Presidente del PARLASUR participa de la Sesión Parlamentaria del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe

El martes (03) fue realizada la Sesión Parlamentaria Hambre Cero con el tema "Acción parlamentaria por la Agricultura Familiar". El Presidente del PARLASUR, Parlamentario Tomás Bittar (Paraguay), participó de la actividad y presentó la perspectiva regional de la agricultura familiar y su importancia para el desarrollo de los países del MERCOSUR.

La actividad fue promovida por el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, a partir de la cual legisladores de la región, con apoyo de la FAO, la Cooperación Española y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), generan recomendaciones y unen voluntades para tomar acción por la alimentación y la agricultura sostenible, y elevarlas a la categoría de asuntos estratégicos en cada uno de sus países.

El Presidente del PARLASUR, Tomás Bittar, destacó en su presentación que “el 80% de los alimentos consumidos a nivel mundial provienen de la agricultura familiar, siendo esta actividad la principal fuente de empleo en el medio rural en los países del MERCOSUR.”

“Los parlamentos aportan una visión plural, participativa y democrática en el abordaje abierto e integral que toda política pública alimentaria debe tener, ya que la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición es un reto complejo que debe convocar a todos los sectores de la sociedad y no distingue de posiciones partidarias. En ese sentido, el Parlamento del MERCOSUR se encuentra completamente comprometido, y desde ya buscaremos alcanzar los objetivos establecidos por la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030”, concluyó el Presidente Bittar.

Para la Parlamentaria Teresa Cálix, Diputada de Honduras y Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre en Mesoamérica, “debemos elevar la agricultura familiar a la más alta posición de nuestra agenda para que conformemos un gran movimiento internacional por la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible siempre desde una perspectiva de género.” En el mismo sentido, la Parlamentaria Soraya Suarez, Diputada y Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de República Dominicana destacó que debemos prevenir el desperdicio de alimentos para reducir el abastecimiento y el alto precio de la canasta básica que acaba por impactar a los más vulnerables”

Entre los temas tratados, fueron presentados proyectos de los Frentes Parlamentarios instalados en América Latina y el Caribe que buscan generar el desarrollo y la transición hacia procesos productivos sustentables enmarcados en la producción de alimentos saludables con el respeto al medio ambiente, incentivando la creación de puestos de trabajo con seguridad social buscando así reducir las desigualdades de género y la vulnerabilidad de las comunidades que se dedican a la agricultura familiar.

La actividad contó con la participación de legisladores y de especialistas en la temática en América Latina y el Caribe como Teresa Cálix, Diputada de Honduras y Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre en Mesoamérica; Guilherme Brady, Jefe de Unidad Participación de la Agricultura Familiar y Redes Parlamentarias de la FAO; Raúl Contreras, Especialista en Agricultura Familiar de la Oficina de la FAO para América Latina y el Caribe; Carolina Flores, Especialista Jurista del Servicio de Derecho para el Desarrollo de la FAO; Soraya Suarez, Diputada y Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de República Dominicana; Luciano Grisales, Representante a la Cámara de Colombia; Lidia Tupa, Diputada y Representante del Frente Parlamentario contra el Hambre de Bolivia: y Joná Da Silva y Suiany Zimermann, docentes de la Universidad de Joinville – Brasil y miembros del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe.

Los participantes presentaron el panorama de la agricultura familiar en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028), con el objetivo de señalar la importancia de los agricultores familiares en un mundo marcado por una crisis que ha intensificado el hambre y la malnutrición en los países de América Latina y el Caribe. Según el Representante de la FAO, Guilherme Brady “esta Sesión Parlamentaria tiene el objetivo de intercambiar experiencias entre Frentes Parlamentarios sobre la elaboración y aprobación de leyes y políticas de agricultura familiar además de generar una articulación regional para seguir avanzando en el tema.”

La actividad fue encerrada por el Jefe de Unidad Participación de la Agricultura Familiar y Redes Parlamentarias de la FAO, Guilherme Brady, para quién “fue posible destacar en este encuentro el importante rol de la agricultura familiar para nuestra región. Queremos resaltar esas importantes experiencias y sabemos, desde FAO que hay experiencias muy valiosas que podemos llevar a países de otras regiones”, concluyó.

Presidente do PARLASUL participa da Sessão Parlamentar da Frente Parlamentar contra a Fome na América Latina e Caribe

Na terça-feira (03) foi realizada a Sessão Parlamentar Fome Zero com o tema "Ação Parlamentar pela Agricultura Familiar". O Presidente do PARLASUL, Parlamentar Tomás Bittar (Paraguai), participou da atividade e apresentou a perspectiva regional da agricultura familiar e sua importância para o desenvolvimento dos países do MERCOSUL.

A atividade foi promovida pela Frente Parlamentar contra a Fome na América Latina e no Caribe, a partir da qual legisladores da região, com o apoio da FAO, Cooperação Espanhola e Agência Mexicana de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AMEXCID), elaboram recomendações e unem interesses para adotar medidas para alimentação e agricultura sustentáveis e elevá-las à categoria de temas estratégicos em cada um dos seus países.

O Presidente do PARLASUL, Tomás Bittar, destacou em sua apresentação que “80% dos alimentos consumidos no mundo vêm da agricultura familiar, sendo esta atividade a principal fonte de emprego no meio rural dos países do Mercosul".

“Os parlamentos proporcionam uma visão plural, participativa e democrática na abordagem que qualquer política pública alimentar deve ter, pois o combate à fome, à insegurança alimentar e à desnutrição é um desafio complexo que deve convocar todos os setores da sociedade e não distingue posições partidárias. Nesse sentido, o Parlamento do MERCOSUL está plenamente comprometido e, a partir de agora, buscaremos alcançar os objetivos estabelecidos pela Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”, concluiu o presidente Bittar.

Para a Parlamentar Teresa Cálix, Deputada de Honduras e Coordenadora da Frente Parlamentar Contra a Fome na Mesoamérica, "devemos elevar a agricultura familiar ao mais alto lugar de nossa agenda para formarmos um grande movimento internacional pela segurança alimentar e agricultura sustentável, sempre a partir de uma perspectiva de gênero”. No mesmo sentido, a Parlamentar Soraya Suarez, Deputada e Coordenadora da Frente Parlamentar Contra a Fome da República Dominicana destacou que devemos prevenir o desperdício de alimentos para diminuir o alto preço da cesta básica que acaba impactando os mais vulneráveis.”

Entre os temas discutidos, foram apresentados projetos das Frentes Parlamentares instaladas na América Latina e Caribe que buscam gerar desenvolvimento e a transição para processos produtivos sustentáveis voltados para a produção de alimentos saudáveis com respeito ao meio ambiente, incentivando a geração de empregos garantindo proteção social e buscando reduzir as desigualdades de gênero bem como a vulnerabilidade das comunidades que se dedicam à agricultura familiar.

A atividade contou com a presença de legisladores e especialistas no tema na América Latina e no Caribe, como Teresa Cálix, Deputada de Honduras e Coordenadora da Frente Parlamentar contra a Fome na Mesoamérica; Guilherme Brady, Chefe da Unidade de Participação da Agricultura Familiar e Redes Parlamentares da FAO; Raúl Contreras, Especialista em Agricultura Familiar do Escritório da FAO para a América Latina e o Caribe; Carolina Flores, Especialista Jurídica do Serviço de Direito ao Desenvolvimento da FAO; Soraya Suarez, Deputada e Coordenadora da Frente Parlamentar contra a Fome da República Dominicana; Luciano Grisales, Representante da Câmara da Colômbia; Lidia Tupã, Deputada e Representante da Frente Parlamentar Contra a Fome da Bolívia, e Joná Da Silva e Suiany Zimermann, professores da Universidade de Joinville (Brasil) e membros do Observatório Direito à Alimentação da América Latina e Caribe.

Os participantes apresentaram o panorama da agricultura familiar no marco da Década da Agricultura Familiar das Nações Unidas (2019-2028), com o objetivo de apontar a importância dos agricultores familiares em um mundo marcado por uma crise que intensificou a fome e a desnutrição nos países da América Latina e Caribe. Segundo o representante da FAO, Guilherme Brady, "esta Sessão Parlamentar tem o objetivo de trocar experiências entre Frentes Parlamentares sobre a elaboração e aprovação de leis e políticas sobre agricultura familiar, além de gerar uma articulação regional para continuar avançando no assunto. "

A atividade foi encerrada pelo Chefe da Unidade de Participação da Agricultura Familiar e Redes Parlamentares da FAO, Guilherme Brady, para quem “foi possível destacar neste encontro o importante papel da agricultura familiar para a nossa região. Queremos destacar essas importantes experiências e sabemos, na FAO, que há experiências muito valiosas que podemos levar para países de outras regiões”, concluiu.

Parlasul/Asimp