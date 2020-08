Presidente de la Delegación brasilera en el PARLASUR busca cerrar un acuerdo de libre comercio con el Líbano

El Presidente de la Delegación Brasilera en el PARLASUR, Parlamentario Nelsinho Trad, viajó la semana pasada a Beirut, capital de Líbano. En esta visita oficial, el actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Brasilero (CRE) se reunió con las más altas autoridades de ese país.

Al ser entrevistado por Agencia Senado, el Parlamentario expresó que actuará en conjunto con el gobierno federal brasilero para acelerar las tratativas y el cierre de un acuerdo de libre comercio del MERCOSUR con el Líbano.

En la reunión con el Presidente libanés, Michel Aoun y con el Primer-Ministro interino, Hassan Diab se reveló que la principal temática de la jornada fue presentada por el gobierno libanés y que se refiere a cerrar lo más rápido posible el referido acuerdo con el MERCOSUR.

“Las más altas autoridades de ese país en este momento nos pidieron, a mí, en mi condición de presidente de la CRE, para que actuemos junto a nuestro gobierno, dinamizando las negociaciones intentando cerrar el acuerdo (...)”, expresó Trad en la entrevista.

“Yo ya había abordado ese tema en una reunión reciente que tuve con el Ministro [das Relaciones Exteriores] Ernesto Araujo. Quiero encontrarme nuevamente con él y llevar el pleito del gobierno libanés, y también hablar sobre eso con el presidente [de Brasil] Jair Bolsonaro — afirmó Trad a la Agencia Senado.

Presidente da Delegação brasileira no PARLASUL busca fechar um acordo de livre comércio com o Líbano

O Presidente da Delegação Brasileira no PARLASUL, Parlamentar Nelsinho Trad, viajou na semana passada a Beirute, capital do Líbano. Nesta visita oficial, o atual presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Brasileiro (CRE) se reuniu com as mais altas autoridades desse país.

Ao ser entrevistado pela Agência Senado, o Parlamentar expressou que irá atuar em conjunto com o governo federal brasileiro para acelerar as tratativas e o fechamento de um acordo de livre comércio do MERCOSUL com o Líbano.

Na reunião com o Presidente libanês, Michel Aoun e com o Primeiro-Ministro interino, Hassan Diab se revelou que a principal temática da jornada fora apresentada pelo governo libanês e que se refere a fechar o mais rápido possível o referido acordo com o MERCOSUL.

“As mais altas autoridades daquele país neste momento nos pediram, a mim, na condição de presidente da CRE, para que atuemos junto a nosso governo, dinamizando as negociações tentando fechar o acordo (...)”, expressou Trad na entrevista.

“Eu inclusive já tinha abordado esse tema numa reunião recente que tive com o Ministro [das Relações Exteriores] Ernesto Araujo. Quero me encontrar novamente com ele e levar o pleito do governo libanês, e também falar sobre isso com o presidente Jair Bolsonaro — afirmou Trad à Agência Senado.

Agência Parlasul/com informações da Agência Senado