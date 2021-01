PARLASUR se reúne con la Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador

El 22 de enero de 2021, el Jefe de la Misión de Observación Electoral del Parlamento del MERCOSUR, para las Elecciones Generales de Ecuador - 2021, Parlamentario Oscar Laborde, se reunió virtualmente con la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ing. Diana Atamaint.

En el encuentro, la presidenta Atamaint reiteró la importancia de la observación electoral internacional, especialmente en este proceso, singular, debido a la crisis sanitaria que azota al mundo.

También agradeció la presencia de una misión del PARLASUR en el país y se puso a disposición de las necesidades que pudieran tener los observadores en materia de información y de procesos para esta jornada electoral.

De igual forma, el Jefe de Misión, Sr. Oscar Laborde, agradeció al CNE la invitación y reiteró que el Observatorio de la Democracia del PARLASUR busca contribuir al desarrollo de la democracia en la región, por lo que resalta el importante papel que viene jugando el CNE en la conducción del proceso electoral y pone a disposición el Observatorio para todas y cada una de las necesidades que puedan contribuir a la transparencia.

El PARLASUR enviará una misión al país a principios de febrero que participará en una serie de agendas con instituciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones y movimientos políticos. Además, acompañará el día de las elecciones con una ruta por la provincia de Pichincha.

En este encuentro también participaron la Sra. Gabriela Ortiz, Directora de Relaciones Internacionales del CNE, Lucy Pomposa, Directora Nacional de Registro Electoral del CNE y Luis Bonifaz, Coordinador Nacional de Procesos Electorales. Además del Director Ejecutivo del Observatorio de la Democracia del PARLASUR, Alexandre Andreatta.

PARLASUL se reúne com a Presidenta do Conselho Nacional Eleitoral do Equador

Em 22 de janeiro de 2021, o Chefe da Missão de Observação Eleitoral do Parlamento do MERCOSUL, para as Eleições Gerais do Equador - 2021, Parlamentar Oscar Laborde, reuniu-se virtualmente com a Presidenta do Conselho Nacional Eleitoral, Eng. Diana Atamaint.

Na reunião, a Presidenta Atamaint reiterou a importância da observação eleitoral internacional, especialmente neste processo único, devido à crise sanitária que assola o mundo.

Ela também agradeceu a presença de uma missão do PARLASUL no país e se disponibilizou para as necessidades que os observadores possam ter em termos de informações e processos para este dia de eleições.

Da mesma forma, o Chefe de Missão, Sr. Oscar Laborde, agradeceu ao CNE pelo convite e reiterou que o Observatório da Democracia do PARLASUL busca contribuir para o desenvolvimento da democracia na região, destacando assim o importante papel que o CNE tem desempenhado na condução do processo eleitoral e oferecendo ao Observatório todas e quaisquer necessidades que possam contribuir para a transparência.

O PARLASUL enviará uma missão ao país no início de fevereiro para participar de uma série de agendas com instituições políticas, organizações da sociedade civil, organizações e movimentos políticos. Além disso, acompanhará o dia da eleição com uma rota através da província de Pichincha.

Também participaram desta reunião a Sra. Gabriela Ortiz, Diretora de Relações Internacionais do CNE, Lucy Pomposa, Diretora Nacional de Registro Eleitoral do CNE e Luis Bonifaz, Coordenador Nacional de Processos Eleitorais. Além do Diretor Executivo do Observatório da Democracia do PARLASUL, Alexandre Andreatta.

Agência Parlasul