Parlasur realiza Webinario "Corredores Bioceánicos Suramericanos"

El Webinario “Corredores Bioceánicos Suramericanos” presentado el lunes (24) el

panel Desafíos Logísticos de Suramérica y Conclusiones del evento. El evento fue organizado por la Presidencia del Parlamento del MERCOSUR.

Por la mañana participaron los Parlamentarios miembros de la Mesa Directiva del PARLASUR, el Diputado Miguel Ángel Calisto (Chile), Presidente pro témpore de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico (CISAP); Juan Pablo Letelier Morel, Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado da República do Chile. También intervino el Gobernador de la Provincia del Chaco (Argentina), Jorge Milton Capitanich, quien destacó la importancia fundamental de la inversión pública para la integración suramericana.

Por la tarde, el Ministro de Obras Públicas de la República Argentina, Gabriel Nicolás Katopodis inauguró el panel sobre Desafíos Logísticos diciendo que “en el Gobierno argentino hay una decisión muy firme que es fortalecer y establecer como agenda prioritaria el desarrollo de áreas de integración productiva y de comercio”. Destacando que “para cumplir ese objetivo, los corredores bioceánicos y todos los ejes de comunicación y de integración se vuelven mucho más fuertes y más estratégicos”.

Seguidamente, Álvaro Olazábal, Presidente del Instituto Nacional de Logística de la República Oriental del Uruguay indicó que “lo que nos motiva realmente es recorrer un camino de integración con adecuada logística e infraestructura de transporte en nuestra América del Sur”.

El Gobernador de la Provincia de Tucumán de la República Argentina, Juan Luis Manzur destacó que el corredor bioceánico “es un sueño para el norte argentino, y que todos sabemos que históricamente estuvo postergado con respecto a las otras regiones que tiene el país, y esto sería generar un país más federal y con muchas oportunidades”.

Por su parte, Ruben Dusso, Vicegobernador de la Provincia de Catamarca, República Argentina anunció que “hoy celebro este día porque todo tiene un principio que nos va a lograr hacer despegar el Proyecto del Paso del San Francisco. Ya tenemos estudios de viabilidad y en este momento tenemos a 13 proyectos mineros en curso”.

El Parlamentario Mario Metaza, en representación de la República Argentina, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y de Planeamiento Estratégico, del Parlamento del MERCOSUR hizo uso de la palabra subrayando que “hoy tenemos esta acción concreta que tiene que ver con la integración, con la unidad latinoamericana y con la Patria Grande. Un hecho real y concreto en acción que lleva adelante el PARLASUR”. En el mismo contexto, afirmó que “el corredor oceánico norpatagónico representa para la Argentina esa salida que el país necesita a través del Pacífico para poder conectar sus productos al sudeste asiático”.

Posteriormente, Jorge Montoya, Secretario de Integración Regional de la Provincia de Córdoba, República Argentina manifestó que “nadie discute que el crecimiento de las exportaciones de Argentina tiene mucho que ver con la apertura de Corredores Bioceánicos. Nosotros, en la Región Centro, tenemos que hacer un largo recorrido para llegar al oriente que es el mercado del presente y del futuro”.

El Parlamentario Ricardo Canese, en representación de la República del Paraguay, integrante de la Comisión de Infraestructura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca del Parlamento del MERCOSUR inició su participación resaltando “la trascendencia de tener un transporte de cargas barato. Eso es fundamental para que el valor agregado se quede donde se produce”. Prosiguió explicando que “las regiones se desarrollan en la base del transporte. El ahorro del flete es siempre un valor agregado”.

Al cierre del panel Desafíos Logísticos de Suramérica, Gastón Saavedra Chandía, Diputado de la República de Chile, ex Alcalde de Talcahuano expresó que “el desarrollo logístico ha venido logrando despegar consistentemente. Por tanto, el Corredor Bioceánico es un sueño pendiente que es la concreción de un paso cordillerano y de integración con la República Argentina tanto de comunicación e interconexión entre el Pacífico y el Atlántico y el Atlántico y el Pacífico”.

“Es importante potenciar la formación profesional y técnica en el área logística para profesionalizar las prácticas, procesos y acercarse más al tratamiento que le dan los países líderes en esa materia”, concluyó el Diputado Saavedra.

Santiago Cafiero participa del Webinario Corredores Bioceánicos

El Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la República Argentina, Santiago Cafiero abrió el panel de las conclusiones expresando que “es central tener este tipo de discusión y tener este tipo de marco para avanzar en discusiones regionales que hacen mejorar los perfiles de integración no solamente en términos económicos o de comercio exterior sino también mejorar los perfiles de integración con respecto a cuestiones culturales, políticas y hasta condiciones de desarrollo cultural”.

Seguidamente, Guillermo Justo Chaves, Jefe de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina manifestó que “la mirada sobre la infraestructura, sea en término de carreteras, ferrocarriles, de vías o hidrovías no son más ni menos que herramientas a servicio de un desarrollo. Y ese desarrollo al servicio de mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos”.

Por su parte, el Parlamentario Víctor Santa María, en representación de la República Argentina, Presidente del Bloque del Frente de Todos, de la Delegación de la República Argentina en el Parlamento del MERCOSUR indicó que “la integración de los pueblos de sudamérica no solamente tiene que ver con lo comercial sino que tiene que ver con lo cultural que es mucho más profundo. Y que eso se haga desde el PARLASUR es una señal para todos”.

Finalmente, el Presidente del Parlamento del MERCOSUR, Oscar Laborde cerró el panel resaltando la importancia del webinar y agradeciendo a las personas que participaron a través de comentarios en Youtube. “Cerramos la jornada con la impresión de la labor cumplida y el compromiso de que este ha sido un paso más en la integración. Y nosotros pensamos seguir transitando los caminos de la Patria Grande”, finalizó Laborde.

El evento contó con la participación de panelistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela distribuidos en cuatro paneles: Apertura Institucional, Integración de Suramérica en el Mundo, Desafíos Logísticos de Suramérica y Conclusiones.

Participaron los Parlamentarios Cecilia Britto, Mario Metaza y Víctor Santa María (Argentina); Benita Díaz (Bolivia); Nelsinho Trad e Arlindo Chinaglia (Brasil); Ricardo Canese y Tomás Bittar (Paraguay); Daniel Caggiani (Uruguay); Oscar Ronderos (Venezuela), además del Presidente del Parlamento del MERCOSUR Oscar Laborde.

Acceda al vídeo completo del Webinar Corredores Bioceánicos Suramericanos (https://www.youtube.com/watch?v=fYtbJPZq0i0&feature=youtu.be)

Parlasul realiza Webinar "Corredores Bioceânicos da América do Sul"

O Webinar “Corredores Bioceânicos Sul-Americanos” apresentou na segunda-feira (24) o painel Desafios Logísticos da América do Sul e Conclusões do evento. O evento foi organizado pela Presidência do Parlamento do MERCOSUL.

Pela manhã, participaram os Parlamentares membros da Mesa Diretora do PARLASUL, o Deputado Miguel Ángel Calisto (Chile), Presidente Pro Tempore da Comissão Interparlamentar de Acompanhamento da Aliança do Pacífico (CISAP); Juan Pablo Letelier Morel, Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado da República do Chile. Interveio também o Governador da Província do Chaco (Argentina), Jorge Milton Capitanich, o qual destacou a importância fundamental do investimento público para a integração sul-americana.

À tarde, o Ministro de Obras Públicas da República Argentina, Gabriel Nicolás Katopodis, abriu o painel sobre Desafios Logísticos afirmando que “no Governo argentino há uma decisão muito firme de fortalecer e estabelecer como agenda prioritária o desenvolvimento das áreas de integração produtiva e comércio”. Seguiu ressaltando que “para cumprir este objetivo, os corredores bioceânicos e todos os eixos de comunicação e integração tornam-se muito mais fortes e estratégicos”.

Em seguida, Álvaro Olazábal, Presidente do Instituto Nacional de Logística da República Oriental do Uruguai indicou que “o que realmente nos motiva é percorrer um caminho de integração com infraestrutura adequada de logística e transporte em nossa América do Sul”.

O Governador da Província de Tucumán da República Argentina, Juan Luis Manzur destacou que o corredor bioceânico “é um sonho para o norte argentino, e que todos sabemos que historicamente foi adiado em relação às demais regiões que o país possui, e isso seria criar um país mais federal e com muitas oportunidades”.

Por sua vez, Ruben Dusso, Vice-Governador da Província de Catamarca, República Argentina, anunciou que “hoje celebro este dia porque tudo tem um princípio que nos fará decolar o Projeto do Passo de San Francisco. Já temos estudos de viabilidade e neste momento temos 13 projetos de mineração em andamento”.

O Parlamentar Mario Metaza, em representação da República Argentina, membro da Comissão de Assuntos Internacionais, Interregionais e de Planejamento Estratégico do Parlamento do MERCOSUL, fez uso da palavra destacando que “hoje temos esta ação concreta que tem a ver com a integração, com a unidade latino-americana e com a Pátria Grande. Um fato real e concreto na ação realizada pelo PARLASUL”. No mesmo contexto, afirmou que “o corredor oceânico do norte da Patagônia representa para a Argentina aquela saída de que o país precisa através do Pacífico para poder conectar seus produtos ao sudeste asiático”.

Posteriormente, Jorge Montoya, Secretário de Integração Regional da Província de Córdoba, República Argentina, manifestou que “ninguém contesta que o crescimento das exportações argentinas tem muito a ver com a abertura dos Corredores Bioceânicos. Nós, da Região Central, temos que percorrer um longo caminho para chegar ao leste, que é o mercado do presente e do futuro”.

O Parlamentar Ricardo Canese, em representação da República do Paraguai, membro da Comissão de Infraestrutura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuária e Pesca do Parlamento do MERCOSUL iniciou sua participação destacando “a importância de se ter um transporte barato de carga. Isso é essencial para que o valor agregado permaneça onde é produzido”. Canese explicou ainda que “as regiões se desenvolvem com base no transporte. Economizar no frete é sempre um valor agregado”.

No encerramento do painel sobre os Desafios da Logística na América do Sul, Gastón Saavedra Chandía, Deputado da República do Chile, ex-prefeito de Talcahuano, afirmou que “o desenvolvimento logístico tem tido uma decolagem consistente. Portanto, o Corredor Bioceânico é um sonho pendente que é a concretização de caminho nas cordilheiras e de integração com a República Argentina, tanto para a comunicação quanto para a interconexão entre o Pacífico e o Atlântico e o Atlântico e o Pacífico”.

“É importante promover a formação profissional e técnica na área de logística para profissionalizar práticas, processos e se aproximar do tratamento dado pelos países líderes neste assunto”, finalizou o Deputado Saavedra.

Santiago Cafiero participa do Webinar Corredores Bioceânicos

O Chefe do Gabinete de Ministros do Governo da República Argentina, Santiago Cafiero, abriu o painel de conclusões afirmando que “é fundamental ter este tipo de discussão e ter este tipo de debate para avançar nas discussões regionais que melhorem os perfis de integração, não somente em termos econômicos ou de comércio exterior, mas também para melhorar os perfis de integração no que se refere a questões culturais e políticas e até mesmo as condições de desenvolvimento cultural”.

Em seguida, Guillermo Justo Chaves, Chefe de Gabinete do Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da República Argentina afirmou que “o olhar sobre a infraestrutura, seja em termos de estradas, ferrovias, vias ou hidrovias, não é nada mais nada menos que ferramentas ao serviço do desenvolvimento. E esse desenvolvimento ao serviço de melhorar a qualidade de vida dos nossos povos”.

Por sua vez, o Parlamentar Víctor Santa María, Presidente do Bloque del Frente de Todos, da Delegação da República Argentina, no Parlamento do MERCOSUL indicou que “a integração dos povos da América do Sul não tem apenas que ver com o comercial, mas tem a ver com o cultural que é muito mais profundo. E que isso seja feito pelo PARLASUL é um sinal para todos”.

Por fim, o Presidente do Parlamento do MERCOSUL, Oscar Laborde, encerrou o painel destacando a importância do webinar e agradecendo aos participantes que enviaram comentários no YouTube. “Fechamos o dia com a impressão de trabalho realizado e o compromisso de que esta foi mais uma etapa de integração. E pretendemos continuar percorrendo os caminhos da Pátria Grande”, concluiu Laborde.

O evento contou com a participação de palestrantes da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela distribuídos em quatro painéis: Abertura Institucional, Integração da América do Sul ao Mundo, Desafios Logísticos da América do Sul e Conclusões.

Participaram os Parlamentares Cecilia Britto, Mario Metaza e Víctor Santa María (Argentina); Benita Díaz (Bolívia); Nelsinho Trad e Arlindo Chinaglia (Brasil); Ricardo Canese e Tomás Bittar (Paraguai); Daniel Caggiani (Uruguai); Oscar Ronderos (Venezuela), além do Presidente do Parlamento do MERCOSUL, Oscar Laborde.

Acesse o vídeo completo do Webinar “Corredores Bioceânicos Sul-americanos” (https://www.youtube.com/watch?v=fYtbJPZq0i0&feature=youtu.be)

Agência Mercosul