brasil o Parlamentar Heitor Schuch.