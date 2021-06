PARLASUR realiza Webinario "Turismo Seguro en tiempos de Pandemia"

Ayer (28) la Comisión de Desarrollo Regional Sustentable, Ordenamiento Territorial, Vivienda, Salud, Medio Ambiente y Turismo del Parlamento del MERCOSUR realizó el webinario “Turismo Seguro en tiempos de pandemia”, cuyo objetivo fue analizar el impacto de la pandemia COVID-19 en el turismo y también buscar soluciones para la reactivación del sector en los países del MERCOSUR.

Este webinario también propuso la discusión al respecto de la armonización de los protocolos sanitarios en los Estados Partes del MERCOSUR.

Primeramente, el Presidente de la Comisión, Parlamentario Carlos Gomes (Brasil), hizo la presentación del evento hablando de la importancia del mismo, que, “surge de la percepción de que el sector de turismo ha sido muy afectado por la pandemia, acarreando una pérdida de empleos y otra serie de impactos. Desde el PARLASUR, buscamos armonizar normas para retomar el turismo con seguridad.”

Luego, el Presidente del PARLASUR, Parlamentario Celso Russomanno (Brasil), hizo énfasis en la actividad vital realizada por esta Comisión y por el Parlamento para buscar soluciones y alternativas en esta nueva normalidad. Resaltó que “tenemos una necesidad de retomar el turismo en nuestros países. Debemos retomar el turismo con seguridad a través del trabajo de esta Comisión. Indicar al Consejo del Mercado Común (CMC) para crear una tarjeta o pasaporte de vacunación para habilitar el turismo hacia otros países”.

El primer expositor de la jornada fue el Secretario Ejecutivo del Ministerio de Turismo de Brasil, Daniel Diniz Nepomuceno. En su alocución, expresó que “el turismo es esencial para nuestro desarrollo y Brasil participa en todos los foros internacionales para debatir el tema del turismo seguro. Las ciudades turísticas dependen prácticamente en forma exclusiva de esta actividad. Nuestra preocupación eran los protocolos para volver a abrir con seguridad. Esta apertura tiene que ser proporcional a la vacunación. Precisamos mucho del PARLASUR y tenerlo de nuestro lado.”

Por el Ministerio de Turismo de la República Argentina, participó la Subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional, Inés Albergucci, quien enfatizó que “esperamos avanzar con mayor profundidad nuestro programa de vacunación para recuperar el turismo. Seguimos trabajando con todas las Provincias, los protocolos y todo el trabajo Federal y el Ministerio de Salud de la Nación con quienes hemos elaborado unos 16 protocolos. Las Provincias asumen los criterios y protocolos para la realización de diversas actividades. El Turismo en Pandemia, un turismo seguro; este turismo responsable ha movilizado aproximadamente 15 millones de personas en la temporada de verano. Estamos trabajando con la ciudadanía para recuperar la confianza en la actividad turística”.

Acto seguido, Carmen Silva, Directora General de Gestión Turística de Paraguay, fue la siguiente expositora, quien al hacer uso de la palabra reflejó las preocupaciones de su país, ya “desde que se declaró la emergencia sanitaria, se tomaron todas las medidas para articular los protocolos correspondientes para preservar las actividades del país. Especialmente el Ministerio de Turismo ha trabajado fuertemente en conjunto con el sector privado. La creación e implementación de los hoteles salud fue fundamental para el restablecimiento del turismo, y para ello fue fundamental la capacitación del personal de los mismos. Contamos con más de 150 empresas certificadas con el sello Safetravel. Creemos que la creación de un documento certificante de vacunación proveerá un gran impulso a la recuperación del turismo. ” .

Por su parte, el Secretario de Turismo del Departamento de Maldonado, Uruguay, Martín Laventure, aseveró que “nadie estaba preparado. Tenemos la obligación de satisfacer las necesidades de todos los nuevos turistas. El turismo es una herramienta de contacto y socialización. El desafío es inmenso, pero inmensa es también la oportunidad. Este es un tema multilateral, y como tal debemos contemplar todas las seguridades al prestador de forma que todos los involucrados estén seguros. Este tema atañe a todas las áreas del gobierno y también con el sector privado. Va a ser difícil que el turismo vuelva a los tiempos anteriores al COVID, y nuestro desafío es encontrar respuestas y un camino hacia adelante. El rol del turismo en la economía y en la recuperación que esperamos será fundamental. Lo inmediato será el viaje más corto y ver como abrimos las fronteras entre nosotros.”.

Por el Estado Plurinacional de Bolivia participó el Director de Control de la Actividad Turística del Viceministerio de Turismo, Cesar Renjel quien aclaró que el caso de Bolivia es muy particular. “Los conflictos sociales han causado un descenso de la actividad turística, y esto ha repercutido en la cancelación de nuevos productos turísticos y eventos relacionados. La participación del turismo en el PIB se ha visto muy comprometida, pero principalmente la pérdida de 400 mil empleos ha causado enormes daños. El reto ha sido reactivar la actividad turística y así es como apuntamos a revivir el turismo interno.Hemos encarado el potenciamiento de atractivos turísticos consolidados y también emergentes, como por ejemplo el Gran Chaco. Nosotros queremos abogar por tener protocolos comunes de bioseguridad y turismo”, dijo Renjel.

Por otro lado, Ronaldo Santini, Secretario de Turismo del Estado de Rio Grande del Sur, Brasil, también hizo uso de la ocasión para reforzar conceptos, como son la importancia y peso de la industria turística en este Estado y en la región. “Yo creo en el turismo integrado, una búsqueda de colectividad, y nuestros hermanos tienen mucho para ayudarnos en forma colectiva. La Ruta Jesuítica y el turismo enológico son también nuevos caminos en los que trabajamos. Precisamos hacer con que la retomada sea el camino y que esta sea con protocolos rígidos y siempre priorizando la vida,” disse Santini.

Por último habló el Ex-Secretario de Turismo de Gramado, Rio Grande del Sur, Brasil, Rafael Carniel de Almeida. Carniel puntualizó que “Gramado es una de las mayores infraestructuras turísticas de todo el país. Gramado es una ciudad con solo 37 mil habitantes y una amplia oferta de agroturismo y turismo de naturaleza. Esta ciudad recibió más de 9 millones de habitantes en 2019.” También contó cuánto trabajó la ciudad de Gramado, en protocolos físicos y digitales, para que los turistas sepan sobre la bioseguridad de los hoteles y otros lugares.

Durante el espacio de las conclusiones, el Parlamentario Nelson Nicoletti (Argentina) expresó que “está claro que precisamos caminar hacia protocolos comunes. Homogeneizar las actividades normativas del turismo. Necesita como tantas otras actividades que recorramos un camino común. Nos encontramos siempre que más allá de las buenas intenciones que hayan prácticas comunes.”

Por su parte, el Parlamentario Carlos Gomes concluyó reafirmando que “se hace muy necesario que aprobemos en la Comisión de Desarrollo un proyecto recomendando al CMC que pueda recoger las mejores prácticas desarrolladas en los países y a partir de ellas armonizar las acciones para el turismo en los países miembros. Debemos retomar esta gran industria que es el turismo y dar dignidad a las personas que dependen del mismo.”

El webinario concluyó con los participantes acordando seguir trabajando para dar respuestas a este sector tan importante y a todas las personas que de él dependen.

PARLASUR realiza webinar "Turismo seguro em tempos de pandemia"

A Comissão de Desenvolvimento Regional Sustentável, Gestão Territorial, Habitação, Saúde, Meio Ambiente e Turismo do Parlamento do MERCOSUL realizou ontem (28) o webinar “Turismo Seguro em Tempo de Pandemia”, cujo objetivo foi analisar o impacto da pandemia COVID - 19 no turismo e também buscar soluções para a reativação do setor nos países do MERCOSUL.

Este webinar também propôs a discussão sobre a harmonização de protocolos sanitários nos Estados Partes do MERCOSUL.

Primeiramente, o Presidente da Comissão, Parlamentar Carlos Gomes (Brasil), fez a apresentação do evento falando sobre sua importância, que, “surge da percepção de que o setor de turismo tem sido bastante afetado pela pandemia, causando perda de empregos e outras séries de impactos. Da PARLASUR, buscamos harmonizar padrões para retomar o turismo com segurança. ”

Em seguida, o Presidente do PARLASUR, Parlamentar Celso Russomanno (Brasil), destacou a vital atividade desenvolvida por esta Comissão e pelo Parlamento na busca de soluções e alternativas nesta nova normalidade. Ele ressaltou que “temos a necessidade de retomar o turismo em nossos países. Devemos retomar o turismo com segurança através do trabalho desta Comissão. Indicar ao Conselho do Mercado Comum (CMC) a criação de carteira de vacinação ou passaporte para viabilizar o turismo em outros países ”.

O primeiro palestrante do dia foi o Secretário Executivo do Ministério do Turismo do Brasil, Daniel Diniz Nepomuceno. Em seu discurso, afirmou que “o turismo é fundamental para o nosso desenvolvimento e o Brasil participa de todos os fóruns internacionais para debater a questão do turismo seguro. As cidades turísticas dependem praticamente exclusivamente dessa atividade. Nossa preocupação eram os protocolos para reabrir com segurança. Essa abertura tem que ser proporcional à vacinação. Precisamos muito da PARLASUR e temos isso do nosso lado. "

Para o Ministério do Turismo da República Argentina, a Subsecretária de Qualidade, Acessibilidade e Sustentabilidade do Turismo Nacional, Inés Albergucci, que destacou que “esperamos avançar com maior profundidade em nosso programa de vacinação para recuperar o turismo. Continuamos a trabalhar com todas as Províncias, os protocolos e todo o trabalho federal e o Ministério da Saúde da Nação com o qual preparamos cerca de 16 protocolos. As Províncias assumem os critérios e protocolos para a realização das várias atividades. Turismo em uma pandemia, um turismo seguro; Esse turismo responsável mobilizou cerca de 15 milhões de pessoas na temporada de verão. Estamos trabalhando com os cidadãos para recuperar a confiança na atividade turística ”.

Em seguida, Carmen Silva, Diretora Geral de Gestão do Turismo do Paraguai, foi a próxima palestrante, que, ao falar, refletiu as preocupações de seu país, e “desde que foi declarada a emergência sanitária, foram tomadas todas as medidas para articular os protocolos correspondentes a preservar as atividades do país. Especialmente o Ministério do Turismo tem trabalhado fortemente em conjunto com o setor privado. A criação e implementação dos hotéis de saúde foi fundamental para a restauração do turismo, e para isso a formação do seu pessoal foi fundamental. Temos mais de 150 empresas certificadas com o selo Safetravel. Acreditamos que a criação de um documento de certificação de vacinação dará um grande impulso à recuperação do turismo. ”.

Por sua vez, o Secretário de Turismo do Departamento de Maldonado, Uruguai, Martín Laventure, afirmou que “ninguém estava preparado. Temos a obrigação de atender às necessidades de todos os novos turistas. O turismo é uma ferramenta de contato e socialização. O desafio é imenso, mas a oportunidade também é imensa. Esta é uma questão multilateral e, como tal, devemos considerar todas as garantias ao provedor para que todos os envolvidos estejam seguros. Esta questão diz respeito a todas as áreas do governo e também ao setor privado. Vai ser difícil para o turismo voltar aos tempos pré-COVID, e o nosso desafio é encontrar respostas e um caminho a seguir. O papel do turismo na economia e na recuperação que esperamos será fundamental.

Para o Estado Plurinacional da Bolívia, participou o Diretor de Controle da Atividade Turística do Vice-Ministério do Turismo, Cesar Renjel, esclarecendo que o caso da Bolívia é muito particular. “Os conflitos sociais têm causado uma diminuição da atividade turística, o que resultou no cancelamento de novos produtos turísticos e eventos relacionados. A participação do turismo no PIB foi bastante comprometida, mas principalmente a perda de 400.000 empregos causou enormes danos. O desafio tem sido reativar a atividade turística e é assim que buscamos resgatar o turismo interno, enfrentamos a valorização de atrativos turísticos consolidados e emergentes, como o Gran Chaco. Queremos defender protocolos comuns de biossegurança e turismo ”, disse Renjel.

Por outro lado, Ronaldo Santini, secretário de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, também aproveitou a ocasião para reforçar conceitos, como a importância e o peso da indústria do turismo neste Estado e na região. “Acredito no turismo integrado, na busca da coletividade, e nossos irmãos têm muito a nos ajudar coletivamente. A Rota dos Jesuítas e o Enoturismo também são novos caminhos em que trabalhamos. Precisamos garantir que o retorno seja o caminho e que seja com protocolos rígidos e sempre priorizando a vida ”, disse Santini.

Por fim, falou o Ex-Secretário de Turismo de Gramado, RS, Brasil, Rafael Carniel de Almeida. Carniel destacou que “Gramado é uma das maiores infraestruturas turísticas de todo o país. Gramado é uma cidade com apenas 37 mil habitantes e uma ampla oferta de agroturismo e turismo de natureza. Esta cidade recebeu mais de 9 milhões de habitantes em 2019. ” Ele também contou o quanto a cidade de Gramado trabalhou, em protocolos físicos e digitais, para que os turistas conhecessem a biossegurança de hotéis e outros locais.

No espaço das conclusões, o parlamentar Nelson Nicoletti (Argentina) expressou que “é claro que precisamos avançar para protocolos comuns. Padronizar as atividades regulatórias do turismo. Como tantas outras atividades, ela precisa que trilhemos um caminho comum. Sempre descobrimos que, além das boas intenções, existem práticas comuns. "

Por seu turno, o Parlamentar Carlos Gomes concluiu reafirmando que “é muito necessário que aprovemos na Comissão de Desenvolvimento um projeto que recomende ao CMC que recolha as melhores práticas desenvolvidas nos países e, a partir delas, harmonize as ações para turismo nos países. Devemos retomar essa grande indústria que é o turismo e dar dignidade às pessoas que dela dependem.

O webinar terminou com os participantes concordando em continuar trabalhando para fornecer respostas a este importante setor e a todas as pessoas que dependem dele.

Agência Parlasul