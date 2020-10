PARLASUR realiza el tercer ciclo de debates del Seminario de Integración Eléctrica en el MERCOSUR; Situación actual y perspectivas

Ayer (19), se realizó la tercera jornada del “Seminario de Integración Eléctrica en el MERCOSUR; Situación actual y perspectivas”. La actividad, organizada por el Parlamento del MERCOSUR, consiste en una serie de videoconferencias realizadas virtualmente a través de la plataforma Zoom con transmisión en vivo por el canal de Youtube del PARLASUR.

La apertura del ciclo de debates “Representación de los Ministerios de Energía de la Región” estuvo a cargo del Presidente de la Comisión de Infraestructura, Transportes, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca del PARLASUR, Parlamentario Enzo Cardozo (Paraguay), quien dijo que es importante saber “qué beneficios se obtienen con el actual nivel de interconexión eléctrica y cuales beneficios adicionales se podrían obtener ampliando el nivel de interconexión eléctrica, además, teniendo un sistema integrado o único de despacho de carga que privilegie a las energías renovables hidroeléctrica, eólica y solar y se ahorran combustibles fósiles.”

En seguida, el Parlamentario Ricardo Canese (Paraguay) expresó que “es importante este taller porque tenemos a los representantes de los gobiernos de los países del MERCOSUR. Queremos escucharlos sobre ese asunto tan trascendente y que tiene tanta unanimidad.”

Seguidamente, tuvo inicio el Panel de Representantes de los Ministerios de Energía. Al hacer uso de la palabra, el Viceministro de Industria, Minería y Energía de la República Oriental del Uruguay, Walter Verri, presentó los principales lineamientos del gobierno uruguayo con relación al intercambio energético regulado por los acuerdos de interconexión eléctrica con los países del MERCOSUR.

Según el Viceministro Verri, “el sistema eléctrico uruguayo se encuentra fuertemente interconectado con los sistemas eléctricos argentinos y brasileños. La capacidad asociada a la interconexión con esos países asciende a 2572 megawatts, lo cual supera el pico de demanda máxima del Uruguay. Estamos hablando que tenemos más capacidad instalada que el pico máximo de nuestro requerimiento.”

Sobre los desafíos para la integración energética regional, el Viceministro señaló que “debemos incrementar nuestra capacidad para proporcionar más vínculos de intercambio y sería importante la creación de una instancia de despacho regional para dialogar sobre esas posibilidades para avanzar en la integración de los países del MERCOSUR.”

Por su parte, el Director de Energías Alternativas del Viceministerio de Minas y Energía, República del Paraguay, Ing. Gustavo Cazal, dió seguimiento al Panel presentando el panorama de la interconexión eléctrica en su país destacando que “estamos construyendo un corredor bioceánico y vamos a tener un puente que posibilitará el desarrollo del sector energético. Es importante destacar que también hay una gran producción de hidrocarburos en nuestra región.”

Con relación a la interconexión de energía eléctrica con los países del MERCOSUR el Director, explicó que “hay interconexiones importantes como la central Hidreléctrica de Itaipú con Brasil y la Central Hidreléctrica de Yacyreta con Argentina. Estos intercambios se dan en base de los tratados internacionales que tenemos con esos países. Paraguay es un país que siempre apuntó a la integración energética y debemos avanzar para minimizar las diferencias regulatorias existentes entre los países del MERCOSUR.”

A continuación, hizo uso de la palabra el Director de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Minas y Energía de la República Federativa de Brasil, Thiago Prado, que presentó la política brasileña para la interconexión energética regional y la estructura gubernamental para el desarrollo del modelo del sector eléctrico brasileño. Para el Director Prado “es fundamental un estudio inicial sobre la aproximación de las estructuras regulatorias nacionales como punto de partida para construir el avance de la interconexión eléctrica en nuestra región.”

En su presentación, el Director brasileño llamó la atención para el respeto al medioambiente cuando se estudian las posibilidades de aumento de la potencialidad energética destacando que en Brasil “tenemos parques nacionales, reservas ambientales y territorios indígenas demarcados que siempre tenemos que considerar en el diseño de nuevas expansiones de integración eléctrica.”

Al final de las exposiciones, el Parlamentario paraguayo Ricardo Canese comentó la importancia de la realización del Taller destacando que “vemos la conveniencia de avanzar a mayores niveles de integración eléctrica para el beneficio de todos con un trato justo y equitativo.”

El cierre del tercer taller del Seminario de Integración Eléctrica en el MERCOSUR; Situación actual y perspectivas, estuvo a cargo del Presidente de la Comisión de Infraestructura, Parlamentario Enzo Cardozo quien agradeció en nombre del PARLASUR a los participantes e informó que la Comisión preparará un informe con base en las presentaciones realizadas en los ciclos de debates.

Estuvieron presentes los Parlamentarios paraguayos Enzo Cardozo (Presidente de la Comisión de Infraestructura del PARLASUR), Blanca Lila Mignarro, Edith Benitez, Neri Olmedo y Ricardo Canese.

PARLASUL realiza o terceiro ciclo de debates do Seminário de Integração Elétrica no MERCOSUL; Situação atual e perspectivas

Ontem (19), foi realizado o terceiro ciclo de debates do “Seminário de Integração Elétrica no MERCOSUL; Situação atual e perspectivas”. A atividade, organizada pelo Parlamento do MERCOSUL, consiste em uma série de videoconferências realizadas virtualmente através da plataforma Zoom com transmissão ao vivo no canal do YouTube do PARLASUL.

A abertura do ciclo de debates “Representação dos Ministérios da Energia da Região” foi realizada pelo Presidente da Comissão de Infraestrutura, Transportes, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuária e Pesca do PARLASUL, o Parlamentar Enzo Cardozo (Paraguai). Segundo ele, “é importante saber quais são os benefícios obtidos com o nível atual de interconexão elétrica, quais são os benefícios adicionais poderiam ser obtidos com a expansão do nível de interligação elétrica e de ter um sistema integrado ou único de despacho de carga que privilegie as energias renováveis hidrelétricas, eólica e solar e economizar combustíveis fósseis "

Em seguida, o Parlamentar Ricardo Canese (Paraguai) afirmou que “esta oficina é importante porque contamos com representantes dos governos dos países do MERCOSUL. Queremos ouvir sobre esta questão muito importante e que conta com tanta unanimidade. "

Após a fala do Parlamentar Canese, teve início o Painel de Representantes dos Ministérios de Energia. Em sua fala, o Vice-Ministro da Indústria, Mineração e Energia da República Oriental do Uruguai, Walter Verri, apresentou as principais diretrizes do governo uruguaio em relação ao intercâmbio energético regulado pelos acordos de interconexão elétrica com os países do MERCOSUL.

Segundo o vice-ministro Verri, “o sistema elétrico uruguaio está fortemente interligado aos sistemas elétricos argentino e brasileiro. A capacidade associada à interconexão com esses países é de 2.572 megawatts, o que supera o pico de demanda máxima do Uruguai. Estamos dizendo que temos mais capacidade instalada do que o pico máximo de nossa necessidade.”

Sobre os desafios para a integração energética regional, o Vice-Ministro destacou que “devemos aumentar a nossa capacidade para proporcionar mais vínculos de intercâmbio e seria importante criar um escritório regional para discutir essas possibilidades para avançar na integração dos países do MERCOSUL. "

Por sua vez, o Diretor de Energias Alternativas do Vice-Ministério de Minas e Energia da República do Paraguai, engenheiro Gustavo Cazal, acompanhou o Painel apresentando o panorama da interconexão elétrica em seu país destacando que “estamos construindo um corredor bioceânico e vamos ter uma ponte que permitirá o desenvolvimento do setor de energia. É importante destacar que também existe uma grande produção de hidrocarbonetos em nossa região.”

Sobre a interconexão de energia elétrica com os países do MERCOSUL, o Diretor explicou que “há interligações importantes como a Usina Hidrelétrica de Itaipu com o Brasil e a Usina Hidrelétrica Yacyretá com a Argentina. Essas trocas são baseadas nos tratados internacionais que temos com esses países. O Paraguai é um país que sempre buscou a integração energética e devemos avançar para minimizar as diferenças regulatórias existentes entre os países do MERCOSUL.”

Em seguida, fez o uso da palavra o Diretor de Planejamento Estratégico do Ministério de Minas e Energia da República Federativa do Brasil, Thiago Prado, apresentando a política brasileira de interligação energética regional e a estrutura de governo para o desenvolvimento do modelo setorial elétrico brasileiro. Para o Diretor Prado “um estudo inicial de aproximação das estruturas regulatórias nacionais é um bom ponto de partida para construir o avanço da interligação elétrica em nossa região”.

Em sua apresentação, o Diretor brasileiro chamou a atenção para o respeito ao meio ambiente ao estudar as possibilidades de aumento do potencial energético destacando que no Brasil “temos parques nacionais, reservas ambientais e territórios indígenas demarcados que sempre devemos considerar no desenho de novas expansões de integração elétrica. "

Ao final das apresentações, o parlamentar paraguaio Ricardo Canese comentou sobre a importância da realização da oficina, destacando que “vemos a conveniência de avançar para níveis mais elevados de integração elétrica em benefício de todos com um tratamento justo e equitativo”.

O encerramento da terceira oficina do Seminário de Integração Elétrica do MERCOSUL; Situação atual e perspectivas, foi realizado pelo Presidente da Comissão de Infraestrutura, Parlamentar Enzo Cardozo, que agradeceu os participantes em nome do PARLASUR e informou que a Comissão elaborará um relatório com base nas apresentações feitas nos ciclos de debates.

Estiveram presentes os parlamentares paraguaios Enzo Cardozo (Presidente da Comissão de Infraestrutura do PARLASUL), Blanca Lila Mignarro, Edith Benitez, Neri Olmedo e Ricardo Canese.

Agência Parlasul