Presidência da CNBB emitiu mensagem pedindo ajuda a Petrópolis, que sofre as consequências de fortes chuvas

União a Dom Gregório Paixão e ao povo de Deus na Diocese de Petrópolis. Esse é o pedido da presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em mensagem sobre a situação de Petrópolis. O texto divulgado na terça-feira, 16, convida à solidariedade em ajuda a Petrópolis, atingida por fortes chuvas que causaram mortes e deixaram muitas famílias desabrigadas.

“Somos todos convocados a testemunhar a nossa fé, exercendo a solidariedade: pedimos a cada cristão católico, aos homens e mulheres de boa vontade, que se compadeçam daqueles que perderam o pouco que possuíam, vítimas da tragédia climática. Especialmente, levemos amparo às famílias enlutadas e desabrigadas”.

A mensagem lembra que a Igreja já está mobilizada neste socorro. Também ressalta que este clamor de amparo às vítimas precisa ser acolhido especialmente por governantes. “Petrópolis pede ajuda urgentemente!”.

“Convictos de que somos corresponsáveis uns pelos outros, possamos exercer a amizade social, conforme sempre nos orienta o amado Papa Francisco. Assim, ainda mais firmemente, seguiremos os passos de nosso Mestre Jesus”, conclui.

Ajuda para Petrópolis

Regiões da cidade de Petrópolis (RJ) foram devastadas pela forte chuva que atingiu o município na terça-feira, 15. Mortes, deslizamentos de terra, veículos arrastados com a força da correnteza, vias bloqueadas. Números atualizados pela Defesa Civil do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 17, apontam para 104 vidas perdidas em virtude do temporal que atingiu a cidade. 24 pessoas foram resgatadas com vida e ainda há desaparecidos.

Diante do cenário de devastação, a Arquidiocese do Rio de Janeiro lançou a campanha SOS Petrópolis. A iniciativa visa ajudar as famílias que foram atingidas. As doações em dinheiro podem ser feitas por meio de uma conta emergencial da Cáritas Arquidiocesana. Veja, abaixo, como ajudar:

Canção Nova/com CNBB