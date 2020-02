Pedágio no Paraná: “Se não for roubo, assalto, não sei o que é”, critica Tercilio

Os preços do pedágio em Jataizinho, Sertaneja e Jacarezinho, bem como em outros locais do Paraná, foram considerados criminosos pelo deputado estadual Tercilio Turini em audiência pública ontem (dia 18), na Assembleia Legislativa. “Se não for roubo, assalto, não sei o que é”, criticou, lembrando que automóveis pagam mais de R$ 20,00 naquelas três praças.

Tercilio ressaltou que o modelo da nova licitação para concessões de rodovias é um dos assuntos mais importantes para a população paranaense nos próximos anos. “A sociedade precisa participar do debate, opinar, para que os mesmos erros não sejam repetidos”, enfatizou. “Parece que as atuais concessionárias são donas das rodovias. O pior é que os governos nada fizeram e na Justiça sempre tem alguém de plantão para decidir a favor das empresas”, afirmou.

O deputado teme que as concessionárias ainda peçam a prorrogação dos contratos, mesmo depois de todas as denúncias de propina, prisões, confissão de preços superfaturados e obras não executadas. “Nos últimos 22 anos, a PR 323 que liga o Norte do Estado à divisa de São Paulo não teve obra importante, nem mesmo terceira faixa. Na BR 376, de Apucarana a Ponta Grossa, a população pagou caro pelo pedágio e a duplicação não será concluída”, relatou.

Tercilio Turini, outros deputados estaduais, o deputado federal Ricardo Barros e representantes da sociedade organizada participaram da audiência convocada pela Comissão de Obras Públicas da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Tião Medeiros. O tema foi “Estudos para Estruturação de Concessões Rodoviárias do Paraná”.