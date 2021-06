PARLASUR realizará su LXXV Sesión Plenaria

Hoy (30) a las 16hrs, el Parlamento del MERCOSUR realizará su LXXV Sesión Ordinaria, en forma virtual a través de la plataforma Zoom.

Se tiene previsto para esta Sesión llevar al Plenario el debate al respecto del Proyecto de Procedimiento de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, en casos de pérdida de mandato de Parlamentarios del MERCOSUR.

Esta Comisión ha trabajado durante este mes de junio en conjunto con la Dirección Jurídica y de Control Interno en la elaboración del referido Proyecto. Una vez aprobado por el Pleno, la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos procederá a analizar las solicitudes de destitución de los Parlamentarios Fabián Rodríguez Simón (Argentina) y Celso Troche (Paraguay).

Otro asunto destacado para esta Sesión Plenaria es el Proyecto de Norma, que reglamenta el proceso por el cual el Parlamento del MERCOSUR realiza solicitudes de Opiniones Consultivas al Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR (TPR). Este es un Proyecto que busca perfeccionar el proceso que debe utilizar el PARLASUR para realizar solicitudes de Opiniones Consultivas al TPR, de forma que el mismo sea más ágil y transparente; condiciones que son fundamentales para el correcto funcionamiento del bloque y sus procesos internos.

Por otro lado, también será tema de debate el Proyecto que recomienda al Consejo del Mercado Común (CMC) la modificación del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay – Paraná (Puerto de Cáceres – Puerto de Nueva Palmira) buscando mejorar el funcionamiento del tránsito y transporte en esa Hidrovía.

Transmisión en vivo

La transmisión de la Sesión del Parlamento del MERCOSUR podrá ser seguida de forma simultánea a través de la página web del Parlamento del MERCOSUR , Youtube y Facebook.

PARLASUL realizará sua LXXV Sessão Plenária

Hoje, (30), às 16 horas, o Parlamento do MERCOSUL realizará sua LXXV Sessão Ordinária, virtualmente por meio da plataforma Zoom.

Está previsto para esta Sessão trazer ao Plenário o debate sobre o Projeto de Procedimento da Comissão de Orçamento e Assuntos Internos, nos casos de perda de mandato dos Parlamentares do MERCOSUL.

Esta Comissão trabalhou durante este mês de junho em conjunto com a Direção Jurídica e de Controle Interno na preparação do referido Projeto. Uma vez aprovado pelo Plenário, a Comissão de Orçamento e Assuntos Internos procederá à análise dos pedidos de destituição dos Parlamentares Fabián Rodríguez Simón (Argentina) e Celso Troche (Paraguai).

Outro assunto pendente para esta Sessão Plenária é o Projeto de Norma, que regula o processo pelo qual o Parlamento do MERCOSUL solicita opiniões consultivas ao Tribunal Permanente de Revisão do MERCOSUL (TPR). Este é um Projeto que visa melhorar o processo que o PARLASUL deve utilizar para solicitar opiniões consultivas ao TPR, para que seja mais ágil e transparente; condições essenciais para o bom funcionamento do bloco e seus processos internos.

Por outro lado, também será objeto de debate o Projeto que recomenda ao Conselho do Mercado Comum (CMC) a modificação do Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai - Paraná (Porto de Cáceres - Porto de Nueva Palmira), visando melhorar a operação de trânsito e transporte naquela Hidrovia.

Transmissão ao vivo

A transmissão da Sessão do Parlamento do MERCOSUL poderá ser acompanhada simultaneamente através do site do Parlamento do MERCOSUL, Youtube e Facebook.

Agência Parlasul