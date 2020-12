PARLASUR y la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico anuncian convenio de cooperación

El miércoles (09) previo al Webinario El Desafío de los Corredores Bioceánicos Suramericanos en la Integración Regional, se llevó a cabo, de manera virtual, el anuncio del Convenio Marco de Cooperación entre la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico (CISAP) y el Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR).

Dicho acto fue representado por el Presidente Pro Tempore de la CISAP, el Parlamentario Miguel Ángel Calisto y el Presidente del PARLASUR, Parlamentario Oscar Laborde, quienes están finalizando su periodo en las Presidencias Pro Tempore de ambas instituciones. “Con este convenio queda demostrado que más allá de lo coyuntural, hay un compromiso de continuidad”, indicó Laborde.

Por su parte, el Parlamentario chileno Miguel Ángel Calisto recalcó la importancia de dicho acuerdo, considerando que en conjunto ambos bloques “representan el 81% de la población de la región, el 83% del PIB de la región aproximadamente, y en conjunto representan el 89% de las exportaciones y el 88% de la entrada de la inversión extranjera directa de los países latinoamericanos y caribeños”.

De igual forma agregó que “podemos traer mayores beneficios a nuestros pueblos y economías, el rol que tiene los Parlamentos es fundamental para garantizar estos beneficios de los que tanto hablamos (...) en estos momentos de pandemia, es tan importante la humanización de la política, sino construimos juntos, la sociedad no tiene destino”, concluyó el el Presidente Pro Tempore de la CISAP.

El Parlamentario Oscar Laborde destacó que este convenio es resultado de un trabajo de intercambio, donde “nosotros nos propusimos trabajar en eso, desde la práctica, nosotros dimos el ejemplo de no parecer competitivos, cuando la necesidad es que sea complementaria, no hay que desarrollarse aisladamente”.

Asimismo destacó que se ha “conversado e intercambiado sobre la defensa de la democracia (...) los pueblos y nosotros debemos bregar de sacar las diferencias políticas, este convenio viene a ratificar el compromiso que tenemos con la democracia, y creo que también en el desarrollo regional porque un crecimiento sin redistribución no tiene sentido. Tenemos un desafío, porque tanto el MERCOSUR como la Alianza del Pacífico estamos en el lugar más desigual del mundo”, finalizó el Presidente del PARLASUR.

A través de dicho acuerdo se promueve establecer una relación permanente mediante reuniones conjuntas e intercambio de misiones parlamentarias, integración de conocimientos, experiencias e información entre ambas partes, en el marco de los lineamientos conjuntos del MERCOSUR y la Alianza del Pacífico; asimismo, consolidar un marco de diálogo político y cooperación interparlamentaria entre ambas instancias.

También, buscan avanzar hacia un Acuerdo de Cooperación, que consolide el trabajo previo y fortalezca el camino hacia la convergencia; y promueva que las diferencias que surjan deberán sean solucionadas en diálogo directo entre los bloques.

Cabe señalar que desde el 24 de julio de 2018, los Presidentes de la Alianza del Pacífico y del MERCOSUR firmaron la Declaración y Plan de Acción de Puerto Vallarta para avanzar en la integración de América Latina. Con el propósito de impulsar desde la órbita de los ejecutivos de los países miembros, agendas comunes para vincular al MERCOSUR y la Alianza del Pacífico, y la necesidad de incorporar a lo mencionado la indispensable dimensión parlamentaria en el acercamiento de ambos procesos de integración.

PARLASUL e Comissão Interparlamentar de Acompanhamento da Aliança do Pacífico anunciam acordo de cooperação

Na quarta-feira (09), antes do Webinar “O Desafio dos Corredores Bioceânicos Sul-Americanos na Integração Regional”, foi realizado virtualmente o anúncio do Acordo Marco de Cooperação entre a Comissão Interparlamentar de Acompanhamento da Aliança do Pacífico (CISAP) e oParlamento do MERCOSUL (PARLASUL).

Este ato foi representado pelo Presidente Pro Tempore da CISAP, o Parlamentar Miguel Ángel Calisto e pelo Presidente do PARLASUL, o Parlamentar Oscar Laborde, que estão finalizando seus mandatos nas Presidências Pro Tempore de ambas as instituições. “Com este acordo mostra-se que além do conjuntural, há um compromisso com a continuidade”, disse Laborde.

Por sua vez, o Parlamentar chileno Miguel Ángel Calisto destacou a importância do referido acordo, considerando que juntos os dois blocos “representam 81% da população da região, cerca de 83% do PIB da região, e juntos representam 89% das exportações e 88% da entrada de investimento estrangeiro direto de países latino-americanos e caribenhos ”.

Da mesma forma, acrescentou que “podemos trazer maiores benefícios aos nossos povos e economias, o papel dos Parlamentos é fundamental para garantir esses benefícios de que tanto falamos (...) nestes tempos de pandemia, a humanização da política, se não construirmos juntos, a sociedade não tem destino”, finalizou o Presidente Pro Tempore do CISAP.

O Parlamentar Oscar Laborde destacou que este acordo é fruto de um trabalho de intercâmbio, onde “propusemos trabalhar nisso que, a partir da prática, demos o exemplo de não parecermos competitivos, quando a necessidade é que seja complementar, não é preciso desenvolver em isolamento ".

Também destacou que tem havido “conversas e intercâmbios sobre a defesa da democracia (...) os povos e devemos nos empenhar para eliminar as diferenças políticas, este acordo confirma o compromisso que temos com a democracia, e acredito que também em desenvolvimento regional porque o crescimento sem redistribuição não faz sentido. Temos um desafio, porque tanto o MERCOSUL como a Aliança do Pacífico se encontram nos lugares mais desiguais do mundo ”, concluiu o Presidente do PARLASUL.

Este acordo promove o estabelecimento de uma relação permanente por meio de reuniões conjuntas e intercâmbio de missões parlamentares, integração de conhecimentos, experiências e informações entre ambas as partes, no âmbito das diretrizes conjuntas do MERCOSUL e da Aliança do Pacífico; do mesmo modo, consolidar um quadro de diálogo político e de cooperação interparlamentar entre os dois órgãos.

Além disso, buscam avançar para um Acordo de Cooperação, que consolide o trabalho anterior e fortaleça o caminho da convergência; e promover que as diferenças que surjam sejam resolvidas no diálogo direto entre os blocos.

Cabe destacar que, desde 24 de julho de 2018, os Presidentes da Aliança do Pacífico e do MERCOSUL assinaram a Declaração e o Plano de Ação de Puerto Vallarta para avançar na integração da América Latina. Com o objetivo de promover, a partir da órbita dos executivos dos países membros, agendas comuns de articulação do MERCOSUL com a Aliança do Pacífico, e a necessidade de incorporar às mencionadas a indispensável dimensão parlamentar na abordagem de ambos os processos de integração.

Agência Parlasul